Nếu sống với chồng không hạnh phúc, hãy ly hôn trước khi đến với một người khác. Đàn bà khổ sở với chồng nhưng hãy dùng lí trí, đừng để bị một người đàn ông khác lợi dụng hoàn cảnh bất hạnh của mình để thỏa mãn dục vọng.

Người ta thường bảo khi đàn bà ngoại tình mới thấy được bên ngoài kia có rất nhiều đàn ông hơn chồng. Có đúng như thế không hay đàn bà chỉ ngộ nhận? Khi lòng dạ đã quá thất vọng, cay đắng về sự bạc bẽo, vô tâm từ chồng người đàn bà rất dễ rung động trước tình cảm dù rất nhỏ bé của người khác. Một vài câu an ủi, một cành hoa, một vòng tay ấm khi lòng lạnh giá cũng dễ khiến người đàn bà sa ngã. Đàn bà khi thất vọng cùng cực về chồng rất dễ sa ngã vào vòng tay kẻ khác - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà dù là ai đi chăng nữa trong sâu thẳm tiềm thức vẫn cần được bao bọc, chở che. Họ cũng đã từng đem sự kì vọng về một bờ vai vững chãi đặt trọn cho chồng. Khi lòng dạ chồng bạc bẽo, họ lại càng rơi vào cảm giác cô đơn, bế tắc. Lúc ấy, sự xuất hiện của một người đàn ông khác giống như một cứu cánh cho những xúc cảm tiêu cực của họ.

Đàn bà dù ở độ tuổi nào nhưng với tình yêu thì trái tim vẫn rạo rực như buổi ban đầu. Bởi thế, khi đàn ông tỏ ra săn đón, quan tâm họ thường đem những thứ tốt đẹp nhất để phủ lên tình yêu. Nhân tình của họ lúc nào cũng tử tế, cũng tốt đẹp gấp bội phần chồng. Nhưng đàn bà à, một người đàn ông tử tế, đúng mực sẽ không ăn nằm với một người phụ nữ khi biết rằng họ đã có chồng. Bạn thân của tôi thú nhận có tình cảm với một anh đồng nghiệp. Bạn bảo rằng, cuộc sống vợ chồng bạn đang rơi xuống vực và việc ly hôn chỉ là sớm hay muộn. Khi thất vọng cùng cực thì bạn nhận được sự quan tâm, an ủi từ người đàn ông đó. Chồng bạn vô tâm, lạnh nhạt bao nhiêu thì anh chàng này lại ấm áp, hiền lành bấy nhiêu. Một vài tin nhắn hỏi han, chúc ngủ ngon mỗi buổi tối đã khiến bạn ngất ngây. Một vài câu nói thì thầm “anh yêu em” vào tai đã khiến bạn chao đảo. Bạn tôi yêu thêm lần nữa, hạnh phúc ngập tràn mà quên mất rằng mình là gái đã có chồng.

Chồng bạn vô tâm, tệ bạc bao nhiêu thì người đàn ông này lại ấm áp, tử tế bấy nhiêu - Ảnh minh họa: Internet Tôi hỏi bạn sẽ mong chờ sẽ ở cuộc tình này? Bạn bảo: “Sau khi ly hôn với chồng hai người sẽ chính thức qua lại. Sau này sẽ cưới nhau như lời anh ấy hứa". Tôi nghĩ rằng bạn mình vì sự say mê nhất thời mà đánh mất lí trí. Đàn ông người ta khôn ngoan lắm. Bạn bảo anh ta giỏi giang, hiền lành, tử tế bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ. Tôi tự hỏi, anh có có thật tâm với một người đàn bà ở tuổi 35, đang có một cuộc hôn nhân bất hạnh như bạn? Điều tôi lo sợ đã tới. Khi cơ quan bạn tuyển thêm một cô thư kí trẻ đẹp anh đồng nghiệp chuyển mục tiêu sang cô gái kia. Bạn nhận được một cái trở mặt như lật bàn tay của anh ta. Bạn định gào lên, nói chuyện cho ra lẽ nhưng bạn chợt nhận ra mình ở thế bị động. Bởi bạn đã có chồng, cuộc tình của bạn là lén lút. Nếu bạn làm um sùm chẳng khác nào bôi tro vào mặt. Bạn câm lặng. Ở nhà thì bế tắc với chồng, đến công ty thì đụng mặt nhân tình cũ khiến bạn chán nản tột độ. Trước khi đến với một người khác, đàn bà hãy giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân hiện tại - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà có quyền được yêu thương, được bao bọc nhưng hãy để mình được tự do trước khi làm điều đó. Nếu sống với chồng không hạnh phúc hãy ly hôn trước khi đến với một người đàn ông khác. Đàn bà khổ sở với chồng nhưng hãy dùng lí trí, đừng để bị một người đàn ông khác lợi dụng hoàn cảnh bất hạnh của mình để thỏa mãn dục vọng. Nếu một người đàn ông biết người ta có đã có chồng vẫn vồ vập tán tỉnh, quan tâm thì đàn bà hãy coi chừng: Anh ta chẳng thể là người tử tế!

Đàn bà ngoại tình vừa tham lam vừa không đủ sức vượt qua cám dỗ Đàn ông hay đàn bà khi ngoại tình đều tham lam. Đàn ông tham lam nhục dục, đàn bà lại thèm khát yêu đương. Khi tình nghĩa với chồng đã cạn, lòng dạ đàn bà lúc nào cũng mưu cầu sự quan tâm và tình yêu từ người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-ngoai-tinh-nen-nho-rang-ke-biet-nguoi-ta-co-chong-van-an-nam-chang-he-tu-te-283486.html