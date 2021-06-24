Đàn bà khôn đừng “miễn phí” cuộc đời mình cho ai, sự yêu thương và quan tâm cần đến từ 2 phía

Anh có thể trò chuyện cùng người khác, nhưng phải biết giữ khoảng cách. Anh có thể về trễ, nhưng phải biết đâu là điểm dừng. Anh có thể đi cùng bạn bè nhưng phải nhớ vợ ở nhà đang đợi. Sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của một người đàn bà luôn luôn có một điểm giới hạn. Vượt qua ngưỡng giới hạn ấy, bạn buộc phải chấp nhận một sự thật rằng “bạn mất họ”.

Đàn bà yêu rồi, làm gì có ai không biết ghen, làm gì có ai rộng lượng vui vẻ bên cạnh người đàn ông trong khi biết thừa anh ta vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, vẫn tán tỉnh em này em nọ.

Đàn ông biết nhường nhịn - Đàn bà không hơn thua

Người đàn ông tốt sẽ luôn biết nhường nhịn bạn khi cả hai cãi nhau. Họ sẽ không hơn thua, cự cãi để ra oai trước mặt bạn. Nếu xung đột, họ cũng sẽ nhường nhịn nhằm xoa dịu bạn.

Dù có chuyện gì, họ cũng sẽ là người nói lời xin lỗi đầu tiên để không làm тổn тнυ̛ơng bạn. Người phụ nữ khi yêu hãy để ý đến đặc điểm này của người đàn ông. Nếu đàn ông biết nhường nhịn đàn bà không bao giờ hơn thua.

Thay vì phụ nữ chỉ dành hết thời gian cho chồng con, hy sinh mọi thứ vì gia đình, hãy nghĩ cho mình nhiều hơn. Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông biết từ bỏ cuộc chơi - Đàn bà không nghi ngờ

Bản năng của đàn bà là khi có chồng có con sẽ sống và hi sinh hết lòng vì hai người nay. Xã hội bây giờ hiện đại, không đòi hỏi phụ nữ phải sống quá chuẩn mực, biết tề gia nội trợ. Nhưng vẫn có nhiều người vợ đang sống quá hi sinh. Họ quên mất thời gian yêu thương mình, làm những điều mình muốn. Miễn chồng con vui vẻ thì họ đã thoả mãn rồi.

Nếu sự hi sinh đó đổi lại được gia đình hạnh phúc thì rất đáng. Nhưng có nhiều người phụ nữ đang vắt kiệt sức của mình vào gia đình nhưng chẳng hề được người đàn ông trân trọng. Đàn ông nào cũng có thể trở thành chồng nhưng người hiểu cho vợ mình thì lại quá ít.

Đàn ông biết xem vợ là trên hết - Đàn bà không khó chịu cằn nhằn

Đàn ông tốt đều nằm ở cách cư xử với vợ con, ưu tiên gia đình. Khi yêu cả đàn ông và phụ nữ đều thề thốt những lời mật ngọt. Thế nhưng ở đời chẳng ai biết trước được ngày mai, lòng dạ của con người cũng dễ dàng thay đổi.

Đàn ông hãy nhớ khi tìm kiếm được người phụ nữ thì đừng vội vàng thấy cô ta hứa hẹn ở bên anh dù khó khăn hay giàu có thì đã vội mừng. Hãy nhớ chỉ có người phụ nữ ở bên anh khi sóng gió vẫn không buông tay đó mới là người yêu anh thật sự.

Một người phụ nữ trưởng thành thì họ biết yêu, biết chọn cách sống, biết cách độc lập và học hỏi mọi thứ trong cuộc sống này. Thế nên chẳng cần bất kỳ lời giải thích nào khi tự bạn đã có đủ nhìn nhận và chính kiến về cuộc đời của mình.