Những kiểu đàn bà kiên cường mà cũng đáng thương nhất sau khi lấy chồng

Thật ra, đàn bà trên đời này khi lấy chồng chẳng ai muốn mình kiên cường mạnh mẽ. Bởi đàn bà chỉ kiên cường khi bên họ là một người chồng không ra gì...

Chồng vô tâm Đàn bà lấy phải chồng vô tâm dễ buồn mà cũng dễ bất hạnh. Buồn là vì đàn bà vốn cần yêu thương, quan tâm từ chồng. Bất hạnh là vì khi chồng vô tâm, đàn bà dễ gặp những hệ lụy đau lòng sau đó. Nếu chồng vô tâm mà còn tình còn nghĩa thì đàn bà dù buồn tủi vẫn yên bình yên phận. Nhưng nếu từ sự vô tâm của chồng, đàn bà đánh mất chính mình, lạc vào ngoại tình tội lỗi thì nửa đời về sau chỉ toàn nước mắt. Sống cạnh một người chồng vô tâm, đàn bà kiên cường từ những lúc cô đơn không ai hiểu, mạnh mẽ khi phải tự mình ủi an bản thân. Nhưng đàn bà khi ấy cũng đáng thương lắm, bởi không gì mỏi mệt hơn khi có chồng mà cũng như không, không gì hờn tủi hơn khi không được thương yêu đủ đầy.

Sống cạnh một người chồng vô tâm, đàn bà kiên cường từ những lúc cô đơn không ai hiểu, mạnh mẽ khi phải tự mình ủi an bản thân - Ảnh minh họa: Internet Sống với chồng chỉ vì con Những người đàn bà này có thể đã không còn yêu chồng, hoặc là chồng không còn yêu họ. Nhưng họ không thể rời đi, cũng không muốn buông tay, họ muốn giữ một mái nhà cho con, vậy là chọn sống cạnh một người không thể đem hạnh phúc đến cho mình. Đây là một sự lựa chọn nhiều chua chát nhất trong đời đàn bà. Sống chỉ vì con, đàn bà không còn mong cầu gì cho mình, hạnh phúc từ đó cũng héo mòn đi. Hạnh phúc của con không bao giờ đủ để đàn bà cho mình một nụ cười rạng ngời, một cuộc sống ý nghĩa. Hơn hết, đàn bà còn phải kiên cường trong cô đơn và mỏi mệt. Kiên cường để không cần yêu thương của chồng, để một mình tự ủi an và vỗ về bản thân. Đàn bà sống chỉ vì con, càng tỏ ra bất cần bao nhiêu, càng ê chề tủi hổ bấy nhiêu.

Sống chỉ vì con, đàn bà không còn mong cầu gì cho mình, hạnh phúc từ đó cũng héo mòn đi - Ảnh minh họa: Internet Không được chồng yêu thương Đàn bà làm vợ cần nhiều yêu thương từ chồng, để có thêm sức mạnh vun đắp gia đình, gánh vác trách nhiệm một người phụ nữ trong nhà. Nhưng nếu không được chồng thương, đàn bà không chỉ một mình cố gắng, mà còn thiệt thòi gấp trăm ngàn lần. Như cành hoa thiếu mật thiếu chăm chút, có sống được cũng chẳng thể khoe sắc thơm hương. Sự kiên cường của người vợ này chính là có chồng mà vẫn như sống một mình tự thương lấy thân. Càng mạnh mẽ tự thương mình, càng kiên cường như chẳng cần chồng càng mang lòng dạ nhiều vết nứt. Sự kiên cường của người vợ này chính là có chồng mà vẫn như sống một mình tự thương lấy thân - Ảnh minh họa: Internet Có chồng ngoại tình Đây là kiểu đàn bà kiên cường nhất sau khi lấy chồng, vì bất hạnh họ gặp phải cũng lớn nhất. Không gì đau khổ hơn với đàn bà khi chồng phản bội. Những người vợ này một là kiên cường giữ bằng được gia đình, hai là mạnh mẽ buông bỏ. Nhưng dù là lựa chọn nào, họ đều đã can trường để đối mặt với tổn thương và mất mát. Đằng sau một người vợ tha thứ cho chồng để yên nhà yên cửa là một trái tim đầy vết rạn không thể lành. Đằng sau một người đàn bà ly hôn là nửa đời sóng ngầm trong lòng. Cứ thế mà càng tỏ ra mạnh mẽ, đàn bà càng đáng thương. Thật ra, đàn bà trên đời này khi lấy chồng chẳng ai muốn mình kiên cường mạnh mẽ. Bởi đàn bà chỉ kiên cường khi bên họ là một người chồng không ra gì. Và khi đàn bà đã chọn lựa trở nên mạnh mẽ hơn, cũng chính là vết thương trong lòng đã quá sâu không thể cứu vãn. Sự bất cần hóa im lặng, rồi trở nên mạnh mẽ của một người đàn bà trông thì đáng nể, mà thật ra lại thật đáng thương…

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-kieu-dan-ba-kien-cuong-ma-cung-dang-thuong-nhat-sau-khi-lay-chong-314770.html