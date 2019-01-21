13 chân lý sống cho đàn bà dưới 35

2. Đàn bà 20 yêu bằng mộng mơ, đàn bà 30 yêu bằng lý trí. Đàn bà 20 yêu người ta trước, đàn bà 30 yêu mình đầu tiên.

1. Chồng giàu hay nghèo không quan trọng bằng việc mình có tự kiếm được tiền hay không. Chồng giàu chưa chắc sướng thân, nhưng bản thân mình giàu ắt sẽ sướng.

4. Trong tình yêu, bạn bao nhiêu tuổi vốn không quan trọng, mà là bạn yêu với một trái tim bao nhiêu tuổi. Hãy sống như bạn chẳng biết tuổi tác là gì, và hãy yêu bằng một trái tim không tuổi.

3. Chồng có thể chưa có, chồng có thể đã là của người khác nhưng nhất định phải có 3 thứ này: Một công việc ổn định, một thú vui khi buồn và một tâm hồn không bao giờ già cỗi. Không có tình yêu nào thủy chung tuyệt đối bằng tình yêu dành cho chính mình.

5. Dù đàn bà có bao nhiêu tuổi thì nắm hay buông cũng là chuyện chẳng mấy dễ dàng. Nhưng nếu 20 đàn bà dứt khoát chẳng chịu buông, thì khi 30 hãy buông nhẹ nhàng như khi nắm. Đàn bà càng trưởng thành thì càng hiểu cố chấp là một sự dại dột thua thiệt.

6. Đàn bà tuổi nào cũng sẽ gặp vài gã đàn ông tệ, dù có là một người từng chung chăn gối bao năm. Đàn bà khi ấy hãy mang một trái tim tổn thương của năm tháng trưởng thành để nghĩ như một cô gái còn xuân thì. Rằng đàn ông tệ chẳng ít, cũng không ở xa xôi, bỏ đi một người cũng chỉ là loại bớt một đoạn nghiệt duyên.

Đàn bà tuổi nào cũng sẽ gặp vài gã đàn ông tệ, dù có là một người từng chung chăn gối bao năm - Ảnh minh họa: Internet

7. Đàn bà chưa chồng đừng chọn vội một người cho có. Mỗi người phụ nữ đều có một hành trình riêng để đi đến một gia đình. Có người cưới năm 20 tuổi để đến 30 lại ly hôn. Có người đến tận 40 mới lấy chồng, để hạnh phúc đến tận lúc lìa đời. Sẽ không có sự khẳng định nào cho việc lấy chồng trễ sẽ bất hạnh. Nhưng luôn có một điều chắc chắn rằng nếu bạn chọn sai người, ắt sẽ khổ đau.

8. Đàn bà có chồng con rồi đừng vội dừng thanh xuân của mình bên ngoài cánh cửa gia đình. Phụ nữ đều có thể vừa làm vợ làm mẹ, vừa chạy đua với ước mơ và đam mê. Chỉ là, hãy dốc lòng cân bằng cán cân khó nhằn này. Dù sao cũng chỉ sống một lần, đừng bỏ lỡ điều gì.

10. Điều một người đàn bà có thể hối hận nhất khi sắp lìa đời chính là đã không làm được hết những điều bản thân mong muốn. Vì những năm tháng còn có thể sống, họ đã dành hết cho chồng con. Đừng sống một cuộc đời thiếu thốn chỉ để dành đủ đầy cho người khác. Mỗi ngày, hãy thức dậy và tự hỏi mình muốn gì và cố gắng có được nó.

Điều một người đàn bà có thể hối hận nhất khi sắp lìa đời chính là đã không làm được hết những điều bản thân mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

11. Hãy học cách hạnh phúc với một gia đình nhỏ mình đã lựa chọn. Phụ nữ không hẳn là phải cam chịu hay hy sinh quá nhiều, nhưng hãy tìm kiếm hạnh phúc ở nơi có chồng con. Không phải cái gì lấp lánh cũng đều đem đến sự viên mãn về sau. Đừng sợ quen thuộc, hạnh phúc vốn chỉ từ những điều ấy mà có. Ngoại tình là điều cấm kị nhất với đàn bà muốn hạnh phúc.

12. Đừng chấp nhận sự phản bội, dù là ở bất cứ hình dạng nào. Đừng nghĩ đã quá trễ để chọn lại một người chồng khi bạn chỉ chưa tới 35. Tìm kiếm hay chọn lựa hạnh phúc cho bản thân thì dù là lúc nào cũng đều không hề muộn.

13. Con cái sẽ lớn cùng hạnh phúc của đàn bà. Bởi thế, hãy là một bà mẹ hạnh phúc trước.