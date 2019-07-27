Đã là vợ chồng đừng nói hợp hay không, chỉ có cố gắng vì nhau đủ hay chưa

Khi mâu thuẫn, xích mích chúng ta trách đối phương không thấu hiểu mình nhưng chúng ta không bao giờ tự hỏi rằng mình đã nhẫn nại và lắng nghe người bạn đời chưa? Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình là hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Có nhiều cặp vợ chồng ly hôn không phải vì ai phản bội, chẳng phải vì ai lỗi lầm mà bởi một câu nói đơn giản: “Chúng tôi không hợp nhau”. Sau bao nhiêu tháng ngày bên nhau, đến một ngày thấy tình cảm đã chẳng còn như xưa. Sự nồng nhiệt ngày nào đã thay bằng sự chán chường, mệt mỏi. Và thay vì sửa chữa, thay vì tìm cách khắc phục thì chúng ta chấp nhận buông tay nhau. Rất nhiều cặp vợ chồng dắt nhau ra tòa chỉ vì lí do không hợp nhau - Ảnh minh họa: Internet Chúng ta nghĩ rằng một người giống mình về sở thích, ăn uống, suy nghĩ, lối sống chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của mình. Nhưng tình yêu và hôn nhân không hề đơn giản như thế. Trên đời này không ai hợp ai cả, chỉ là họ biết yêu và sống với nhau theo cách của một người trưởng thành. Nhiều người gào thét rằng mình yêu say đắm, không có người kia mình chẳng sống được nhưng gặp chút khó khăn, chút mâu thuẫn đã vội nghĩ chuyện buông tay thì đó chỉ là tình yêu của con trẻ, nói mà không làm được. Người trưởng thành biết nhẫn nhịn, biết yêu thương, biết chia sẻ. Người trưởng thành sẽ luôn tìm cách khắc phục, dung hòa thay vì nghĩ đến chuyện buông tay trước tiên.

Có những cặp yêu nhau lâu dài và bền chặt, có những cặp đôi kết hôn vẫn đối đãi với nhau như ngày mới cưới. Chúng ta thầm ghen tỵ và ngưỡng mộ vì họ tìm được người hợp với mình. Nhưng chúng ta sẽ không biết được rằng để có được tình yêu và cuộc hôn nhân này họ đã vun đắp, đã cố gắng vì nhau nhiều như thế nào. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình chính là sự chân thành và giản dị. Chẳng cần thề thốt, chẳng cần nói những câu xa vời chỉ cần hết lòng hết dạ với đối phương là được. Khi yêu, hãy yêu cả những thiếu sót, bất toàn - Ảnh minh họa: Internet Trong tình yêu và hôn nhân, dĩ nhiên sẽ chẳng thiếu những trận cãi vã, xích mích, mâu thuẫn. Nước mắt sẽ rơi và nhiều lần tổn thương. Nhưng sau những lần đó, người ta dần hiểu được đối phương và tự điều chỉnh lại chính mình. Cãi nhau để hiểu nhau hơn, nhẫn nại và trân trọng nhau hơn một chút. Trong tình yêu, sợ nhất là sự chiến thắng của cái tôi. Khi bạn cố giành phần thắng cho mình chính là lúc đẩy người yêu của mình ra xa.

Tâm lý chung của con người là hay đổ lỗi. Khi mâu thuẫn, xích mích chúng ta trách đối phương không thấu hiểu mình nhưng chúng ta không bao giờ tự hỏi rằng mình đã nhẫn nại và lắng nghe người mình yêu? Cuộc đời sẽ dễ chịu biết mấy nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Đừng đổ lỗi cho đối phương mà hãy tự hỏi bản thân đã đủ cố gắng và nhẫn nại chưa - Ảnh minh họa: Internet Đừng đi tìm một người chồng hoàn hảo, giàu có, đẹp trai, bản lĩnh. Đừng đi tìm một người vợ dịu dàng, xinh đẹp, giỏi giang, toàn vẹn. Khi yêu, hãy yêu cả những thiếu sót bất toàn. Những lúc cãi vã, to tiếng hãy đặt tình yêu lên trên cái tôi của mình. Đừng nói người kia không hợp với mình mà luôn tự hỏi bản thân mình đã cố gắng vì nhau đủ hay chưa?

Đàn bà đã muốn sống hy sinh thì hãy chọn người xứng đáng Phụ nữ hy sinh không sai mà sai lầm ở chỗ, đã hy sinh cho người không xứng đáng. Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng: “Người ta có xứng đáng với sự hy sinh của mình?".

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