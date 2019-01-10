Cứ yêu hết mình để lỡ rời xa không hối tiếc

Tuổi trẻ không bao giờ quay lại, thanh xuân cũng qua rồi sẽ mất, đừng để bản thân phải nuối tiếc vì không nắm chặt tay người ấy. Thay vì tìm lí do để xa nhau và chối bỏ nhau, hãy tìm lí do để bất chấp ở lại. Hãy yêu như thể ngày mai mình chằng còn cơ hội...

Trong tình yêu, người ta vì sợ tổn thương mà đắn đo về tương lai. Sợ sóng gió không thể vượt qua, sợ lòng người không đủ kiên định, sợ ông trời chẳng muốn se duyên. Lại sợ, mình yêu người hơn yêu cả bản thân, còn người lại yêu mình hời hợt như mây gió. Vì sợ, nên chưa đi cùng đã để lạc mất nhau. Khi yêu, người ta sợ tổn thương mà đắn đo, dè chừng - Ảnh minh họa: Internet Chẳng phải ai cũng may mắn gặp được nhau trong cuộc đời. Gặp nhau, cảm mến nhau, rồi thương nhau, duyên trời đã định thì đừng đắn đo nữa. Cứ bất chấp yêu, cứ đến với nhau, cứ cuồng nhiệt đi, thà yêu một lần rồi xa nhau mãi mãi, còn hơn cả đời chẳng một lần được ở bên nhau.

Người ta thường đưa lí do để bào chữa cho cuộc chạy trốn của mình. Chạy trốn, tránh né, chối từ và cô đơn. Không đủ dũng khí, không đủ mạnh mẽ. Lại đổ lỗi cho ông trời, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tình yêu không có đúng sai, chẳng có lí do gì có thể ngăn cản, trừ lòng dạ con người. Người ta thường từ bỏ vì nghĩ rằng đây chỉ là một người nào đó thoáng qua đời mình. Người ta thường từ bỏ vì nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc tình, mình vốn dĩ sẽ quên nó vào một ngày không xa. Nhưng không! Mối tình mà chúng ta chạy trốn hôm nay, nó có thể là cả cuộc đời! Nó có thể là thứ duy nhất mà đời này chúng ta cần.

Cuộc tình mà chúng ta trốn chạy ngày hôm nay có thể là cả cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Chúng ta nghĩ bản thân có thể sống ổn nên buông tay mỗi khi bất hòa. Vì chúng ta nghĩ bản thân có thể gặp ai đó khác tốt hơn, nên quay đi mỗi khi muốn yên ổn. Vì chúng ta nghĩ bản thân có thể yêu thêm lần nữa, nên bỏ đi cơ hội yêu lần này. Nhưng sau khi mất đi, chúng ta mới thấu hiểu về sự tiếc nuối tột cùng, về sự day dứt khôn nguôi. Chúng ta ước gì được quay lại quá khứ để thu hết dũng khí mà yêu bất chấp một lần, làm tất cả bằng hết khả năng của mình để lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất. Tuổi trẻ không bao giờ quay lại, thanh xuân cũng qua rồi sẽ mất, đừng để bản thân phải nuối tiếc vì không nắm chặt tay người ấy. Thay vì tìm lí do để xa nhau và chối bỏ nhau, hãy tìm lí do để bất chấp ở lại. Hãy yêu như thể ngày mai mình chẳng còn cơ hội. Hãy yêu như thể đây là lần cuối cùng được yêu. Hãy làm mọi thứ mình muốn làm, nói mọi thứ mình muốn nói. Vì ngày mai, không chắc đường đời còn cho cả hai nắm tay đồng hành, nhưng chỉ cần hôm nay vẫn yêu nhau tha thiết như vậy, ít nhất còn lại kí ức để mà nhớ, để mà vui. Đừng để bản thân nuối tiếc vì chưa bao giờ yêu hết mình - Ảnh minh họa: Internet Đừng để mối tình trở thành một quyển sách chỉ có bìa mà bên trong chỉ toàn giấy trắng. Cứ yêu đương, cứ ghen tuông, cứ giận hờn, rồi cứ tha thứ cho nhau. Hãy viết dày thêm câu chuyện tình yêu của chính mình, vì đó là cách để chứng minh mối tình này đã từng tồn tại giữa cuộc đời.

Ngoại tình: Sung sướng một người nhưng khổ sở biết bao người thân Sau ngoại tình, một gia đình tan nát, vợ chồng chia lìa. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, nỗi đau không nằm riêng chồng hay vợ. Rất nhiều người phải chịu hậu quả, ám ảnh và khổ sở cả một đời vì vài ba phút ham mê thể xác của người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-yeu-het-minh-de-lo-roi-xa-khong-hoi-tiec-311094.html