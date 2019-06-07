Đã là phụ nữ, nếu không thể là mặt trời thì cũng đừng làm một đám mây đen

Đời phụ nữ không đoán trước được ngày nào mình được là mặt trời rực rỡ, nhưng ít ra thì dù có phải là một đám mây cũng đừng là một đám mây đen. Cuộc đời này không cho bạn quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều điều may mắn và tốt đẹp, nhưng bạn có quyền chọn điều bạn cho là đúng đắn và thích hợp nhất với bạn.

Phụ nữ không lựa chọn được dung mạo trời sinh, gia cảnh chào đời, cuộc đời dễ dàng hay vất vả hơn người khác. Có những điều trong cuộc sống bạn cũng không thể đoán trước được. Ví dụ như hôm nay bạn có một người chồng thủy chung nhưng rồi ngày mai anh ta lại phản bội bạn. Ví dụ như hôm nay công việc của bạn thuận lợi suôn sẻ nhưng ngày mai mọi chuyện xui rủi lại tìm đến bạn…

Là phụ nữ, đừng bao giờ gào khóc mà nói với đàn ông rằng: “Là tôi sinh con cho anh”. Và cũng đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Phụ nữ sinh con, trước nhất là để cho mình. Bởi đàn ông nếu có ngày tệ bạc, theo kẻ khác thì con là tài sản của mình, là hy vọng và cuộc sống của mình. Bạn sinh con cho đàn ông không cản được việc anh ta phản bội bạn.

Là phụ nữ, nếu bạn thích cái gì đó, hãy cố gắng kiếm tiền mua nó. Đừng than thở mình kém cỏi hay vận may không ưu ái mình, cũng đừng khổ đau vì không được ai tặng. Là phụ nữ, đừng nghĩ thân hình bốc lửa, khí chất quý phái của bất kì ai đều là trời sinh. Muốn đẹp, hãy giảm cân, hãy chăm sóc bản thân. Muốn khí chất, hãy rèn luyện nội hàm, tâm hồn.

Là phụ nữ, đừng bao giờ để đàn ông nghe câu: “Không có anh, tôi sống không nổi”. Bởi dù bạn có yêu anh ta nhiều đến thế nào, anh ta cũng không phải là cuộc sống, là sinh mệnh của bạn. Nếu bị tổn thương thì cứ đau, cứ khóc, rồi lại đứng lên. Vì một người đàn ông ra đi không thể khiến mặt trời ngừng mọc, cuộc sống này ngừng chạy và bạn ngừng sống.

Là phụ nữ, đừng bao giờ để đàn ông nghe câu: “Không có anh, tôi sống không nổi” - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, bạn hy sinh cũng được, tận tụy cũng được nhưng hãy làm vì bạn thấy hạnh phúc. Nếu không thể thấy hạnh phúc, thì đừng làm nữa. Đừng bao giờ nghĩ bạn hy sinh nhiều thế, dâng hiến nhiều thế anh ta sẽ tự khắc tôn trọng và không phản bội bạn. Bạn cho đi bao nhiêu, chưa chắc anh ta thấy hết.

Là phụ nữ, có thể không xinh đẹp, không tài giỏi nhưng nhất định phải luôn sống ngẩng cao đầu. Đừng vì một người đàn ông mà tự làm mình khổ sở. Ăn uống điều độ, giữ dáng giữ người, ngủ ngon mơ đẹp. Vì khi cuộc sống của bạn xinh đẹp hơn thì cũng chẳng người đàn ông nào quan trọng nữa.

Là phụ nữ, bạn có thể cần tiền, cần cung phụng và chiều chuộng, nhưng cần nhất vẫn là cần được tôn trọng. Đàn ông không tôn trọng bạn thì dù anh ta giàu bao nhiêu, bạn hy sinh vì anh ta nhiều thế nào, bạn cũng không bao giờ có được hạnh phúc.

Là phụ nữ, bạn có thể cần tiền, cần cung phụng và chiều chuộng, nhưng cần nhất vẫn là cần được tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, cố chấp quá chính là hại mình. Nếu không chịu đựng được thì đừng cam chịu, nếu không tha thứ được thì đừng bỏ qua. Chịu đựng hay tha thứ không phải là nghĩa vụ của một người phụ nữ.

Là phụ nữ, bạn phải độc lập và làm chủ cuộc đời của mình. Không đôi chân nào chắc bằng đôi chân của bạn, không nơi nào dễ chịu hơn như khi bạn đứng trên đôi chân của mình. Trước khi nghĩ đến việc ngã vào đàn ông hãy nghĩ đến việc không ai thích bồng bế, cõng ai cả đời. Cuộc đời này công bằng nhất chính là ai cũng phải sống để nuôi chính mình, để cố gắng và nỗ lực.

Là phụ nữ, nếu không thể thành công nổi bật thì cũng đừng thất bại ê chề, nếu không thể ở nơi cao nhất thì cũng đừng là chốn thấp nhất…