Đàn bà khôn: 3 điều cạy miệng không nói, 3 việc huyên thuyên cả ngày

Việc khoe khoang bản thân có nhiều tiền chỉ thu hút thị phi, kéo lôi tiểu nhân phá rối. Chuyện vay mượn cũng sẽ đến nhiều hơn, vừa nhạy cảm vừa dễ gây rắc rối. Hơn hết, phụ nữ dù có gia đình cũng nên có một khoản tiền bí mật để phòng thân, không để bất kì ai biết đến.

Người phụ nữ khôn ngoan luôn giữ bí mật về số tiền mà mình đang có. Phụ nữ kiếm được nhiều tiền đương nhiên đáng tự hào, nhưng khoe mình có nhiều tiền là một việc dại dột. Bạn có nhiều tiền hay không, mức sống của bạn sẽ nói lên tất cả. Bạn tài giỏi ưu tú hay không, những món ăn bạn thưởng thức, những vật dụng bạn mua sẽ gián tiếp để người khác biết.

Đặc biệt là những bí mật trong nhà lại càng không thể tiết lộ với người khác. Phụ nữ biết giữ miệng chuyện trong nhà thì mới được chồng con nể trọng, gia đình êm ấm, hạnh phúc dễ dàng hơn.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi gia đình sẽ có những điều kiện, hoàn cảnh riêng nên tình huống gặp phải cũng khác nhau. Có thể với nhà người khác, câu chuyện của nhà bạn chẳng có gì, nhưng với nhà bạn thì lại là vấn đề lớn. Việc nói ra chuyện trong nhà không giải quyết được gì, chỉ thêm thị phi, thậm chí là khiến người khác chê cười.

Điều không hài lòng về chồng con

Vợ chồng nào sống với nhau cũng có lúc mâu thuẫn, cũng có chuyện không hài lòng. Nhân vô thập toàn, muốn sống bên nhau vui vẻ bình yên thì phải nhìn vào điểm tốt của nhau, cùng nhau hoàn thiện.

Người vợ dại dột sẽ kể xấu chồng con về người khác, vốn chỉ là để hả giận, nhưng lại khiến chồng con bị người khác xem thường. Ngược lại, vợ khôn ngoan sẽ chỉ nói tốt về chồng con, cũng là cách để giữ hạnh phúc gia đình, giữ thể diện cho bản thân và chồng con.

3 việc huyên thuyên mỗi ngày

Chuyện tích cực

Hãy nhớ, phụ nữ là linh hồn của gia đình, giữ mình lạc quan vui vẻ cũng là giữ cho gia đình yên vui - Ảnh minh họa: Internet

Trong một gia đình hạnh phúc, yên bình thường có một người phụ nữ thường xuyên nói những lời tích cực. Họ là nguồn năng lượng tích cực cho người thân, là động lực, niềm an ủi cực kì lớn cho gia đình. Chỉ cần luôn giữ những lời tích cực, lạc quan trong suy nghĩ và hành động, phụ nữ không chỉ giữ mình xinh đẹp, rạng ngời mà còn khiến gia đình lúc nào cũng yên bình, nhiều niềm vui.

Ngược lại, đàn bà dại lại luôn nói lời tiêu cực, đem những buồn phiền nặng trĩu về nhà. Từ đó, chồng con, người thân cũng bị ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực. Hãy nhớ, phụ nữ là linh hồn của gia đình, giữ mình lạc quan vui vẻ cũng là giữ cho gia đình yên vui.

Lời ngợi khen chân thành

Người vợ thông minh thường xuyên ngợi khen chồng con bằng những lời chân thành. Thậm chí, thay vì chê bai họ sẽ tìm một điểm khích lệ để đối phương sẽ thấy tự tin hơn. Người vợ thế này luôn là người giữ vai trò quan trọng trong lòng người thân. Bởi họ cho chồng con cảm giác tự tin, sức mạnh để càng phát huy bản thân nhiều hơn trong công việc và cuộc sống.

Đôi khi, chỉ cần một lời khen của vợ thì chồng liền can đảm để làm việc lớn. Hay với lời khen của mẹ, con cũng sẽ thấy có động lực hơn trong học tập.

Lời nói có suy nghĩ cẩn thận

Người phụ nữ khôn ngoan luôn nói những lời cẩn thận, đã suy nghĩ thấu đáo - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan luôn nói những lời cẩn thận, đã suy nghĩ thấu đáo. Họ không nói dựa theo cảm xúc chủ quan, hay thiếu suy nghĩ. Bởi lời nói ra sẽ thể hiện khí chất và giá trị của một người phụ nữ trong gia đình. Phụ nữ càng nói năng khôn khéo, tinh tế thì càng giữ được sự tôn trọng, yêu quý từ người khác.