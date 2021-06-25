Đàn bà càng bị bội bạc càng phải kiêu hãnh, phải để nhân tình thấy là sợ, chứ đừng để họ thấy mà bĩu môi xem thường

Là phụ nữ, khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, chúng ta luôn ý thức được bổn phận và trách nhiệm của mình. Đặc biệt là sau khi kết hôn, phụ nữ dành toàn bộ tâm sức để chăm lo cho mái ấm gia đình, thậm chí còn từ bỏ cả công việc mà mình đã miệt mài theo đuổi. Ước mơ, đam mê có đủ nhưng phụ nữ biết gia đình là bến đỗ sau cuối và chọn hy sinh để vun đắp, giữ gìn. Cuộc đời lắm nỗi đa đoan, muốn tìm bình yên lại gặp bão tố, người đàn ông đi bên cạnh không hề biết trân trọng, ngày đêm chơi đùa cùng kẻ lạ bên ngoài.

Khóc xong rồi thì lau nước mắt, chuẩn bị tâm thế bước vào trang mới của cuộc đời, trở nên mạnh mẽ để có được những trải nghiệm mới đầy màu sắc và hy vọng. Ly hôn đôi khi lại là cơ hội để ta trưởng thành hơn trong cả tình cảm và cách nhìn nhận vấn đề, ta biết được mình sai ở đâu, ở sự hy sinh không màn bản thân hay yêu thương trao đi không đúng chỗ, từ đó hoàn thiện mình từng chút từng chút một. Hậu ly hôn, ta có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ ngày xưa mình bỏ dở, học thêm nhiều điều hay, thoải mái tận hưởng cuộc sống.

Sau khi ly hôn, đàn bà có quyền buồn, có quyền khóc vì đó là cảm xúc vốn có của con người nhưng chớ bi lụy, để tinh thần suy sụp. Cuộc sống sẽ không còn như trước, những dự định cùng nhau cũng tiêu tan nhưng hãy biết chấp nhận để từ đó có thể vạch ra hướng đi cho riêng mình.

Trải qua một biến cố, phụ nữ lại tôi luyện thêm cho mình bản lĩnh kiên cường để sau này dù gặp khó khăn, nghịch cảnh đến đâu cũng biết cách chống đỡ, vượt qua. Bên cạnh đó, nếu biết trân trọng và tận hưởng trọn vẹn những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thì khi ấy chính là lúc họ đội lên đầu chiếc vương miện và trở thành nữ hoàng của cuộc đời mình.

Trải qua một biến cố, phụ nữ lại tôi luyện thêm cho mình bản lĩnh kiên cường. Ảnh minh họa: Internet

Sống hiên ngang để người đàn ông ấy và nhân tình của anh ta cảm thấy hổ thẹn

Sống hiên ngang có phải là cách sống ngang tàng và trơ mình như đá để chống chọi bão giông? Câu trả lời chắc chắn không phải như vậy. Phụ nữ hãy cứ là chính mình, sống mềm mỏng và yêu thương bản thân, khi buồn khi vui đều biết tự khích lệ, ôm lấy và vỗ về.

Hãy dành cho chính mình sự quan tâm mà trước giờ bạn vẫn luôn dành nó cho người khác. Hãy chăm sóc làn da, mái tóc, đi shopping và lựa chọn những bộ quần áo đẹp. Nếu có nhiều thời gian, đừng ngần ngại đăng ký một khóa học cắm hoa hay tập yoga để bồi dưỡng cảm xúc tâm hồn và tự tạo niềm vui cho mình. Cuộc đời từ đó sẽ trở nên thú vị còn bạn ngày càng trở nên hấp dẫn, ai lướt qua cũng phải ngoái nhìn.

Phụ nữ phải sống thật hạnh phúc, trước hết là cho bản thân họ, sau đó là để những người đã đối xử tệ với mình năm ấy phải cúi đầu hổ thẹn và tiếc nuối, tiếc nuối mình đã đánh mất một giấc mơ.