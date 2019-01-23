Đàn bà cố thay đổi để được yêu, cuối cùng lại nhận về một con tim vỡ nát

Phụ nữ yêu 23/01/2019 05:30

Nếu đàn ông yêu bạn, họ sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về bạn. Nếu họ thương bạn, họ sẽ cho bạn đôi cánh để bay, hơn là bắt bạn từ bỏ bầu trời để nép vào lòng họ. Khi đàn ông bắt bạn thay đổi, chính là anh ta chẳng yêu bạn đủ chân thành.

Đàn bà khi yêu thường dại khờ lắm, điều gì đẹp nhất tốt nhất đều tự nguyện gửi trao người đàn ông mình yêu. Như yêu thương là một bản năng của đàn bà, không tính toán so đo, không mong cầu đáp lại. Nhưng người thật lòng trân quý chẳng được mấy ai, kẻ thừa dịp nhận cho đủ cho đầy rồi phũ phàng bỏ đi lại nhiều.

Nếu chồng thích vợ nữ tính, đàn bà sẵn sàng vứt bỏ hết cá tính dữ dội của mình để e ấp dịu dàng. Nếu chồng thích nghe vợ dạ vâng, đàn bà cũng bằng lòng nghe lời ngoan ngoãn. Nếu chồng không thích vợ ra ngoài kiếm tiền, nói một câu “Ở nhà anh nuôi”, đàn bà cũng tin rằng đó là tình yêu của chồng. Vậy là, đàn bà bỏ hết cố gắng bao năm, sự nghiệp từng mơ ước chỉ để vừa lòng chồng. Đàn bà cứ nghĩ vì đàn ông muốn mình đổi thay để tốt hơn, để yêu thương mình hơn. Nhưng thật ra, đó chỉ là thói ích kỷ của đàn ông, còn đàn bà vốn đã nhầm lẫn mất rồi.

Đàn bà cố thay đổi để được yêu, cuối cùng lại nhận về một con tim vỡ nát - Ảnh 1
Người thật lòng trân quý chẳng được mấy ai, kẻ thừa dịp nhận cho đủ cho đầy rồi phũ phàng bỏ đi lại nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chẳng mấy ai hiểu rằng vì sao cha mẹ họ cực khổ mấy cũng muốn con gái học hành đàng hoàng, có công việc ổn định. Cha mẹ nuôi con giỏi giang, hiểu biết không phải chỉ để con lấy một tấm chồng giàu có. Mọi người cha người mẹ khi sinh con gái đều không mong con đem tiền về phụng dưỡng mình, vì con gái sau này cũng sẽ là dâu con nhà người ta. Nhưng họ vẫn đầu tư cho con học hành không thua ai. Cốt là cha mẹ muốn con sau này độc lập không cần sống nhờ ai. Bởi phụ nữ vốn đã thiệt thòi, thì ít nhất phải tự lo được thân mình mới mong không bị xem thường. Đó là thứ của hồi môn quý giá nhất cha mẹ có thể cho con gái mình.

Vậy mà khi đàn bà lấy chồng, vì vài lời chồng nói mà chối bỏ món quà cha mẹ cho, liệu có quá xót xa không? Vì sau cùng người thiệt thòi nhất không phải là cha mẹ, mà là đàn bà. Không kiếm được tiền, không tự chủ độc lập, đàn bà sớm muộn cũng mang tiếng “ăn bám” trong mắt chồng hay gia đình chồng. Cuộc sống của một người phụ nữ vừa đi làm vừa làm nội trợ chẳng mấy dễ dàng nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn cảm giác vô dụng với chồng con.

Đàn bà cố thay đổi để được yêu, cuối cùng lại nhận về một con tim vỡ nát - Ảnh 2
Không kiếm được tiền, không tự chủ độc lập, đàn bà sớm muộn cũng mang tiếng “ăn bám” trong mắt chồng hay gia đình chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế mới nói, đàn bà đời này chỉ nên tin tưởng vào chính mình, thứ nên đặt niềm tin tuyệt đối nhất cũng chỉ là tiền của mình làm ra. Đừng dại buộc ràng tự do vào bất kì người đàn ông nào. Khi đàn bà đánh mất chính mình, cố gắng đổi thay để được yêu thương thì chỉ có thể nhận về một trái tim vỡ nát.

Bởi lòng dạ đàn ông là nơi khó tin nhất ở đời. Chẳng ai dám chắc tình yêu của đàn ông có thời hạn trong bao lâu, có thể vì bạn mà hy sinh hay chịu thiệt thòi, hay có đủ bản lĩnh giữ yên bình cho bạn không. Và nếu có một ngày, không may lòng đàn ông đổi thay thì đàn bà có làm gì cũng vô ích.

Đừng để mình vào thế đi rồi chẳng có đường lui, nhận về chỉ toàn đau khổ lừa lọc. An yên đời đàn bà cũng chỉ nên để mình nắm giữ. Còn đàn ông, đừng giao cho họ cả trái tim hay túi tiền của mình, đàn bà ắt sẽ sống thoải mái hơn. Bởi đàn bà trước khi là một loài chim tìm một cành cây chắc chắn là đàn ông để đậu, hãy biết mình vẫn còn đôi cánh, để bay, để tự do.

Đàn bà cố thay đổi để được yêu, cuối cùng lại nhận về một con tim vỡ nát - Ảnh 3
Đàn bà trước khi là một loài chim tìm một cành cây chắc chắn là đàn ông để đậu, hãy biết mình vẫn còn đôi cánh, để bay, để tự do - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu chân thành nhất chính là xuất phát từ sự thấu hiểu, cảm thông, như chính tình yêu dành cho bản thân mình. Nếu đàn ông yêu bạn, họ sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về bạn. Nếu họ thương bạn, họ sẽ cho bạn đôi cánh để bay, hơn là bắt bạn từ bỏ bầu trời để nép vào lòng họ. Khi đàn ông bắt bạn thay đổi, chính là anh ta chẳng yêu bạn đủ chân thành. Vì một người không yêu bạn bằng trọn con tim mà bạn đánh mất bản thân, liệu có đáng không?

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Điều đau lòng nhất trong tình yêu là một người cố gắng giữ, còn một người lại đang tâm buông. Ngược đời chính là đàn ông ghét quẩn quanh quen thuộc, đàn bà lại mong cầu cảm giác an bình yên ổn. Hôn nhân với đàn ông chưa chắc là bến đỗ cả đời là duy nhất. Còn đàn bà một khi lấy chồng đều chỉ ôm hy vọng tựa dựa vào hơi ấm gia đình, tìm cảm giác quen thuộc hạnh phúc.

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