Đàn ông cho bạn ‘sờ’ vào 3 ‘chỗ hiểm’ này chứng tỏ trong lòng anh ấy bạn cực kỳ quan trọng

Đây là 3 chỗ hiểm đàn ông chỉ cho phép người phụ nữ mình yêu hết lòng sờ vào, người khác dù muốn cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông yêu thật lòng , yêu bạn hơn cả bản thân mình họ sẽ sẵn sàng cho bạn chạm vào 3 chỗ riêng tư này.

Vậy nhưng, khi đàn ông yêu chân thành , đứng rrước người phụ nữ của mình anh ấy sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì. Những thương tổn khi bị người yêu cũ phản bội, những đớn đau đã trải qua và quãng thời gian xốc lại tinh thần đầy gian truân chàng cũng sẽ tiết lộ với bạn.

Đàn ông vốn trọng sĩ diện, họ thường chỉ phô bày những điều tốt đẹp ra bên ngoài. Chàng sẽ giấu nhẹm những điều chưa hoàn hảo và cả những bí mật riêng tư vì sợ bị người khác “nắm thóp”.

Nếu người yêu đã cho bạn chạm vào quá khứ của anh ấy, đồng nghĩa với việc bạn là người chàng vô cùng tin tưởng.

Đàn ông yêu chân thành sẽ không để bạn phải đòi hỏi mới đưa về nhà ra mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè, người thân

Khi đàn ông “yêu qua đường” họ sẽ không công khai mối quan hệ, giấu nhẹm mọi thông tin cá nhân hòng tránh rắc rối khi dứt tình đoạn nghĩa. Thế nên, chỉ khi muốn gắn bó trăm năm đàn ông mới muốn giới thiệu bạn với gia đình, bạn bè, không ngần ngại tiết lộ về đời tư của mình.

Đàn ông yêu chân thành sẽ không để bạn phải đòi hỏi mới đưa về nhà ra mắt, cũng chẳng chờ bạn thúc giục mà sẽ khoe người yêu với bạn thân ngay khi cả hai thành đôi.

Đàn ông tử tế sẽ không giấu bất cứ khuyết điểm nào của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Khuyết điểm của bản thân

Bạn vẫn thường nghe không ít phụ nữ phàn nàn rằng sau khi kết hôn chồng lòi ra vô số tật xấu, khác xa với những gì anh ấy thể hiện khi yêu nhau. Đấy là những thường hợp chị em yêu nhầm người đàn ông “thủ đoạn”, cố tình che giấu những khuyết điểm ấy để có thể cưới bạn.

Trong khi đó, đàn ông tử tế sẽ không giấu bất cứ khuyết điểm nào của bản thân. Chàng “lật bài ngửa”, thổ lộ về những điểm mạnh, điểm yếu của chính mình với bạn để nhận được sự cảm thông, chấp nhận từ bạn.