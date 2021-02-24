3 bí mật sống để dạ chết mang theo, dù có cạy miệng đàn bà khôn cũng không hé môi nửa lời!

Phụ nữ yêu 24/02/2021 16:57

Đây là 3 điều đàn bà khôn sẽ không bao giờ tâm sự với ai, kể cả bạn thân hay mẹ ruột, đàn bà dại kể với cả thiên hạ nên bị chồng chán ghét, hôn nhân bất hạnh.

Chỉ cần chôn chặt 3 điều tuyệt mật này đàn bà khôn ắt sẽ khiến chồng nể trọng, mẹ chồng thương yêu, gia đình ấm êm viên mãn. 

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Thay vì đi kể xấu chồng, đàn bà thông minh hãy ngồi lại khuyên can, góp ý để chồng thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Thói xấu của chồng

Xấu chàng hổ thiếp, đàn bà đi nói xấu chồng không những khiến thiên hạ cười chê mà còn khiến bản thân trở thành người vợ kém tinh tế. Hãy nhớ, trên đời này chẳng ai hoàn hảo, ngay cả chính bạn cũng thế. Thay vì đi kể xấu chồng, đàn bà thông minh hãy ngồi lại khuyên can, góp ý để chồng thay đổi.

Hơn cả, đàn bà cần biết cách giữ thể diện cho người bạn đời của mình. Bởi dù lúc chia sẻ những điều thầm kín này bạn luôn dặn dò đối phương “đừng kể với ai nhé”, nhưng dám chắc họ sẽ chẳng thể giữ bí mật thay bạn.

Chờ đến khi câu chuyện “tam sao thất bản” truyền đến tai người thân, hay chính chồng mình thì bạn lại trở thành người đàn bà kém duyên. 

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Nếu không biết cách nhún nhường để hạ hỏa khi nóng giận bạn sẽ vô tình khiến mâu thuẫn gia đình bị đẩy lên đỉnh điểm - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu nhà chồng

Sống chung với mẹ chồng, đối mặt với những khác biệt trong lối sống, suy nghĩ, cách hành xử giữa hai thế hệ rất dễ khiến mẹ chồng nàng dâu nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, chỉ cần cố gắng dung hòa cuộc sống chung, dùng tình yêu thương để cảm hóa thì gia đình chồng ắt sẽ đối đãi tử tế với bạn.

Ngược lại, nếu luôn cho rằng mình đúng, không biết cách nhún nhường để hạ hỏa khi nóng giận bạn sẽ vô tình khiến mâu thuẫn gia đình bị đẩy lên đỉnh điểm.

Dù mẹ chồng có nhiều điều khiến mình không hài lòng thì đàn bà khôn ngoan cũng đừng đi kể xấu. Nếu không, bạn sẽ phải nhận lấy những hậu quả khôn lường. 

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Sau phòng ngủ là những câu chuyện rất riêng tư, bạn đừng chia sẻ quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gối chăn

Đây chính là điều tuyệt mật nhất mà đàn bà lấy chồng phải giữ kín, tuyệt đối không chia sẻ với người ngoài. Hãy nhớ, với đàn ông, khả năng nuông chiều vợ khi gần gũi chính là sĩ diện, là lòng tự trọng của họ.

Nếu chàng chưa biết cách khiến bạn đạt được hạnh phúc, nếu anh ấy vẫn còn vụng về chị em hoàn toàn có thể thẳng thắn trao đổi với chồng. Dám chắc, anh ấy sẽ rất vui vẻ tiếp thu và cố gắng để có đời sống gối chăn hòa hợp.

Hãy nhớ, sau phòng ngủ là những câu chuyện rất riêng tư, bạn đừng chia sẻ quá nhiều kẻo chồng cảm thấy khó chịu.

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