Khi gặp khó khăn, muộn phiền trong cuộc sống, điều chúng ta cần nhất là sự lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Dù rằng bị phản bội trong hôn nhân là nỗi đau vô cùng lớn nhưng người lạc quan sẽ luôn tìm thấy được sự tích cực từ trong những tuyệt vọng, tổn thương. Họ thấy được hy vọng trong những lúc ngặt nghèo, khốn cùng nhất. Và khi đã nỗ lực với niềm tin dù là ít ỏi, cuộc sống của họ sẽ thay đổi một cách tích cực. Phụ nữ bản lĩnh là người tìm thấy được ánh sáng ngay cả khi phía trước chỉ toàn bóng tối.

Kỳ thực, cuộc sống này luôn dạy bạn rất nhiều đạo lý, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận để lĩnh hội. Một khi đi sai đường thì ắt sẽ cùng lối, một khi chọn đúng đường thì mọi con đường đều là hoa đẹp cỏ thơm. Người sáng suốt thì dù trong tăm tối vẫn tìm được lối đi, dù trong khó khăn vẫn biết phải chọn con đường nào là đúng đắn nhất. Sự sáng suốt sẽ giúp phụ nữ vượt qua được nỗi đau bị phản bội.

Trách nhiệm

Nhiều người phụ nữ rất có trách nhiệm với người xung quanh nhưng lại vô trách nhiệm với bản thân mình. Nhưng cuối cùng, vì không có trách nhiệm với bản thân nên họ cũng không có tư cách có trách nhiệm với người khác.

Người phụ nữ có trách nhiệm với chính mình sẽ biết quý trọng bản thân, biết vượt qua những nỗi đau để bù đắp, ủi an tổn thương của chính mình. Thất bại trong hôn nhân là minh chứng một vấp ngã đau đớn trong đời họ. Và họ phải có trách nhiệm tự vực dậy chính mình, chứng minh bản thân giá trị.

Người phụ nữ có trách nhiệm với chính mình sẽ biết quý trọng bản thân, biết vượt qua những nỗi đau để bù đắp, ủi an tổn thương của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Khôn ngoan

Phụ nữ chỉ khi hiểu hết được chuyện được mất ở đời không thể quản hết thì mới dễ dàng đối mặt với vấn đề tình cảm. Khi chồng ngoại tình, họ sẽ hiểu rằng được mất là chuyện sẽ xảy ra cùng lúc. Họ có thể mất chồng nhưng sẽ được một cuộc sống mới nhẹ nhàng hơn. Đôi khi phải biết buông bỏ vài thứ để thật sự nhận ra đâu là điều phù hợp nhất với mình.

Tiến bộ

Phụ nữ có tư tưởng tiến bộ luôn thay đổi bản thân theo hướng tích cực để đón nhận những gì tốt đẹp nhất. Với họ, bị phản bội là một quá trình tự chữa lành vết thương, tự can trường đứng dậy, tự hoàn thiện mình để tốt đẹp hơn. Gặp chuyện khổ đau là sự thách thức nghị lực, sức chịu đựng và khả năng vươn lên của bản thân.

Nếu bạn chỉ xem mình là một cốc nước thì một giọt mực đen đã có thể khiến bạn trở nên ngầu đục. Nhưng nếu bạn là biển lớn thì một giọt mực đen chẳng là gì. Quan trọng là bạn muốn mình trở thành người thế nào, dễ hay khó bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực. Phụ nữ bản lĩnh sẽ chứng tỏ những điều tồi tệ không đủ sức đánh ngã họ.

Phụ nữ có chồng ngoại tình đừng nghĩ rằng mình quá yếu đuối trước nỗi đau lớn này - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, phụ nữ có chồng ngoại tình đừng nghĩ rằng mình quá yếu đuối trước nỗi đau lớn này. Ngoài bạn ra thì không ai có thể cứu lấy chính bạn. Ngoài bạn ra cũng không ai có thể trân trọng bạn hơn. Bạn chỉ có thể cố gắng vượt qua, với trái tim ngày một can trường và không sợ khuất phục.

Hôn nhân suy cho cùng cũng chỉ là một phần của cuộc sống, có khuyết đi một chút thì bạn vẫn phải sống một cuộc đời đáng sống. Đừng để mình lụi tàn, đừng khiến mình trở nên thấp kém. Đã là phụ nữ thì muôn đời hãy trân trọng chính mình.