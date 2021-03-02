Cưới được người chồng có 5 ĐIỀU này, phụ nữ chỉ cần LÀM MÓNG TÔ SON, tất cả đã có anh lo

Phụ nữ yêu 02/03/2021 08:24

Xin chúc mừng những người phụ nữ may mắn khi lấy được người chồng tuyệt vời hội tụ đủ 5 điều sau.

1. Chồng bạn biết cách kiếm tiền

Không phụ thuộc vào người khác, anh ta là người tự lập, bản lĩnh, nhanh nhẹn, biết cách kiếm tiền, lo đầy đủ cuộc sống vật chất cho vợ và con. Ngoài ra, anh ta còn biết quan tâm trân trọng, yêu thương, đối xử với bạn vô cùng ngọt ngào. Người phụ nữ vì vậy sẽ không phải lo cơm áo, gạo tiền, cuộc sống bình yên hạnh phúc.

nguoi chong tuyet voi 1
Phụ nữ nên chọn cuộc sống bình yên - Ảnh minh họa: Internet

2. Chia sẻ việc nhà

Nhiều người chồng, sau những giờ làm việc thì la cà quán nhậu, đàn đúm bạn bè. Nhưng cũng có rất nhiều người đã về nhà ngay với vợ, đỡ đần vợ chăm sóc con cái, chia sẻ việc nhà. Nếu tìm được người đàn ông như vậy thì bạn đúng là người phụ nữ may mắn.

Đàn ông chia sẻ việc nhà với vợ bởi anh ấy đã hiểu được những khó khăn, nỗi vất vả mà vợ đang gánh vác, chân yếu tay mềm mà đầu tắt mặt tối. Nếu không có sự yêu thương vợ, làm sao anh ấy có thể làm được điều đó. 

nguoi chong tuyet voi 2
Phụ nữ hạnh phúc khi có đàn ông chia sẻ việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

3. Quan tâm đến bố mẹ bạn

Không chỉ quan tâm đến bạn, anh ấy còn quan tâm đến bố mẹ và các anh chị em của bạn, xem họ không khác gì ruột thịt mình.

Bởi chồng bạn là người biết cư xử, biết trước biết sau, hiểu lễ nghĩa. Vì vậy, bạn cũng phải ủng hộ đức tính quý báu này bằng việc quan tâm nhiều hơn đến bố mẹ anh ấy nhé.

4. Chung thủy

Đây là đức tính tốt đẹp của người đàn ông mà chị em nào cũng khao khát chồng mình có được. Đàn ông ai cũng mê cái đẹp. Tuy nhiên, người đàn ông chân chính luôn biết rằng, trong trái tim anh ta, chỉ có một người duy nhất đó là bạn mà thôi. Bạn là một phần quan trọng trong cuộc đời của họ rồi.

nguoi chong tuyet voi 3
Chồng bạn luôn quan tâm, chắm sóc bạn - Ảnh minh họa: Internet

5. Luôn bảo vệ và chăm sóc bạn

Không ngày nào họ quên gọi điện hay nhắn tin cho bạn khi bạn xa anh ấy. Anh ấy luôn mong bạn được an toàn và bình yên. Nếu ở bên nhau, anh ấy sẽ quan tâm bạn tưng li từng tí, không bao giờ để bạn phải vất vả khổ sở điều gì.

Xin chúc mừng những người phụ nữ may mắn đã tìm được người đàn ông tuyệt vời của cuộc đời mình.

Làm VỢ TỐT thôi chưa đủ, phụ nữ đừng quên 4 ĐIỀU sau, chồng trúng 'BÙA YÊU', cưng nựng không rời

Làm VỢ TỐT thôi chưa đủ, phụ nữ đừng quên 4 ĐIỀU sau, chồng trúng 'BÙA YÊU', cưng nựng không rời

Phụ nữ thông minh hãy ghi nhớ 4 điều sau để được chồng yêu thương, cưng nựng, quà cáp đủ đầy, sống như một “nữ hoàng” của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   biểu hiện của đàn ông tốt dấu hiệu người chồng tốt tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Đời sống 17 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Video 1 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Sau ngày 15/10 dương lịch, 3 con giáp may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ

Sau ngày 15/10 dương lịch, 3 con giáp may mắn gặp thời vận tốt, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộ tỏa sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Danh tính nữ runner xinh đẹp tử vong trên đường chạy khi chỉ cách đích 500m

Danh tính nữ runner xinh đẹp tử vong trên đường chạy khi chỉ cách đích 500m

Thế giới 2 giờ 11 phút trước
Thần May Mắn 'đãi ngộ' trong tháng 10 ngày, 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Thần May Mắn 'đãi ngộ' trong tháng 10 ngày, 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Hố tử thần bất ngờ xuất hiện, "nuốt chửng" 15 chiếc ô tô khiến nhiều người thót tim

Hố tử thần bất ngờ xuất hiện, "nuốt chửng" 15 chiếc ô tô khiến nhiều người thót tim

Video 2 giờ 14 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, chẳng mấy chốc có NHÀ LẦU XE HƠI, tài khoản tiền tỷ

Chúc mừng 3 con giáp dành cả tuổi thanh xuân để kiếm tiền, chẳng mấy chốc có NHÀ LẦU XE HƠI, tài khoản tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này