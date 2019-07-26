Người thứ ba là nghiệp chứ chẳng phải duyên

Đàn ông hay phụ nữ, khi đứng trước những ngã ba đường cần dùng lí trí để suy xét. Với người thứ ba, cái gọi là tình yêu đích thực thật ra chỉ là cảm xúc ích kỷ nhất thời.

Người thứ ba thường dùng những rung động, những cảm xúc của mình làm cái cớ để tranh giành người đàn ông của người khác. Cướp chồng người khác, cởi áo ăn nằm với người đàn ông đã có gia đình nhưng luôn được ngụy biện bằng những lí do có vẻ hợp lí: “Sống vì tình yêu của mình thì có là sai?”, “nếu gia đình họ hạnh phúc thì liệu tôi có chen chân vào nổi?”. Người thứ ba thường dùng những rung động của mình làm cái cớ cho việc cướp chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ nào cũng mong muốn hạnh phúc, được sống vì tình yêu. Chẳng có gì sai khi đến với người đàn ông mình yêu. Điều sai lầm duy nhất là người đàn ông kia đã có vợ, đã thuộc về một người đàn bà khác. Chỉ cần một điều ấy thôi thì dù tình yêu có đẹp đến đâu cũng là sai trái.

Người thứ ba lại rất hay tự huyễn hoặc mình. Tự tô điểm cho tình cảm sai trái của mình bằng những ngôn từ như là duyên nợ, là đúng người nhưng sai thời điểm, là gặp nhau lúc đã ràng buộc… Và người đàn ông cũng luôn rót vào tai nhân tình của mình rằng: “Em mới chính là tình yêu của cuộc đời anh. Giá như anh gặp em trước thì mọi chuyện đã khác”. Tình yêu của kẻ thứ ba có sâu nặng đến đâu thì cũng là sai trái - Ảnh minh họa: Internet Người thứ ba à, tình yêu ấy là nghiệp chứ chẳng phải nhân duyên tốt lành. Chẳng có tình yêu chân chính nào lại được xây dựng trên nỗi đau và sự mất mát của người khác. Chẳng có mối lương duyên nào khi 2 người đến với nhau mà kéo theo bao nhiêu hệ lụy, bao nhiêu người khổ sở, rơi nước mắt. Chẳng có tình yêu đích thực nào mà lại bị thiên hạ chê cười, người đời khinh bỉ.

Nhiều người thứ ba không hề biết xấu hổ khi cướp chồng người. Thâm tâm luôn đặt lên bàn cân để so sánh giữa mình và vợ của người đàn ông ấy. Tự cho rằng mình được yêu hơn, được thương hơn. Nhưng rồi, sa chân vào mối tình này người phụ nữ sẽ có được gì? Bao nhiêu người đàn ông sẽ vì cái gọi là tình yêu ấy mà từ bỏ gia đình, vợ con? Làm người thứ ba là đàn bà tội. Bởi lẽ, nếu mình không sa chân vào tình yêu này thì một gia đình đã được trọn vẹn, những đứa trẻ đã không bơ vơ, một người đàn bà khác không đau đớn suốt đời. Nếu mình có bản lĩnh dám chối từ thì biết đâu người đàn ông đó đã biết nghĩ lại mà quay về với gia đình. Ngoại tình đâu phải là chuyện của 2 người mà còn là nước mắt của bao nhiêu người khác. Phá hoại gia đình người khác là tội lỗi - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời này có rất nhiều con đường để đi, rất nhiều ngã rẽ để lựa chọn. Là đàn ông hay phụ nữ, khi đứng trước những ngã ba đường cần dùng lí trí để suy xét. Nhiều khi cái gọi là tình yêu đích thực thật ra chỉ là cảm xúc ích kỷ nhất thời. Người thứ ba chen vào, phá hoại hạnh phúc một gia đình chính là tội lỗi, là cái nghiệp mà đàn bà sau này nhất định phải chịu hậu quả.

Đàn bà có chồng chưa chắc hạnh phúc nhưng có nhiều tiền chắc chắn sẽ vui Với người phụ nữ tự lập, thay vì chạy theo đàn ông, tìm kiếm một người đàn ông bảo bọc và che chở cho mình thì họ tự kiếm tiền và tự làm nữ hoàng của cuộc đời mình.

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