Đặc điểm chung của phụ nữ dễ dàng vượt qua nỗi đau chồng phản bội: Kiếm ra tiền

Phụ nữ yêu 10/09/2019 05:02

Bị người bạn đời đầu gối tay ấp chà đạp tình nghĩa vợ chồng là nỗi khổ tâm lớn nhất trong đời phụ nữ. Và chỉ khi có được những điều này, phụ nữ mới có thể vượt qua được nỗi đau bị chồng phản bội.

Nỗi đau bị chồng phản bội luôn quá sức chịu đựng với đàn bà. Nhiều người vì không thể chấp nhận mà buông tay, nhiều người cam chịu vì con, vì gia đình. Nhưng cũng có những người vợ mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau lớn này, thậm chí còn hạnh phúc và sống có ý nghĩa hơn. Đó là những người phụ nữ có chung những đặc điểm này.

Kiếm ra tiền, độc lập

Kiểu phụ nữ mạnh mẽ nhất là độc lập, kiếm ra tiền và không phụ thuộc tài chính vào chồng. Với phụ nữ, tiền là sức mạnh, cũng là vật đảm bảo an toàn trong bất kì trường hợp nào.

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Nỗi đau bị chồng phản bội luôn quá sức chịu đựng của đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Khi có tiền, phụ nữ không sợ phải vứt bỏ một kẻ tệ bạc. Khi có thể tự kiếm ra tiền, phụ nữ có thể cho con một cuộc sống tốt hơn sau ly hôn mà không cần phải nhờ vả vào chồng. Ngược lại, không có tiền thì nỗi đau sau ly hôn không chỉ là bị phản bội, mà còn là thống khổ vì thiếu thốn vật chất. Một người phụ nữ khôn ngoan có chồng bên cạnh hay không thì cũng phải có tiền của chính mình.

Bởi thế, phụ nữ có chồng chung thủy hay ngoại tình cũng nên nghĩ về cách kiếm tiền và tự lập tài chính. Nếu chồng chung thủy thì phụ nữ có tiền để chăm chút cho bản thân và gia đình. Nếu chồng ngoại tình thì phụ nữ cũng có thể sẵn sàng “vứt bỏ” để tìm bình yên cho mình.

Không thù hận

Phụ nữ khi bị phản bội thì ai cũng đau, ai cũng hận. Đầu tiên là hận người chồng mình tin tưởng lại bội bạc mình, thứ hai là hận kẻ thứ ba nuôi lòng phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng sao thì hận thù cũng không khiến con người hạnh phúc hơn, ngược lại hận càng sâu thì đau sẽ càng nhiều. Phụ nữ càng nuôi thù hận với chồng ngoại tình thì càng tự làm khổ chính mình.

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Phụ nữ bị chồng phản bội, hãy học cách tìm bình yên cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ mạnh mẽ và khôn ngoan sẽ học cách buông bỏ để tìm bình yên và thanh thản cho chính mình. Họ tha thứ cho người khác là vì muốn buông tha cho chính mình, buông thù hận, buông cả khổ tâm. Với những người phụ nữ này, quan trọng nhất sau nỗi đau bị phản bội là hạnh phúc của chính mình và con. Và muốn hạnh phúc, họ phải học cách buông bỏ trước đã.

Sống lạc quan, vui vẻ

Phụ nữ muốn vượt qua được nỗi đau bị chồng phản bội, trước hết phải đối mặt, chấp nhận thì mới có thể dễ dàng quên đi. Điều họ cần nhất là năng lượng tích cực, là sự lạc quan và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.

Trước mỗi nỗi đau, bạn luôn có thể tìm thấy những lý do để gục ngã, để yếu hèn, để cam chịu. Nhưng bạn cũng có thể tìm cho mình động lực để đứng dậy, để đối đầu, để bước tiếp. Phụ nữ mạnh mẽ sẽ luôn nhìn thấy tia sáng hy vọng trong u tối tuyệt vọng và tổn thương nhất. Nếu chồng bội bạc, họ có thể nghĩ rằng ít ra đã biết sớm, hơn là để bị lừa dối quá lâu. Nếu phải ly hôn, họ sẽ cố gắng nghĩ rằng ít ra đã có thể tìm thấy bình yên sau những ngày khổ tâm. Chỉ cần có thể lạc quan, từng ngày chắt gom hy vọng, dần bước ra khỏi tăm tối thì đàn bà ắt sẽ tìm thấy ánh sáng cuối con đường.

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Phụ nữ muốn vướt qua được nỗi đau bị chồng phản bội, trước hết phải đối mặt, chấp nhận thì mới có thể dễ dàng quên đi - Ảnh minh họa: Internet

Huống hồ, với đàn bà, một người đàn ông đâu là tất cả, có thì vui, mà không cũng chẳng chết được. Đàn bà thiếu tiền thiếu niềm tin và bản lĩnh mới là đáng sợ nhất!

Quý trọng chính mình

Phụ nữ biết yêu quý bản thân thì không bao giờ bị đàn ông chà đạp, tổn thương, ít nhất là không để có lần hai. Với phụ nữ, đàn ông phản bội lần đầu là do họ sai, nhưng có lần hai là do chính mình.

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ cam chịu để đàn ông tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Họ chọn cách đối mặt và vượt qua nỗi đau, vì họ trân quý và yêu thương chính mình. Họ muốn bảo vệ giá trị của bản thân, họ biết mình xứng đáng được người khác quý trọng, hơn là chịu đựng tổn thương quá nhiều lần.

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