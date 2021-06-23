3 hành động kém duyên của đàn bà khiến đàn ông “ghét cay ghét đắng”, chị em không sửa ngay mất chồng như chơi

Phụ nữ yêu 23/06/2021 18:30

Sau đây là 3 hành động kém duyên mà đàn bà nên tránh hoặc sửa nếu không muốn mất chồng trong nay mai.

Là người giữ lửa cho gia đình, bên cạnh việc “dồn tâm” trong từng bữa ăn thì người đàn bà cần phải để ý mọi lời nói, hành động của mình. Sau đây là 3 hành động kém duyên mà đàn bà nên tránh hoặc sửa nếu không muốn mất chồng trong nay mai.

Ăn nói lớn tiếng

Điều làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ chính là sự dịu dàng trong lời ăn tiếng nói vì vậy nếu thường xuyên ăn nói lớn tiếng trước chồng thì bạn đã đánh mất đi vẻ đẹp ấy, nghiêm trọng hơn là trong vài tình huống có thể khiến chồng cảm thấy không còn được tôn trọng. 

Người đàn bà khôn ngoan là người biết kiềm chế cảm xúc và kiểm soát tông giọng của mình trong mọi hoàn cảnh, điều này không chỉ giúp họ khẳng định được đẳng cấp, giá trị của bản thân mà còn khiến chồng yêu thương mình nhiều hơn.

3 hành động kém duyên của đàn bà khiến đàn ông “ghét cay ghét đắng”, chị em không sửa ngay mất chồng như chơi - Ảnh 1
Điều làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ chính là sự dịu dàng trong lời ăn tiếng nói. Ảnh minh họa: Internet

Ăn mặc, chưng diện không phù hợp

Khi lựa chọn trang phục, phụ nữ nên nhớ không phải cứ đắt tiền, lộng lẫy là đẹp mà quan trọng nhất là sự phù hợp, nếu phù hợp thì chắc chắn sẽ đẹp. Ở xã hội hiện đại, phụ nữ không cần quá kín cổng cao tường và có thể có trong tủ đồ những chiếc đầm gợi cảm nhưng phải biết mặc nó đúng lúc, đúng nơi. 

Người ta thường nói người phụ nữ đi bên cạnh là món trang sức quý giá nhất vì vậy cách mà chúng ta ăn mặc sẽ ảnh hưởng đến thể diện của người chồng. Ăn mặc phù hợp sẽ khiến chồng “nở mày nở mặt”, trân quý chúng ta hơn còn ngược lại sẽ khiến anh ấy ngày càng chán ghét.

3 hành động kém duyên của đàn bà khiến đàn ông “ghét cay ghét đắng”, chị em không sửa ngay mất chồng như chơi - Ảnh 2
Ăn mặc phù hợp sẽ khiến chồng “nở mày nở mặt”. Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu, chê bai người khác

Nói xấu, chê bai người khác sẽ khiến bạn hình thành nên tật xấu cho bản thân mình. Chẳng có người đàn ông, người chồng nào muốn nghe những lời xấu xa từ miệng của người phụ nữ, người vợ mà mình yêu thương. Hạ bệ người khác và tự tâng bốc bản thân không giúp bạn tốt đẹp hơn, điều duy nhất mà nó mang lại là hạ thấp bản thân trong mắt người khác.

Hãy buông bỏ những lời nói không hay về người khác và tập trung cho cuộc sống gia đình mình, bạn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp và nhận được sự yêu thương từ mọi người, đặc biệt là từ người đàn ông đi bên cạnh.

3 "điểm cộng" chỉ đàn bà khôn mới có, nếu không muốn bất hạnh hãy "khắc cốt ghi tâm"

3 "điểm cộng" chỉ đàn bà khôn mới có, nếu không muốn bất hạnh hãy "khắc cốt ghi tâm"

Người phụ nữ khôn ngoan nên khắc ghi vào đáy lòng 3 lưu ý này để tránh xa khỏi những bất hạnh và bảo vệ bản thân trước mọi giông bão cuộc đời.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ dại kiểu phụ nữ khôn ngoan 3 điều phụ nữ nên nhớ

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này