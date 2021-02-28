Tuất bình an vô sự, với nhiều may mắn tốt lành trong những ngày sắp tới. Đây chính là phúc lành mà các đấng bề trên dành riêng cho họ sau nhiều ngày tháng họ phải vất vả long đong.

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp này cũng nên kiên trì tích lũy kiến thức và kinh nghiệm bởi khi công việc ngày càng mở rộng, họ càng cần có nhiều kiến thức hơn mới có thể sát sao, theo kịp được.

Đã qua thời kỳ nằm im bất động chờ thời, nếu thực sự thấy chắc chắn, những người tuổi Tuất đã có thể đẩy mạnh công việc, mở rộng các chi nhánh hoặc tăng nguồn vốn nếu cần thiết.

Tuất cũng chỉ nên theo đuổi một lĩnh vực, không nên quá tham lam chạy theo trào lưu mà dòng vốn bị loãng, nhân lực không đáp ứng đủ, khiến công việc dễ thất bát.

Tuổi Thìn

Thìn có nhiều cơ hội để gia tăng tài lực, làm đâu thắng đấy, việc gì cũng thuận lợi. Đã vậy, Thìn lại gặp quý nhân tốt, không chỉ mang đến những mối làm ăn béo bở mà còn là chỗ dựa vững chắc để con giáp này tiến hành mọi việc.

Tuổi Thìn làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới, chỉ trong 5 ngày nữa thôi, Thìn còn nhận được một số tiền thưởng hậu hĩnh, là thành quả của một vụ làm ăn tốt đẹp.

Vận may đi lên khiến không ít kẻ gièm pha, ghen ghét với con giáp này. Vì vậy Thìn hãy thận trọng, kín đáo, khiêm tốn thì lộc tài mới đọng lâu dài, đừng vì thấy thuận lợi trước mắt mà huênh hoang, phung phí tài sản kẻo sau này lại tiếc nuối.

Tuổi Dậu

Dậu chăm chỉ không ngại khó không ngại khổ. Quyết tâm kiếm tiền của con giáp này cuối cùng đã được mệnh trời chiếu cố.