3 tật xấu ‘TO ĐÙNG’ phụ nữ nào cũng có, thay vì chê chồng chị em hãy tự xem lại bản thân!

Phụ nữ yêu 26/02/2021 14:19

Phụ nữ lấy chồng thường mắc các tật xấu kinh điển dưới đây nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận lại để thay đổi trước khi quá muộn.

Thay vì chê trách bạn đời, phụ nữ lấy chồng hãy nhìn lại 3 tật xấu kinh điển này của bản thân để thay đổi ngay hôm nay. 

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Nếu bạn cứ đóng vai nạn nhân, thích than thân trách phận sẽ vô tình khiến chồng gánh chịu áp lực nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Thích đóng vai nạn nhân, tự hy sinh quá đà và bắt chồng phải mang ơn mình

Hôn nhân đòi hỏi phụ nữ phải biết cách hy sinh để có thể toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình, để đời sống vợ chồng ngày càng gắn bó. Vậy nhưng, bạn hãy biết hy sinh khôn ngoan, đúng cách để không đánh mất bản thân, vẫn sống trọn vẹn cuộc đời của mình.

Việc bạn tự ép bản thân phải hy sinh quá đà, tự dồn hết tiền của để lo cho chồng con cuộc sống sung sướng trong khi bản thân chịu cực khổ rồi đòi hỏi chồng con phải mang ơn mình là điều vô cùng dại dột.

Là phụ nữ, dù là phụ nữ thông minh hay nông cạn bạn cũng đừng quên rằng đàn ông nào cũng có lòng tự trọng. Nếu bạn cứ đóng vai nạn nhân, thích than thân trách phận sẽ vô tình khiến chồng gánh chịu áp lực nặng nề. Từ đó, những mâu thuẫn, xung đột sẽ càng khốc liệt, khiến cả hai khó có lấy một ngày yên ổn. 

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Ai cũng có quá khứ, cũng có những mối tình đã qua trước khi bước chân vào hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tự so sánh bản thân với người yêu cũ của chồng rồi ghen tuông vô lối

Đàn ông sợ nhất chính là người phụ nữ cuồng ghen, sẵng sàng lôi quá khứ ra đay nghiến, chửi bởi và chỉ trích bạn đời chỉ vì không tự tin vào bản thân.

Đặc biệt, nếu chị em cứ lôi người yêu cũ của chồng ra so sánh với mình bằng những câu hỏi “Anh thấy em và cô ấy ai xinh đẹp hơn?”, “Cảm giác lên giường với em có khác với người yêu cũ của anh không?”, “Chắc ngày trước anh đã từng làm điều này cho người cũ phải không?”... thì chồng càng ngao ngán.

Bạn càng muốn chồng công nhận mình hơn người cũ của anh ấy trong mọi mặt, thì sẽ càng khiến chồng thấy bạn vô vị, nhạt nhẽo. Bởi nếu có đủ tự tin, bản lĩnh bạn đã không dùng cách giữ chồng dại dột này, đã không khiến anh ấy phải khó xử.

Ai cũng có quá khứ, cũng có những mối tình đã qua trước khi bước chân vào hôn nhân. Bạn không thể thay đổi quá khứ của chồng, nhưng hoàn toàn có thể dùng hiện tại để viết lên những ký ức hạnh phúc, thay vì soi mói chuyện đã qua. 

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Rất nhiều phụ nữ không hề biết cách ghi nhận những điểm tốt của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thích chê chồng mình, khen chồng thiên hạ

Nếu nghĩ chỉ đàn ông mới “đứng núi này trong núi nọ” thì bạn đã nhầm. Thực chất, rất nhiều phụ nữ không hề biết cách ghi nhận những điểm tốt của chồng mà chỉ chăm chăm soi mói những khuyết điểm của bạn đời.

“Sao lương anh không cao như anh A chồng bạn em?”, “Anh nhìn xem, chồng người ta lãng mạn là thế, còn anh khô khan như khúc gỗ”, “Chồng người ta cưng vợ như trứng mỏng, chồng mình chẳng bao giờ nói được lời ngọt ngào”... là những câu nói mà người vợ khờ dại thường thốt ra.

Họ chê bai mà quên mất rằng, dù lương không cao như chồng người ta nhưng chồng họ luôn đưa hết tiền mình kiếm được cho vợ. Họ chê bai mà quên mất rằng, dù chưa bao giờ tặng hoa nhưng chồng luôn sẵn lòng chăm sóc khi họ ốm đau, dù thức trắng đêm cũng không than vãn. Họ chê bai mà quên mất rằng dù không nói “Anh yêu em” nhưng chồng chưa bao giờ quên ôm vợ khi đi ngủ.

Chỉ cần bỏ ngay 3 thói xấu to đùng này, phụ nữ ắt sẽ được chồng cưng yêu chiều chuộng, hôn nhân hạnh phúc êm đềm, tiểu tam dù muốn cũng chẳng thể chen chân.

Vợ chồng cãi nhau, phụ nữ đừng dại bỏ về nhà mẹ đẻ mà hãy làm điều này chồng ắt chủ động làm hòa

Vợ chồng cãi nhau, phụ nữ đừng dại bỏ về nhà mẹ đẻ mà hãy làm điều này chồng ắt chủ động làm hòa

Nếu phụ nữ khờ dại đùng đùng kéo va li về nhà mẹ đẻ khi vợ chồng cãi nhau thì phụ nữ khôn ngoan chỉ cần làm điều này đã khiến chồng xuống nước làm hòa ngay.

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