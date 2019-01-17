Dấu hiệu đàn ông ‘hai mặt’, ra ngoài tốt với cả thiên hạ, về nhà lại vô tâm tàn nhẫn với vợ con

Người đàn ông này với ai cũng tốt, đều nhiệt tình giúp đỡ nhưng chỉ cần về đến nhà là thay đổi hoàn toàn ngược lại với vợ con. Họ tốt với thiên hạ bao nhiêu thì vợ con lại chịu tủi hờn vất vả bấy nhiêu. Đây là những dấu hiệu để phụ nữ có thể nhìn thấu người đàn ông “hai mặt” này.

Đàn ông tàn nhẫn nhất đôi khi không phải là phản bội ngoại tình, mà là khi dành hết tốt đẹp cho thiên hạ, chỉ chừa lại lạnh lùng, tàn nhẫn cho vợ con. Lấy phải người chồng thế này, vợ chỉ được tiếng chồng hiền lành tốt bụng từ thiên hạ, nhưng thật sự lại một mình chịu hết đắng cay vất vả.

Với đàn ông, sự nghiệp chính là sĩ diện, là niềm kiêu hãnh, cũng là phương tiện để họ bảo bọc, chở che cho vợ con. Và nếu họ coi sự nghiệp là toàn bộ cuộc sống, bỏ mặc hết vợ con và ngụy biện rằng họ chỉ đang cố gắng vì gia đình thì chính là một người đàn ông ích kỷ. Bởi vợ con đã có thể chịu thiệt thòi để họ chú tâm vào công việc thì họ cũng đừng là kẻ đến cả bữa cơm gia đình cũng không để tâm. Đàn ông như thế không phải vì bận rộn mà vô tâm, mà là vì ích kỷ mà vô tình.

Với đàn ông, sự nghiệp giữ vai trò quan trọng, thậm chí có khi còn được ưu tiên hơn cả chuyện yêu đương. Một người đàn ông có ý chí sẽ luôn dành thời gian tuổi trẻ để lập nghiệp, có chút thành tựu nhất định. Nhưng sự nỗ lực này của họ là để cho vợ con một điểm tựa chắc chắn, là nền tảng để xây dựng gia đình sau này.

Nhiều người lại nghĩ thà đàn ông vô tâm với vợ con vì sự nghiệp vẫn hơn là vì một người phụ nữ nào khác. Nếu nghĩ thế này cũng đâu khiến phụ nữ bớt thiệt thòi hay cô đơn hơn, vẫn chịu cảnh có chồng cũng như không, vẫn tủi hờn buồn bã… Sự thật thì đàn ông không thể lấy cái cớ kiếm tiền hay sự nghiệp để không tròn vai trò làm chồng làm cha. Với đàn ông, sang giàu tốt thật, nhưng những thứ ấy sẽ là vô nghĩa nếu không giữ được vợ con.

Quá sĩ diện

Khi họ cố lấy lòng cả thiên hạ nhưng đến cùng thì người chịu khổ vì họ lại là gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ai cũng có cái tôi và sĩ diện cao. Họ có bản tính thích hơn người, muốn được ngợi khen và ngưỡng mộ. Nhưng có những người lại quan trọng hóa cái tôi, làm lệch lạc đi những giá trị quý giá mà họ đang có. Như những gì một người đàn ông cho là sĩ diện, danh dự, có quyền có tài trong xã hội, được người khác tôn trọng vốn đâu thể quý giá bằng hạnh phúc của vợ con. Khi họ cố lấy lòng cả thiên hạ nhưng đến cùng thì người chịu khổ vì họ lại là gia đình. Điều đó chẳng bao giờ là đúng đắn với đàn ông.

Thậm chí nhiều người đàn ông cho rằng bản lĩnh là khi có nhiều cô bồ để mạnh miệng giương oai với người xung quanh. Nhưng thật ra đó chẳng qua là thói phản bội, khi đàn ông tự hạ thấp danh dự và tự trọng của mình mà không hề hay biết. Bởi cốt lõi sĩ diện của đàn ông là nằm ở một gia đình hạnh phúc.

Nghe lời mẹ không sót một câu

Một người đàn ông sống quá dựa dẫm vào tình yêu của mẹ khó có thể vững vàng trở thành người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hiếu thảo là đàn ông tốt. Vì khi đàn ông hiểu hết công lao cha mẹ dưỡng dục mình, chính là khi họ biết đúng giá trị đạo lý cốt lõi. Nhưng đàn ông quá nghe lời mẹ, chuyện gì cũng để mẹ quyết thì phụ nữ nên cẩn trọng. Vì đây là kiểu người không có chính kiến và độc lập trong cuộc sống. Một người đàn ông sống quá dựa dẫm vào tình yêu của mẹ khó có thể vững vàng trở thành người chồng tốt. Nếu phụ nữ lấy phải người chồng nghe lời mẹ quá mức, chắc chắn sẽ phải tủi hờn và ấm ức không ít.

Quá đào hoa

Đàn ông có tính đào hoa thường thu hút phụ nữ. Đây có thể là bản tính sẵn có ở họ. Nhưng nếu bản thân đàn ông không thể tự kiểm soát hành vi của mình trước phụ nữ, rất có thể sẽ vướng phải cảnh mỡ dâng miệng mèo khó tránh. Và đa phần đàn ông sẵn máu đào hoa dễ ngoại tình hơn. Ở cạnh người đàn ông thế này, phụ nữ như sở hữu người đàn ông vạn phụ nữ ngoài kia muốn có, nhưng thật ra lại luôn khổ sở lo được lo mất mỗi ngày.