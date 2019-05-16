Đàn bà dành cả thanh xuân cho chồng, cuối cùng nhận được gì?

Với một người đàn ông tốt thì đàn bà không cần hy sinh. Còn ngược lại, với một người đàn ông vô tâm thì đàn bà hy sinh bao nhiêu cũng chưa đủ. Vì thế, đàn bà đừng cố hy sinh, đừng sống vì người khác nữa.

Không gì tàn nhẫn với đàn bà bằng thời gian. Nhan sắc kia, sự trẻ trung kia rồi cũng chẳng thể tồn tại mãi theo năm tháng. Chớp mắt một cái, đàn bà chỉ còn vết hằn thời gian trên gương mặt già nua. Thế nhưng, đâu phải người phụ nữ nào cũng thương thanh xuân, thương tuổi trẻ của mình. Họ sống cho chồng, cho con đến nỗi cả ngày chẳng có thời gian để nhìn mình một lần trong gương. Và rồi, trút trọn thanh xuân cho chồng, cuối cùng đàn bà sẽ nhận được gì? Đàn bà nghĩ rằng hy sinh, vun vén, chu toàn hết mực sẽ đổi được sự thương yêu, trân trọng của chồng - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống này sẽ giản đơn biết bao nhiêu nếu như những gì mình cho đi rồi sẽ nhận lại được. Đàn bà thường thua thiệt hơn đàn ông rất nhiều bởi suy nghĩ rằng nhẫn nhịn, hy sinh, cam chịu, vun vén rồi đổi lại sẽ có một gia đình yên ấm, sự trân trọng thương yêu của chồng. Nhưng cuộc đời này nhiều trái ngang và éo le lắm.

Nhiều người đàn bà cả ngày chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Đầu tắt mặt tối ở chỗ làm, về nhà lại bận bịu con cái, cơm nước, nhà cửa. Nhiều khi ăn uống cũng chẳng ngon lành chứ nói gì đến việc làm đẹp, chăm sóc cơ thể. Nhưng chỉ riêng người vợ biết mình bận bịu, biết mình cực nhọc còn đàn ông thì lại xem những cực nhọc đó chỉ là trách nhiệm và bổn phận không kém. Có nhiều người đàn bà tự làm khổ chính mình. Họ mong muốn cuộc sống gia đình hoàn hảo nhất nên ra sức chu toàn vun vén. Họ làm việc không có thời gian nghỉ ngơi. Họ giống như những người giúp việc không công trong gia đình trong khi đó chồng lại sống như những ông hoàng. Anh ta sau giờ làm việc lại đủng đỉnh ăn nhậu, ngồi nói những câu chuyện trên trời dưới đất. Vợ mệt mỏi với con cái, bận bịu cực nhọc ra sao họ không hề bận tâm đến.

Với đàn ông vô tâm thì đàn bà hy sinh bao nhiêu cũng không đủ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà nên nhớ, một người đàn ông tốt không bao giờ muốn vợ mình phải hy sinh bất kì điều gì. Chồng tử tế trong khả năng của mình sẽ mang đến cho vợ con mình một cuộc sống tốt đẹp và bình yên. Và những bất toàn, những khiếm khuyết hay những điều chưa tốt ở vợ, đàn ông cũng sẽ xem đó là chuyện nhỏ nhặt. Anh ta chẳng phàn nàn khi một ngày vợ mệt và không muốn nấu cơm. Anh ta sẽ khuyên nhủ vợ nghỉ ngơi thay vì gào lên rằng đó là bổn phận và trách nhiệm. Nói như vậy để thấy rằng, với một người đàn ông tốt thì đàn bà không cần hy sinh. Còn ngược lại, với một người đàn ông vô tâm thì đàn bà hy sinh bao nhiêu cũng chưa đủ. Vì thế, đàn bà đừng cố hy sinh, đừng sống vì người khác nữa. Để rồi, với lòng dạ vô tâm ấy, chẳng người đàn ông nào biết ơn, trân trọng công sức mà vợ mình đã bỏ ra cho gia đình. Thanh xuân ngắn ngủi, bớt cầu toàn và hy sinh đi hỡi đàn bà - Ảnh minh họa: Internet Thanh xuân ngắn ngủi lắm, bớt hy sinh, bớt cầu toàn đi hỡi đàn bà! Hãy suy nghĩ đơn giản một chút và bớt đi những gánh nặng đang đè lên vai mình. Hãy ăn món mình thích, gặp gỡ bạn bè, đừng đánh mất thú vui của bản thân. Hãy chăm sóc cơ thể và yêu thương mình nhiều hơn nữa. Đừng để thanh xuân trôi qua mà chúng ta chẳng nắm giữ được gì cho riêng mình.

Khi chồng ngoại tình, hoặc đá chồng ra khỏi cuộc đời mình hoặc đá văng nhân tình của chồng Nhiều người khuyên phụ nữ nên tha thứ cho chồng ngoại tình, có nhiều người lại bảo giữ làm gì bên mình một thứ đã hỏng. Tôi không khuyên chị em nên làm gì cả, chỉ khuyên chị em hãy lắng nghe tiếng nói trong lòng mình. Hiểu mình cần gì, đặt lên bàn cân suy tính thiệt hơn để rồi lựa chọn.

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