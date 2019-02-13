Đàn bà không son trẻ được cả đời, hơn nhau là ai làm được những việc này

Phụ nữ yêu 13/02/2019 05:30

Phụ nữ không ai thắng nổi thời gian, không ai giữ được son trẻ cả đời. Hơn nhau không phải là ai trẻ hơn ai, ai được ưu ái hơn, ai được đàn ông cung phụng nuông chiều hơn. Phụ nữ hơn nhau là ai làm được những việc này để cả đời về sau không hối hận hay khổ sở.

Phụ nữ có thể duy trì thanh xuân được bao lâu? Nếu chỉ là một người phụ nữ có thói quen ỷ lại thì nếu một ngày điểm tựa mất đi, bạn làm sao có thể nuôi lấy chính mình? Có thế nào thì cũng chỉ bản thân ta có thể sống dựa vào chính mình, chỉ có bản thân có thể cho ta một tương lai vững chắc nhất.

Phụ nữ không ai thắng nổi thời gian, không ai giữ được son trẻ cả đời. Hơn nhau không phải là ai trẻ hơn ai, ai được ưu ái hơn, ai được đàn ông cung phụng nuông chiều hơn. Phụ nữ hơn nhau là ai làm được những việc này để cả đời về sau không hối hận hay khổ sở.

1. Một lần cũng không cho phép bất kỳ người đàn ông nào nắm giữ cuộc sống của bạn. Phụ nữ nhất định phải hiểu một chân lý bất di bất dịch về đàn ông: đầu tư càng nhiều thì khả năng mất mát càng lớn.

2. Không bao giờ vì người đàn ông nào mà từ bỏ cá tính và đam mê riêng của bản thân. Sự thật là không phải bạn cứ chiều ý anh ta là anh ta sẽ yêu bạn hơn. Đó là sự thiệt thòi bạn tự nguyện mà đàn ông chưa chắc đã thấy cảm kích và trân trọng. Ngược lại, đàn ông chỉ thật sự thích một người phụ nữ có cá tính riêng.

3. Đừng bao giờ có suy nghĩ vì tình yêu mà từ bỏ đam mê sự nghiệp. Bởi nếu bạn chọn tình yêu để bỏ đi sự nghiệp thì nếu mất nó, bạn mất cả chén cơm mỗi ngày. Còn nếu bạn chọn sự nghiệp thì dù tình yêu có mất đi thì ít ra bạn vẫn có thể tự nuôi lấy mình.

Đàn bà không son trẻ được cả đời, hơn nhau là ai làm được những việc này - Ảnh 1
Một lần cũng không cho phép bất kỳ người đàn ông nào nắm giữ cuộc sống của bạn - Ảnh minh họa: Internet

4. Một lần cũng đừng để bản thân có suy nghĩ sẽ phụ thuộc, sống dựa dẫm vào một người đàn ông. Vì sẽ chẳng ai có thể yêu một “ký sinh trùng” làm gánh nặng cho mình.

5. Đừng đòi hỏi người đàn ông bạn chọn quá nhiều. Nếu bạn yêu anh ấy, hãy tin vào tương lai của cả hai, tin vào những gì anh ấy  có. Và nếu bạn không yêu anh ấy thế thì trước sau gì cũng sẽ ra đi. Nếu vậy, đừng để lại tiếng xấu sau lưng khi rời đi. Nếu yêu hãy chỉ đi vì hết yêu, đừng để tình yêu của mình bị đánh giá thấp bằng đồng tiền.

6. Khi hôn nhân đứng trên bờ đổ vỡ vì người thứ ba, đừng bao giờ thỏa hiệp, tha thứ một cách mù quáng. Có một số chuyện bạn có thể tha thứ, nhưng cũng có một số chuyện dù có tha thứ bạn cũng không bao giờ có thể chấp nhận hay hạnh phúc được.

7. Đừng để đàn ông mang đến nỗi buồn cho bạn mỗi ngày. Bạn phải hiểu trong mỗi người đàn ông đều có một đứa trẻ chưa chịu lớn.

Đàn bà không son trẻ được cả đời, hơn nhau là ai làm được những việc này - Ảnh 2
Đừng để đàn ông mang đến nỗi buồn cho bạn mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

8. Đừng níu kéo một tình yêu đã không còn thuộc về bạn. Dẫu rằng bạn có còn yêu thì buông tay sẽ là một lời chào ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất sau cùng với đối phương.

9. Đừng bao giờ nghĩ bạn sẽ không thể sống nổi nếu có ai đó bước ra khỏi cuộc sống của bạn. Nhất định phải luôn nhớ rằng cuộc sống của bạn là được cha mẹ mang tới. Sẽ không có ai xứng đáng để bạn đánh đổi sinh mạng quý giá này. Cha mẹ sinh ra bạn, chưa bao giờ muốn bạn khổ đau vì một người dưng.

10. Đừng chỉ dùng tiền bạc của mình để chi tiêu cho đàn ông. Phụ nữ phải đối xử tốt với mình trước thì mới có hy vọng có người đối đãi chân thành với mình.

11. Hãy mua quần áo bạn thích, thấy bạn thật xinh đẹp trong mắt mình, hơn là chỉ trông đợi người khác khen ngợi. Đôi khi, chỉ cần bạn thích, bạn muốn, vậy là được.

Đàn bà không son trẻ được cả đời, hơn nhau là ai làm được những việc này - Ảnh 3
Đừng chỉ dùng tiền bạc của mình để chi tiêu cho đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

12. Đừng bao giờ vì một người đàn ông mà bỏ rơi gia đình, bạn bè. Bạn phải luôn nhớ nếu có ngày tình yêu bỏ rơi bạn thì bên bạn khi ấy không phải là lời hẹn thề non nước của đàn ông, mà là gia đình và bạn bè.

13. Chuyện có khó khăn thế nào cũng đừng xem quá nghiêm trọng. Nghiêm túc với người khác, với chính mình khi cần nhưng đừng quá khắt khe với bản thân. Làm lơ vài chuyện để lòng nhẹ nhàng hơn cũng thật tốt.

14. Đừng lấy nước mắt để níu giữ đàn ông. Nụ cười và tâm thế bình thản mới là khí chất riêng biệt nhất của phụ nữ, để mạnh mẽ và tự tin hơn.

15. Nhất định đừng coi nhẹ bản thân, ai cũng có nét đẹp và ưu điểm riêng. Nếu anh ta không quý trọng bạn, hãy đi tìm người biết bạn đắt giá. Nếu anh ta không yêu bạn, hãy tìm một người yêu bạn chân thành. Rời xa một người không dành cho bạn không phải là bỏ lỡ tình yêu, mà là quý trọng chính mình.

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