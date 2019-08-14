Sự thật là phụ nữ có chồng luôn cố gắng thay đổi để hy sinh vì chồng con. Nhưng họ quên mất việc giữ lại chính mình thuở đầu chồng yêu thương nhất. Với đàn ông, sự hy sinh tới mức đánh mất bản thân đó, họ vốn không cần trong hôn nhân.

Trong một cuộc ly hôn ở phiên tòa, người chồng lắc đầu trước yêu cầu hòa giải. Anh ta nói rằng đó không còn là người vợ ngày trước anh ta muốn lấy. Người vợ bên kia nước mắt đã lưng tròng, hỏi bản thân đã cho chồng thiếu điều gì, hầu như đã hy sinh hết những gì mình đã có. Người chồng vẫn lắc đầu, lại nói anh ta không cần vợ hy sinh, tới mức đã không còn là người phụ nữ anh ta yêu ngày trước.

Bao lâu rồi bạn không ngắm mình trong gương và tự thấy hài lòng? Bao lâu rồi bạn không mua cho mình một thỏi son, một bộ váy mới? Bao lâu rồi bạn không chăm sóc bản thân chu đáo?

Nếu có dấu hiệu này thì bạn nên thay đổi, nếu không sẽ khó lòng hạnh phúc được.

Đồng ý rằng không có người phụ nữ nào có gia đình mà rảnh rỗi. Những ngày ngủ thoải mái, những khi tự do đến phát chán, những lúc yêu chiều bản thân quá độ đều đã không còn sau khi bạn kết hôn. Nhưng không có nghĩa là bạn quên đi việc chăm sóc bản thân, khiến mình luôn xinh đẹp và tự tin nhất.

Thay vì chỉ nghĩ cho chồng con, bạn hãy nghĩ thêm cho mình. Khi bạn trở thành một người vợ, người mẹ biết yêu quý, trân quý chính mình thì chồng con bạn cũng sẽ học được cách quý trọng bạn. Nguồn năng lượng tích cực này cũng sẽ giúp bạn có thêm niềm vui trong cuộc sống hơn.

Thay vì chỉ nghĩ cho chồng con, phụ nữ có chồng hãy nghĩ thêm cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Không còn dành thời gian cho chính mình

Không người phụ nữ kết hôn nào có nhiều thời gian cho chính mình. Cơm áo gạo tiền, việc nhà chồng chất, dễ khiến bạn bị lôi vào một vòng lẩn quẩn lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng tốt nhất là bạn nên chủ động dành thời gian cho chính mình. Đừng tự ôm đồm quá nhiều việc, khi bạn vẫn có chồng con có thể chia sẻ cùng bạn.

Khi bạn có thời gian cho chính mình, tâm trạng của bạn cũng sẽ thoải mái hơn, trong nhà cũng sẽ nhiều niềm vui hơn. Hãy để chồng hiểu bạn cũng cần thời gian để lấy lại cân bằng, tự nạp thêm năng lượng.

Những suy nghĩ trong ngày đều hướng về chồng con

Bạn hầu như không còn những suy nghĩ về chính mình. Như thay vì bạn thích ăn gì, bạn sẽ luôn nghĩ chồng con thích ăn gì. Thay vì nghĩ bạn thật sự muốn gì, bạn lại chỉ nghĩ chồng con muốn gì. Và vì không còn nghĩ cho mình, mọi việc bạn làm đều chỉ vì những điều chồng con muốn.

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân, nên có những suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân, nên có những suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Nếu bạn không thể chăm sóc, nghĩ cho mình trước thì bạn không thể nghĩ hay chăm sóc cho người khác được.

Hy vọng hay niềm vui đều chỉ ở chồng con

Phụ nữ có chồng nên có những niềm vui và hy vọng riêng. Nếu chỉ đặt hết hy vọng vào chồng hay chỉ muốn sống vì con thì sẽ có lúc bạn chịu tổn thương. Không có niềm tin nào vững vàng và an toàn bằng niềm tin vào chính mình. Khi phụ nữ độc lập với nguồn năng lượng tích cực cho bản thân thì sẽ dễ hạnh púc hơn trong hôn nhân.