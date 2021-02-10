Đàn bà đừng dại cấm 2 điều này khiến đàn ông ‘tắt ngấm ham muốn’ ngay lập tức

Phụ nữ yêu 10/02/2021 19:00

Người đàn bà dại nhất là khi "cấm cửa chồng" không cho tiếp xúc thân thể khiến đàn ông “tuột hứng không phanh” mỗi khi muốn thân mật với vợ.

Không muốn chồng chạy theo nhân tình, phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ cấm 2 điều này với chồng, hãy đọc thật kỹ để không mắc sai lầm đáng tiếc.

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Đàn bà dại nhất khi cấm cửa chồng làm điều này - Ảnh minh họa: Internet

Cấm chồng không được “yêu” khi trong thời kỳ mang thai

Người đàn bà dại nhất là khi cấm chồng không được “yêu” khi mang thai. Có nhiều người cổ hủ cho rằng vợ chồng quan hệ trong giai đoạn thai kỳ sẽ ảnh hưởng đến con. Tuy nhiên trên thực tế có những tư thế quan hệ an toàn dành vợ bầu, vợ chồng cần tìm hiểu kỹ để tình cảm của cả hai không phai nhạt trong giai đoạn nhạy cảm này.

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Phụ nữ đừng cấm chồng vô cớ kẻo đánh mất hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ khôn ngoan nên biết chiều chồng, đừng dại đẩy chồng ra xa và tỏ ra bực bội khi anh ấy đến gần mình. Vì điều này sẽ khiến cho đàn ông nảy sinh cảm giác muốn ngoại tình để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Khi không được vợ cho “ăn no”, đàn ông sẽ luôn trong trạng thái khao khát muốn có cho bằng được. Không muốn mất chồng, vợ hãy tìm hiểu những cách chiều chồng dù đang ở thời kỳ thai nghén. Khi có đầy đủ kỹ năng và kiến thức, bạn sẽ không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con, đồng thời cũng giúp tăng thêm tình cảm giữa hai vợ chồng.

Cấm chồng không được làm điều này điều kia khi ở “trên giường”

Có nhiều người phụ nữ dại thường cấm chồng làm điều này điều kia khi đang “lâm trận”. Họ tỏ ra khó chịu, bực bội khi chồng thay đổi tư thế đột ngột hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu của mình. Điều này khiến đàn ông tuột hứng, không còn muốn dây dưa thêm với vợ một phút một giây nào nữa.

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Đàn bà khôn ngoan đừng cấm đoán chồng làm điều này điều kia khi ở trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan nên biết chiều chồng để “cuộc yêu” của cả hai thăng hoa hơn. Bạn đừng cảm thấy xấu hổ khi thử những điều mới lạ, cũng đừng tỏ ra khó chịu khi chồng không làm theo ý mình mong muốn. Hãy nhẹ nhàng chia sẻ để chồng thay đổi, hoặc chấp nhận cùng anh ấy khám phá những điều mới mẻ mà hai vợ chồng chưa từng làm cùng nhau.

Người phụ nữ trong hôn nhân nên biết có những chuyện càng cấm càng đẩy hôn nhân đến bờ vực thẳm. Bạn hãy suy nghĩ tích cực và thoải mái hơn để không khiến chồng “tắt ngấm ham muốn” khi ở gần vợ.

Chỉ đàn bà ‘đại hạ giá’ mới chủ động làm những điều này trước mặt đàn ông

Chỉ đàn bà ‘đại hạ giá’ mới chủ động làm những điều này trước mặt đàn ông

Người đàn bà dại vô tư làm điều này trước mặt đàn ông, còn đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ có những hành động kém duyên đánh mất giá trị của mình.

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