Đàn ông cần mới lạ, đàn bà ưa quen thuộc

Phụ nữ yêu 22/01/2019 05:30

Điều đau lòng nhất trong tình yêu là một người cố gắng giữ, còn một người lại đang tâm buông. Ngược đời chính là đàn ông ghét quẩn quanh quen thuộc, đàn bà lại mong cầu cảm giác an bình yên ổn. Hôn nhân với đàn ông chưa chắc là bến đỗ cả đời là duy nhất. Còn đàn bà một khi lấy chồng đều chỉ ôm hy vọng tựa dựa vào hơi ấm gia đình, tìm cảm giác quen thuộc hạnh phúc.

Người đàn ông ở cạnh bao năm cũng không chắc sẽ một lòng chẳng đổi thay. Một tình yêu từng sâu đậm hứa hẹn, cũng có thể không đủ sức chống lại cám dỗ vài giờ. Bởi người ta hay nói “đàn ông là giống loài có máu bội phản” và phụ nữ vẫn thường phải gánh hết những thua thiệt.

Lòng thủy chung của đàn ông, nông hay sâu, đậm hay nhạt, chẳng ai nhìn thấu. Huống hồ, một lời hứa, một tờ giấy kết hôn, hay thậm chí là những đứa con máu thịt cũng đâu giữ chân đàn ông được cả đời. Chỉ có đàn ông là người có thể giữ được lòng họ ở lại.

Đàn ông cần mới lạ, đàn bà ưa quen thuộc - Ảnh 1
Lòng thủy chung của đàn ông, nông hay sâu, đậm hay nhạt, chẳng ai nhìn thấu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan không giữ chân đàn ông bằng nghĩa vụ, trách nhiệm, họ cho đàn ông quyền tự do giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đàn bà khôn không giữ người muốn đi, không níu lòng dạ kẻ đã có người khác. Đàn bà khôn chỉ giữ người của mình, lòng dạ hướng về mình. Nhưng dù là đàn bà khôn ngoan cỡ nào cũng đâu giữ được đàn ông, nếu đàn ông đã luôn tìm cách để ra đi.

Điều đau lòng nhất trong tình yêu là một người cố gắng giữ, còn một người lại đang tâm buông. Ngược đời chính là đàn ông ghét quẩn quanh quen thuộc, đàn bà lại mong cầu cảm giác an bình yên ổn. Bởi đàn bà một khi lấy chồng đều chỉ ôm hy vọng tựa dựa vào hơi ấm gia đình, tìm cảm giác quen thuộc hạnh phúc.

Đàn ông lại khác, bình yên quá họ lại muốn bão giông. Hôn nhân với đàn ông chưa chắc là bến đỗ cả đời là duy nhất. Có người càng không xem hôn nhân là hạnh phúc, mà là gánh nặng, là vật cản tự do và tham vọng của họ. Từ đó, đàn ông luôn có khao khát tìm kiếm mới lạ, bắt đầu nhen nhóm mong muốn ngoại tình.

Đàn ông cần mới lạ, đàn bà ưa quen thuộc - Ảnh 2
Hôn nhân với đàn ông chưa chắc là bến đỗ cả đời là duy nhất - Ảnh minh họa: Internet

Mà đàn ông một khi bước vào ngoại tình, thường có hàng dài những bao biện. Họ chẳng bao giờ cho rằng mình sai, mà lỗi là nằm ở phụ nữ. Vì phụ nữ chỉ biết quen thuộc khiến họ chán chê, vì phụ nữ thích trách móc mà chẳng chịu hiểu họ. Tệ hơn, có nhiều người đàn ông còn có thể ngoại tình và đổ lỗi rằng vợ chẳng đủ mới mẻ để giữ chân mình?

Và đàn bà dù khó khăn mấy cũng phải chấp nhận một sự thật rằng, bản tính đàn ông vốn chẳng thể đổi dời, vẫn bội phản, vẫn trăng hoa. Bởi thế, nếu đàn bà chỉ tìm kiếm cảm giác quen thuộc để vun đắp yêu thương, để giữ đàn ông thì đã sai mất rồi.

Đàn ông cần mới lạ, đàn bà ưa quen thuộc - Ảnh 3
Bởi thế, nếu đàn bà chỉ tìm kiếm cảm giác quen thuộc để vun đắp yêu thương, để giữ đàn ông thì đã sai mất rồi - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc đời này của đàn bà không chỉ nằm ở những gì đàn ông mang đến. Đó còn là sự nghiệp, là đam mê, là những đứa con máu mủ. Mất một người đàn ông hết tình cạn nghĩa, đàn bà không hề mất tất cả. Đàn bà cứ chọn an yên mà sống tiếp một đời, đừng hao mòn tâm sức vì những kẻ lạ chỉ tạm dừng chân tạm thời, ham mê mới lạ bên ngoài cánh cửa gia đình. Đàn bà hạnh phúc hay không là nằm ở tâm yên không vì ai mà lung lay.

Đàn bà đều có quyền chọn ở lại hay rời đi, nhưng hãy chắc chắn mình không hối hận, không sai thêm lần nào khác. Đàn bà vẫn có thể cần quen thuộc, nhưng đừng đặt tên hôn nhân là một thói quen không thể bỏ. Đàn ông cũng có thể thích mới lạ, nhưng phải là những gì mới lạ từ những điều đã cũ. Bởi có điều gì mới rồi lại không cũ đâu. Bởi tìm kiếm mới mẻ từ một người đàn bà khác ngoài vợ thì đàn ông chỉ là kẻ tội đồ khó được dung tha...

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Từ khóa:   đàn ông đàn bà hôn nhân

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