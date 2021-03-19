Đàn bà ly hôn, nhất định phải đòi cho bằng được 3 thứ này từ tay chồng cũ

Trước khi kéo va li rời khỏi cuộc hôn nhân thất bại, đàn bà ly hôn nhất định phải mang theo 3 thứ này, không hơn không kém.

Khi hôn nhân nguội lạnh, vợ chồng không còn hạnh phúc, không còn cơ hội hàn gắn thì chia tay chính là giải pháp thích hợp nhất. Thế nhưng, trước khi bước chân ra khỏi nhà đàn bà ly hôn phải đòi cho bằng được 3 thứ này từ gã đàn ông phản bội kẻo hối hận cả đời. Đàn bà có thể thất bại trong hôn nhân, nhưng tuyệt nhiên đừng thất bại trong việc giành quyền nuôi con - Ảnh minh họa: Internet Con cái Không phải tự dưng mà người ta có câu “phụ nữ lấy chồng, lãi mỗi đứa con”. Bởi chồng hôm nay là của mình, mai đã có thể trở thành chồng của người khác. Thế nhưng, con cái là nhúm ruột mình sinh ra, là máu mủ ruột rà nên dù cuộc sống có như thế nào thì tình mẫu tử vẫn vẹn nguyên như lúc bạn đón con chào đời.

Đàn bà có thể thất bại trong hôn nhân, nhưng tuyệt nhiên đừng thất bại trong việc giành quyền nuôi con. Dẫu biết rằng, cha mẹ ly hôn thì ở với ai thì người còn lại vẫn là phụ huynh của bé, nhưng sống cùng mẹ mới là điều tốt nhất với con. Bởi đàn ông dù cẩn trọng, thương con đến mấy cũng không thể chăm sóc, nuôi dạy con khéo léo như phụ nữ. Chưa kể, đàn ông ngoại tình, hất đổ gia đình hạnh phúc để chạy theo “của lạ” thì sẽ chẳng xứng đáng được nuôi con.

Ly hôn, đàn bà nhất định phải đòi cho bằng được tài sản mà mình xứng đáng được hưởng - Ảnh minh họa: Internet Tiền bạc Phát hiện chồng ngoại tình, đàn bà đừng vội tung hê tất cả kẻo thiệt thân. Trước sau gì cũng ly hôn, thay vì để chồng phản bội có thời gian tẩu tán tài sản thì bạn hãy ra tay trước rồi hẵng “lật bài ngửa”. Bạn đừng nghĩ mình thực dụng, bởi đàn ông một khi đã đem lòng yêu thương kẻ thứ ba, họ sẽ sẵn sàng hiến dâng tất cả những gì mình có cho cô ta. Ly hôn, đàn bà nhất định phải đòi cho bằng được tài sản mà mình xứng đáng được hưởng. Tài sản chung của vợ chồng phải được chia đôi, đừng vì sĩ diện mà để lại tất cả kẻo tự khiến bản thân trở nên khốn khó, khổ sở trong khi đôi “gian phu dâm phụ” kia lại thỏa thuê tận hưởng công sức của bạn. Đời đàn bà, đừng bao giờ vì sợ bị đánh giá mà không dám ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Chữ ký Là đàn bà, một khi đã muốn ly hôn, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân tồi tệ thì đừng dại bỏ về nhà mẹ đẻ hay dọn ra khỏi nhà khi chưa có được chữ ký của chồng trong đơn ly hôn. Đừng cho đối phương có hội được giày vò, làm khó làm dễ hay kiểm soát cuộc đời bạn dù anh ta đã chẳng còn chút tình cảm nào. Sự dứt khoát, quyết đoán, cầm lên được đặt xuống được sẽ giúp đàn bà một đời chồng nhanh chóng cân bằng cuộc sống và tìm thấy hạnh phúc mình xứng đáng nhận được. Đời đàn bà, đừng bao giờ vì sợ bị đánh giá mà không dám ly hôn. Bởi nếu không dũng cảm bước ra khỏi thất bại, đời bạn sẽ mãi chìm trong nước mắt, không có lấy một ngày yên ổn.

3 câu nói chứng tỏ đàn ông hết yêu, phụ nữ hãy sớm nhận ra trước khi bị cắm sừng Khi đàn ông hết yêu, dù không nói thẳng mặt lời chia tay thì anh ấy cũng sẽ dùng 3 câu này để khiến bạn tổn thương, đau khổ đến mức chủ động rời xa.

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