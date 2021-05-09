9 bí mật đàn ông 'giấu nhẹm' nếu nắm bắt được phụ nữ có cả 'giang sơn'

Có thể bạn sẽ bắt gặp hình ảnh đàn ông giữ tay trên thắt lưng nhưng lại không biết ý nghĩa của hành động này. Đây là ngôn ngữ cơ thể khi đàn ông đang muốn thu hút bạn. Vì họ xem đây là tư thế thể hiện sự bản lĩnh, mạnh mẽ của đấng mày râu. Vì thế, nếu thấy lại hành động này thì hãy hiểu đàn ông muốn thu hút sự chú ý của bạn.

Đây là những sự thật về đàn ông khá “nhạy cảm” khiến họ một mực không để phụ nữ biết.

Đàn ông kết bạn đơn giản hơn phụ nữ, họ chỉ cần đối phương có chung sở thích. Họ không dựa trên cảm xúc, sự hỗ trợ trong công việc hay cuộc sống để kết bạn. Họ cần những người bạn có chung “tần số” để tìm niềm vui, tán gẫu với nhau. Từ đó họ sẽ thấu hiểu, đồng hành và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Đàn ông không chỉ thích lời khen từ phụ nữ mà còn thích được những người đàn ông khác khen. Họ sẽ thấy vui vẻ với niềm tự hào mãnh liệt. Họ cảm thấy dễ chịu khi lòng tự trọng được gia tăng.

Đàn ông sợ những cơn ác mộng

Dù rằng có những người đàn ông thích xem phim hành động, viễn tưởng, có cả kinh dị. Nhưng khi thấy lại những cảnh tượng đáng sợ đó trong mơ họ lại cực kì sợ, cảm thấy lo âu, hoang mang. Tuy nhiên, vì thể diện của đàn ông sợ phụ nữ cho là yếu đuối nên họ sẽ không thừa nhận.

Đàn ông thích phụ nữ có ngoại hình khỏe mạnh, tràn đầy sức sống

Thực tế, đàn ông thích kiểu phụ nữ mảnh mai nhưng có sức sống, khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, đàn ông thích kiểu phụ nữ mảnh mai nhưng có sức sống, khỏe mạnh. Họ không thích kiểu phụ nữ quá ốm vì ăn kiêng giảm cân. Đàn ông thích phụ nữ biết giữ gìn sức khỏe, có thân hình được chăm chút bằng tập luyện hơn.

Đàn ông ăn gấp đôi khi ở bên phụ nữ

Đây là sự thật nhiều phụ nữ không hề biết. Trong những lần hẹn hò với phụ nữ, đàn ông thường ăn nhiều hơn gấp đôi. Theo nghiên cứu, đây là vì đàn ông muốn để lại ấn tượng với đối phương, đó là bản năng của họ. Đây cũng là nguyên do khi đàn ông yêu hay có vợ sẽ thường “phát tướng” hơn lúc độc thân.

Đàn ông trung niên thích mặc quần short hơn

Đàn ông cũng chú trọng đến ăn mặc để lấy thiện cảm, ấn tượng với người khác. Nhiều người đàn ông chỉ tự tin khi mặc vest, đồ nghiêm chỉnh. Nhưng sở thích ăn mặc của đàn ông cũng sẽ thay đổi theo tuổi tác. Càng lớn tuổi thì đàn ông càng thích trang phục thoải mái, như quần short, áo thun đơn giản.

Lối sống của đàn ông thường đi theo chỉ số IQ

Theo kết quả nhiều nghiên cứu, đàn ông có IQ thấp thường thích ăn nhậu hơn. Các nhà khoa học cũng cho rằng đàn ông thông minh thường giữ lối sống lành mạnh, tốt cho sức khỏe hơn.

Đàn ông nói dối gấp đôi phụ nữ

Theo kết quả từ các cuộc khảo sát, đàn ông trung bình sẽ nói dối 6 lần trong một ngày, còn phụ nữ thì chỉ có 3 - Ảnh minh họa: Internet

Theo kết quả từ các cuộc khảo sát, đàn ông trung bình sẽ nói dối 6 lần trong một ngày, còn phụ nữ thì chỉ có 3. Nhưng không phải lời nói dối nào của đàn ông cũng có ý xấu. Đôi lúc họ chỉ nói dối để chiếm cảm tình từ người khác. Và đàn ông sẽ không bao giờ thừa nhận điều này.

Đây là những sự thật về đàn ông khá “nhạy cảm” có thể làm phụ nữ bất ngờ. Nhưng càng biết nhiều hơn, bạn sẽ dễ dàng thấu hiểu cũng như nắm bắt tâm tư, cảm xúc của họ.