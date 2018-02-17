Đặc điểm đàn ông cả thèm chóng chán, có vợ rồi vẫn ham của lạ

Phụ nữ cần vị tha nhưng nếu bỏ qua quá nhiều lời nói dối của đàn ông thì đó là người phụ nữ dại. Đàn ông có thể nói dối một lần thì sẽ có nhiều lần tiếp theo, từ những chuyện nhỏ nhặt biết đâu đấy vào một ngày lời nói dối ấy lại mang đến hậu quả không tưởng. Cội nguồn của sự phản bội chính là từ những lần nói dối. Cho nên phụ nữ phải thực sự tỉnh táo đối với người đàn ông như thế này!

Những người đàn ông chung thủy thường sẽ ít chê bai người phụ nữ của mình, nếu có cũng chỉ là những lời góp ý chân thành để đối phương được tốt hơn. Nhưng đối với những người đàn ông cả thèm chóng chán lại khác. Họ thường có xu hướng đem người phụ nữ của mình ra so sánh với những người phụ nữ khác. Đó là bởi họ chưa thỏa mãn với những gì họ đang sở hữu nên dễ so đo. Và cũng là vì không đủ yêu thương nên mới dễ dàng thấy mọi thứ từ người phụ nữ bên cạnh đều không tốt.

Đàn ông không thỏa mãn với hạnh phúc hiện tại thường hay chê bai vợ mình - Ảnh: Internet

Đối xử tệ với mẹ anh ta

Thường những người đàn ông hiếu thảo với cha mẹ của anh ấy thì cũng sẽ biết yêu thương vợ con của mình. Vì thế, ngay cả mẹ ruột mà anh ta cũng không thể đối xử tốt thì đừng mong sự thủy chung đến từ người đàn ông như thế. Có thể thấy một điều rõ ràng rằng người phụ nữ sinh thành ra mình anh ta còn không trân trọng nâng niu thì có lẽ chẳng một người phụ nữ nào có thể khiến anh ấy nguyện ở bên suốt cuộc đời. Đây chính là dấu hiệu để dễ dàng nhận ra một người đàn ông không chung thủy.

Công việc không ổn định

Gần gũi vẫn dễ giữ gìn tình cảm hơn. Đó là điều chính xác. Đàn ông có một công việc ổn định, không phiêu bạt nay đây mai đó quá nhiều sẽ giúp phụ nữ dễ dàng kiểm soát hơn. Bạn dễ dàng biết được anh ấy đang ở đâu, làm gì, với ai và ít nhiều ngăn chặn được những thứ không hay có thể xảy ra.

Sự xa cách thường sẽ là mầm mống sinh ra lòng nghi ngờ và dễ dàng xao động với những cám dỗ xung quanh. Nếu muốn nắm được sự chắc chắn trong tình yêu, nên chọn một người đàn ông đừng quá lông bông nay đây mai đó.

Đàn ông ở xa rất khó kiểm soát - Ảnh: Internet

Hay buông lời tán tỉnh người phụ nữ khác

Dù đã là người có gia đình nhưng đàn ông ham của lạ vẫn không ngại buông lời tán tỉnh người phụ nữ khác. Khi được nhắc nhở, anh ta sẽ lập tức phản bác đó chỉ là xã giao hoặc đùa giỡn chút thôi. Nhưng vài lần đùa vui như thế ai sẽ khẳng định rằng mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn? Đàn ông đàng hoàng luôn rất có chừng mực vì họ hiểu rằng không vui vẻ gì khi khiến vợ mình phải lo lắng và khiến gia đình lục đục vì những cám dỗ ngoài kia.