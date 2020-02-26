Phụ nữ dù có ngã quỵ, thất bại trong hôn nhân cũng phải biết giữ thật chặt những thứ này để khi dứt áo ra đi, bạn cũng không phải hổ thẹn hết quãng đời còn lại.

Muốn giữ được sự tự tôn, khi làm mẹ làm vợ, bạn tuyệt đối đừng làm những điều này. Đầu tiên là không bắt chồng nuôi mình. Vì hôn nhân là bình đẳng, phụ nữ hiện đại phải đi làm kiếm tiền chứ không để chồng nuôi.

Dù hôn nhân thất bại hay thành công, phụ nữ cũng hãy giữ lòng tự trọng cho mình. Nếu không được yêu thương, bạn có thể chọn cách rời đi. Nhưng rời đi như thế nào để bản thân vẫn ngẩng cao đầu, kiêu hãnh sống suốt quãng đời còn lại.

Điều thứ hai là không xen vào cuộc sống riêng của chồng quá nhiều để được chồng tôn trọng. Người phụ nữ trong hôn nhân phải biết điều gì nên làm và không nên làm để tự bảo vệ mình.

Thời gian

Không phải cứ hy sinh, dành hết thời gian ở bên chồng con là được yêu thương. Bạn nên nhớ thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi, đừng nên phí phạm. Hãy dành khoảng thời gian quý báu đó cho bản thân. Ăn ngon một chút, mặc đẹp một chút và sống đúng bản chất của mình. Dù hôn nhân không hạnh phúc, bạn cũng sẽ không tiếc nuối những gì mình đã bỏ ra.

Dù có chuyện gì cũng đừng dành hết thời gian cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đa số phụ nữ cảm thấy tiếc nuối, dằn vặt khôn nguôi khi hôn nhân kết thúc do ngày xưa họ đã hy sinh quá nhiều. Trong khi đó, những người phụ nữ không hy sinh nhiều sẽ buông bỏ mối quan hệ đổ nát này một cách nhẹ nhàng hơn.

Công việc

Không phải đàn ông mà công việc, tiền bạc mới là một phần không thể thiếu của phụ nữ. Vì vậy đừng dại từ bỏ công việc hiện tại để ở nhà sống theo sự sắp đặt của người khác. Hãy đi làm kiếm tiền để nếu sau này hôn nhân đổ vỡ, bạn cũng đủ mạnh mẽ để tự nuôi sống bản thân và giành quyền nuôi con.

Phụ nữ hãy giữ công việc của mình để sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc, đừng đánh đổi công việc vì đàn ông. Khi có công việc, kiếm được tiền, dù ở lại hay ra đi bạn cũng sẽ cảm thấy thanh thản, thoải mái.