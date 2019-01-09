Đừng chê trách đàn ông nữa, đây là 3 tật xấu 'kinh điển' của phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ yêu 09/01/2019 09:56

Phụ nữ thường ca thán về chồng mà quên soi xét lại bản thân mình. Trên đời không có ai hoàn hảo và phụ nữ cũng vậy. Phụ nữ cũng có người tốt và người chưa tốt, cũng có người hiểu chuyện và người chưa hiểu chuyện.

Trên hết, phụ nữ Việt Nam thường mắc các tật xấu “to đùng” dưới đây nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận lại để thay đổi!

1. Thích chê chồng mình, đi khen chồng người

Không chỉ đàn ông mới “đứng núi này trông núi nọ”. Thực tế phụ nữ mới là người mắc “căn bệnh” này nặng hơn. Phụ nữ xem những điểm tốt của chồng mình là hiển nhiên phải có, nên chỉ chăm chăm soi mói vào những điểm chưa tốt của chồng. Chồng làm 9 chuyện hay thì chẳng mấy khi khen, xem đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm. Nhưng chỉ cần chồng làm 1 chuyện chưa tốt thì phụ nữ sẽ cằn nhằn mãi không dứt, xem đó là chuyện ghê gớm, quan trọng. Vì vậy mà chẳng mấy khi phụ nữ Việt Nam khen chồng.

Đừng chê trách đàn ông nữa, đây là 3 tật xấu 'kinh điển' của phụ nữ Việt Nam - Ảnh 1
Phụ nữ chẳng mấy ai hài lòng với người chồng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không khen chồng mình, nhưng lại thích khen chồng người khác, thường xuyên so sánh từ cái nhỏ đến cái lớn. Phụ nữ quên rằng, người đàn ông nào cũng có những tật xấu riêng của họ, chỉ ai ở cùng mới phát hiện ra được, còn nhìn bên ngoài thì không thể đánh giá hết. Không khéo người chồng mà bạn đang chê mỗi ngày, lại là “soái ca” trong mắt mấy cô hàng xóm, đồng nghiệp đấy!

2. Thích hy sinh quá đà và bắt người khác phải ca ngợi, mang ơn mình

Hy sinh là đức tính tốt của phụ nữ, nhưng hy sinh đúng cách mới thể hiện được sự tinh tế và tự chủ. Người biết hy sinh đúng cách sẽ cảm thấy thoải mái trước những gì mình cho đi, và người nhận cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.

Tuy nhiên, phụ nữ Việt Nam lại tự vẽ nên cho mình một kịch bản cuộc đời hết sức khốc liệt và khuôn khổ. Họ tự ép mình hy sinh quá đà, tự ép mình không được sống cho bản thân, rồi sau đó mong muốn được chồng con mang ơn, ca ngợi và tán thưởng. Nếu không như ý, họ lập tức đau khổ, buồn tủi. Trường hợp gặp phải anh chồng không khéo miệng, nói ngay: “Ai bắt em phải hy sinh rồi giờ than khổ?”, thì nguy cơ bùng phát mâu thuẫn càng khốc liệt hơn.

Đừng chê trách đàn ông nữa, đây là 3 tật xấu 'kinh điển' của phụ nữ Việt Nam - Ảnh 2
Phụ nữ thích hy sinh và muốn chồng phải biết ơn điều đó - Ảnh minh họa: Internet

Điều này giống như: Chồng con của bạn chỉ cần bạn cho 5 đồng mỗi ngày, nhưng bạn cứ hành hạ thân xác để cho họ những 15 đồng, sau đó bạn muốn họ biết ơn bạn, ca tụng đức hạnh bạn. Kì thật, chỉ cần 5 đồng là chồng con bạn đã vui vẻ rồi. Bạn có thể chừa 10 đồng còn lại cho chính mình. Tất cả đều vui vẻ, và chồng con bạn vẫn cám ơn bạn như thường.

3. Càm ràm quá nhiều, chỉ trích quá nhiều

Phụ nữ nói nhiều đã là điều kinh khủng. Nhưng càm ràm và chỉ trích thì vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, đó là thói quen của phụ nữ, cũng là thú vui của phụ nữ. Phụ nữ sẵn sàng tha thứ, bao dung và chấp nhận mọi cái xấu từ chồng, nhưng vẫn không ngừng càm ràm và chỉ trích. Điều này làm đàn ông hết sức bất mãn và cảm thấy vợ mình thật sự ích kỉ, nhỏ nhen.

Đừng chê trách đàn ông nữa, đây là 3 tật xấu 'kinh điển' của phụ nữ Việt Nam - Ảnh 3
Đàn ông chẳng thể chịu nổi nếu vợ cứ càm ràm suốt ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nói đúng lúc và ngừng đúng lúc sẽ khiến đàn ông nể sợ và quý trọng phụ nữ hơn. Thực ra, chính phụ nữ cũng chẳng chịu nổi khi ai đó càm ràm chỉ trích bên tai họ suốt ngày. Hãy ngừng lại ngay trước khi những người ở bên cạnh bạn bị phát điên!

Sự hy sinh của đàn bà không bao giờ là đủ với chồng vô tâm

Sự hy sinh của đàn bà không bao giờ là đủ với chồng vô tâm

Tôi tin rằng cho dù chị cố gắng 1 hay gấp 10 lần đi chăng nữa thì chồng chị vẫn không hề biết đủ. Bản chất của vấn đề không nằm ở sự cố gắng của vợ mà ở sự tham lam, ích kỉ của người chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tật xấu của phụ nữ bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc thói xấu của phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 35 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 36 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 48 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 41 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này