Ngoại tình: Sung sướng một người nhưng khổ sở biết bao người thân

Tâm sự gia đình 09/01/2019 10:05

Sau ngoại tình, một gia đình tan nát, vợ chồng chia lìa. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, nỗi đau không nằm riêng chồng hay vợ. Rất nhiều người phải chịu hậu quả, ám ảnh và khổ sở cả một đời vì vài ba phút ham mê thể xác của người khác.

Bạn thân của tôi tự tử. Tôi bàng hoàng khi nghe tin đó từ bạn bè trong lớp. May sao, bạn được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Ai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra bởi thời gian gần đây bạn vẫn đi học bình thường.

Ngoại tình: Sung sướng một người nhưng khổ sở biết bao người thân - Ảnh 1
Gia đình lẽ ra là nơi bình yên nhất nhưng lại chứa đựng bao dối trá, lọc lừa - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đến thăm bạn. Nhìn bạn nằm trên giường bệnh mà thương vô cùng. Thấy tôi, bạn chực trào nước mắt. Sau khi ba mẹ bạn ra ngoài, bạn nắm lấy tay tôi mà bảo rằng: “Giá như đừng ai phát hiện, cứ để bạn mình ngủ một giấc ngủ dài có lẽ sẽ tốt hơn. Tỉnh dậy mà thấy gia đình mình toàn dối trá, lừa lọc thì khổ sở lắm".

Bạn bảo rằng ba bạn ngoại tình lâu rồi. Bạn biết được và khuyên răn ba đủ điều để ông thay đổi. Bạn sợ mẹ mình đau khổ, cha mẹ sẽ cãi nhau nếu như biết sự thật nên chẳng hề hé răng với mẹ. Bạn âm thầm chịu đựng nỗi khổ sở, những lúc có riêng ba mới khuyên ba về với gia đình. Ba không những không nghe mà còn quát nạt: “Mày là con nít thì biết gì?”.

Rồi một thời gian sau mẹ bạn cũng biết. Mẹ hoảng loạn, đau đớn. Ba mẹ bắt đầu cãi nhau kịch liệt. Họ miệt thị, xúc phạm và kể những tật xấu của nhau ra. Họ bất chấp có mặt bạn hay không vẫn gây gổ, chửi bới. Bạn khổ sở đến tột độ. Sau những giờ học trên giảng đường, bạn không muốn về nhà, chỉ muốn đi đâu thật xa hoặc là biến mất khỏi thế giới này.

Ngoại tình: Sung sướng một người nhưng khổ sở biết bao người thân - Ảnh 2
Nỗi đau không nằm riêng ở người chồng hay người vợ - Ảnh minh họa: Internet

Rồi bạn nghe khi cãi nhau ba mẹ bạn nói rằng đã viết đơn ly hôn. Bạn sẽ sống với mẹ. Bạn như muốn ngã quỵ. Ngay buổi tối hôm đó, bạn đã nốc nguyên nắm thuốc an thần. Bạn tuyệt vọng đến tận cùng. Sống trong một căn nhà như vậy thì bạn còn có thể hy vọng điều gì nữa?

Tôi thương bạn vô cùng. Ngoại tình là chuyện của người lớn nhưng nỗi đau lại quá lớn đối với con cái. Ba bạn đi ngoại tình, mẹ bạn dĩ nhiên đau nhưng hình như chẳng ai thấy được nỗi đau trong lòng bạn. Bạn mất hết niềm tin và gia đình. Nơi lẽ ra bình yên nhất, ấm êm nhất lại chứa đựng bao dối trá lọc lừa.

Câu chuyện của bạn tôi chẳng phải là hiếm ở xã hội này. Sau ngoại tình, một gia đình tan nát, vợ chồng chia lìa. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, nỗi đau không nằm riêng người chồng hay người vợ. Rất nhiều người phải chịu hậu quả, ám ảnh và khổ sở cả một đời vì vài ba phút ham mê thể xác của người khác.

Tôi cũng từng nghe một ông giáo già bị hàng xóm chửi: “Con ông còn không dạy nổi thì còn dạy thiên hạ được cái gì?”. Mặt ông giáo co rúm lại, đôi mắt nhăn nheo chực khóc. Người ta chửi ông như vậy bởi ông có đứa con trai ngoại tình. Trước nay, ông luôn được mọi người kính trọng nhưng từ khi con ngoại tình, mọi người quay ra khinh thường. Với một người già, không gì quan trọng hơn danh dự, uy tín nhưng công sức nghề giáo cả đời ông không giữ được chỉ vì có một đứa con ngoại tình.

Ngoại tình: Sung sướng một người nhưng khổ sở biết bao người thân - Ảnh 3
Chỉ cần một lần ngoại tình, bao hạnh phúc và công sức xây dựng mái ấm bị đạp đổ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hay phụ nữ, trước khi ngoại tình hãy biết nghĩ đến gia đình, con cái, cha mẹ. Mái ấm hạnh phúc xây dựng bằng mồ hôi nước mắt, bằng bao nhiêu công sức nhưng chỉ cần một lần ngoại tình đã bị đạp đổ. Ngoại tình sung sướng một người nhưng khổ sở biết bao người thân!

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