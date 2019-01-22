Gửi đàn bà có chồng vô tâm: Không thể từ bỏ thì phải tìm cách hạnh phúc sống cùng

Bản tính của đàn ông thích thể hiện, thích là chủ của một đóa hoa đẹp, là nhân vật chính của một thế giới lung linh. Nếu đàn bà có thể là hoa đẹp, có thể chứa đựng một thế giới lung linh, đàn ông sẽ tự khắc muốn giữ lấy.

Đàn bà lấy phải chồng vô tâm thì chẳng khác nào tự ôm cô đơn, hiu quạnh mỗi ngày. Khi người đàn ông cạnh bên không cho đàn bà đủ điều họ muốn thì mọi cảm giác đều trở nên thiếu thốn. Cảm giác muốn được lắng nghe, được thấu hiểu, được để mắt, hay đôi khi chỉ là được ngắm nhìn cũng không khi nào được lấp đầy. Không chỉ ở sự trơ trọi trong cảm xúc, đàn bà còn gánh hết vất vả. Vì đàn ông vô tâm thường thờ ơ, chẳng mấy nhìn ngó việc nhà, không thấy chuyện trong nhà vợ cần mình giúp. Bên cạnh đàn ông vô tâm, đàn bà vừa thấy cô độc, vừa thấy mỏi mệt. Bên cạnh đàn ông vô tâm, đàn bà vừa thấy cô độc, vừa thấy mỏi mệt - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi lấy chồng đều chỉ biết đến chồng con, thay vì cố thay đổi, họ lại học cách chấp nhận nhiều hơn. Khi sống với một người chồng vô tâm, họ sẽ cố gò mình theo những lạnh nhạt của chồng, xem đó là một nỗi buồn không thể dịch dời. Họ luôn tìm một lý do cho những cố gắng và nỗ lực của mình. Nếu chồng không thể về nhà, họ sẽ nghĩ chồng còn bận chuyện làm ăn. Nếu chồng chẳng cho họ thời gian, họ sẽ xem đó là vì chồng phải dành thời gian cho những chuyện quan trọng hơn. Nếu chồng lạnh nhạt, họ sẽ nghĩ chỉ vì chồng mỏi mệt quá. Người ta thường nói, đàn bà hay ngụy biện để đàn ông trở nên vô tội. Mà cũng không sai, nếu đó là cách duy nhất để đàn bà thấy lòng nhẹ nhàng, đỡ tủi thân.

Người ta thường nói, đàn bà hay ngụy biện để đàn ông trở nên vô tội - Ảnh minh họa: Internet Chỉ là, sẽ có lúc đàn bà mỏi mệt đến rã rời, vì cô đơn, vì một thân một mình. Buông thì sao đặng, khi cái vô tâm của đàn ông đâu thể là tội lỗi lớn nhất để đàn bà đang tâm ra đi. Mà nắm thì lại có khi đàn bà chẳng còn đủ sức, hết lửa trong lòng, hết hơi ấm trong tim, đàn bà trở nên vô cảm hơn. Nhưng nếu buông không được, đàn bà hãy học cách sống hạnh phúc cùng một người đàn ông vô tâm. Nếu không thể có được một trái tim nhiệt thành nhất của đàn ông, thì cũng đừng khiến lòng mình già cỗi chết chóc. Đàn bà thay vì chỉ nhìn vào những gì đàn ông không làm cho mình, hãy nghĩ về những điều mình chưa thể làm cho bản thân. Hạnh phúc đàn bà có thể mang đến cho mình sẽ lâu dài hơn cả hạnh phúc đàn ông cho đàn bà. Là khi đàn bà biết mình thích gì, muốn mình có gì, hay cho mình những gì. Chẳng ai hiểu rõ đàn bà bằng chính mình và cũng không ai yêu đàn bà hơn bản thân mình. Thế thì, hãy yêu mình trước, an yên với tình yêu dành cho bản thân trước. Có một công việc mình thích, có một đam mê khi rảnh rỗi vui vẻ, có một tình yêu dành cho cuộc sống và con cái và có một gia đình để chăm chút, đàn bà sẽ có một hạnh phúc rất riêng.

Đàn bà thay vì chỉ nhìn vào những gì đàn ông không làm cho mình, hãy nghĩ về những điều mình chưa thể làm cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet Còn với đàn ông vô tâm, đàn bà cứ để họ thấy dù không có họ, đàn bà vẫn có một thế giới hạnh phúc. Đàn ông luôn tò mò về ánh mắt rạng ngời của đàn bà mà không hề chứa đựng hình ảnh của họ. Đó không hẳn là sự bất cần khiến đàn ông khó chịu, mà chính là cảm giác đàn bà vẫn là vợ là mẹ nhưng đàn ông lại không thể thật sự là chồng, là chỗ dựa đúng nghĩa. Bản tính của đàn ông thích thể hiện, thích là chủ của một đóa hoa đẹp, là nhân vật chính của một thế giới lung linh. Nếu đàn bà có thể là hoa đẹp, có thể chứa đựng một thế giới lung linh, đàn ông sẽ tự khắc muốn giữ lấy.

Đàn ông vô tâm với vợ con đều là những kẻ ích kỷ Đừng xem vô tâm là đương nhiên khi đã là một người chồng, người cha trong gia đình. Nếu bạn là một người chồng vô tâm thì bạn chỉ là một kẻ ích kỷ không hơn không kém…

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