Đàn bà đừng dại cấm 2 điều này khiến đàn ông ‘tắt ngấm ham muốn’ ngay lập tức

Không muốn chồng chạy theo nhân tình, phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ cấm 2 điều này với chồng, hãy đọc thật kỹ để không mắc sai lầm đáng tiếc.

Người vợ khôn ngoan nên biết chiều chồng, đừng dại đẩy chồng ra xa và tỏ ra bực bội khi anh ấy đến gần mình. Vì điều này sẽ khiến cho đàn ông nảy sinh cảm giác muốn ngoại tình để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Người đàn bà dại nhất là khi cấm chồng không được “yêu” khi mang thai. Có nhiều người cổ hủ cho rằng vợ chồng quan hệ trong giai đoạn thai kỳ sẽ ảnh hưởng đến con. Tuy nhiên trên thực tế có những tư thế quan hệ an toàn dành vợ bầu, vợ chồng cần tìm hiểu kỹ để tình cảm của cả hai không phai nhạt trong giai đoạn nhạy cảm này.

Khi không được vợ cho “ăn no”, đàn ông sẽ luôn trong trạng thái khao khát muốn có cho bằng được. Không muốn mất chồng, vợ hãy tìm hiểu những cách chiều chồng dù đang ở thời kỳ thai nghén. Khi có đầy đủ kỹ năng và kiến thức, bạn sẽ không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con, đồng thời cũng giúp tăng thêm tình cảm giữa hai vợ chồng.

Cấm chồng không được làm điều này điều kia khi ở “trên giường”

Có nhiều người phụ nữ dại thường cấm chồng làm điều này điều kia khi đang “lâm trận”. Họ tỏ ra khó chịu, bực bội khi chồng thay đổi tư thế đột ngột hoặc không đáp ứng đủ nhu cầu của mình. Điều này khiến đàn ông tuột hứng, không còn muốn dây dưa thêm với vợ một phút một giây nào nữa.

Đàn bà khôn ngoan đừng cấm đoán chồng làm điều này điều kia khi ở trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan nên biết chiều chồng để “cuộc yêu” của cả hai thăng hoa hơn. Bạn đừng cảm thấy xấu hổ khi thử những điều mới lạ, cũng đừng tỏ ra khó chịu khi chồng không làm theo ý mình mong muốn. Hãy nhẹ nhàng chia sẻ để chồng thay đổi, hoặc chấp nhận cùng anh ấy khám phá những điều mới mẻ mà hai vợ chồng chưa từng làm cùng nhau.

Người phụ nữ trong hôn nhân nên biết có những chuyện càng cấm càng đẩy hôn nhân đến bờ vực thẳm. Bạn hãy suy nghĩ tích cực và thoải mái hơn để không khiến chồng “tắt ngấm ham muốn” khi ở gần vợ.