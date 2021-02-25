Vợ chồng cãi nhau, phụ nữ đừng dại bỏ về nhà mẹ đẻ mà hãy làm điều này chồng ắt chủ động làm hòa

Nếu phụ nữ khờ dại đùng đùng kéo va li về nhà mẹ đẻ khi vợ chồng cãi nhau thì phụ nữ khôn ngoan chỉ cần làm điều này đã khiến chồng xuống nước làm hòa ngay.
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Sau khi vợ chồng cãi nhau, sau khi những mâu thuẫn được giải quyết phụ nữ khôn ngoan đừng quên cảm ơn chồng vì đã có đủ bao dung để ngồi lại nói chuyện chân thành với nhau.
Vẫn ngủ chung giường
Rất nhiều cặp vợ chồng vì sĩ diện mà khi giận nhau sẽ không chịu ngủ chung giường. Họ xách gối ra phòng khách nằm, chấp nhận nằm dưới sàn nhà cũng không muốn nằm cạnh bạn đời.
Đây chính là sai lầm khiến vợ chồng càng xa cách, khó làm hòa. Bởi dù giận nhau đến mấy thì khi nằm cạnh, những tiếp xúc cơ thể sẽ vô tình giúp cả hai cảm thấy gần gũi, dễ mở lòng với nhau hơn.
Không gào lên khi cãi nhau
Có rất nhiều nguyên nhân khiến các cặp đôi cãi nhau, dù là vì điều gì đi chăng nữa thì cả hai cũng cần giữ bình tĩnh để tránh sự việc đi quá xa. Hãy ngồi xuống, từ tốn trình bày quan điểm, suy nghĩ của mình với đối phương.
Chỉ khi có thể trút hết những tâm tư và cả những uất ức trong lòng. Chỉ khi biết hạ cái tôi của mình xuống thì vợ chồng mới có thể thấu hiểu, bỏ qua những giận hờn.
Không khơi lại chuyện cũ
Bát đũa còn có lúc xô nhau, vợ chồng chung sống dù hòa hợp, hạnh phúc đến mấy cũng sẽ có những bất hòa, mâu thuẫn. Chồng yêu vợ thương con đến mấy cũng sẽ có những lúc làm ra những điều khiến vợ uất nghẹn.
Vậy nhưng, nếu đã cho qua, đã quyết định thứ tha bạn đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Nếu cứ mang lỗi lầm trong quá khứ ra đay nghiến, nhục mạ thì bạn sẽ vô tình làm tổn thương và khiến chồng thấy bạn quá tàn độc, nhỏ nhen.
Dám nhận sai
Đàn ông sợ nhất chính là người phụ nữ hàm hồ, không chịu nói đạo lý, luôn cố giành phần thắng dù bản thân sai rành rành. Vậy nên, nếu nhận thấy mình chính là người có lỗi chị em đừng ngần ngại mở miệng nói với chồng lời xin lỗi.
Chỉ đơn giản là câu “Em xin lỗi, em biết em sai rồi” thì dám chắc chàng có đang giận đến mấy cũng sẽ nguôi ngoai và chấp nhận thứ tha.