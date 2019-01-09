Đừng chê trách đàn ông nữa, đây là 3 tật xấu 'kinh điển' của phụ nữ Việt Nam

Trên hết, phụ nữ Việt Nam thường mắc các tật xấu “to đùng” dưới đây nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận lại để thay đổi!

Không khen chồng mình, nhưng lại thích khen chồng người khác, thường xuyên so sánh từ cái nhỏ đến cái lớn. Phụ nữ quên rằng, người đàn ông nào cũng có những tật xấu riêng của họ, chỉ ai ở cùng mới phát hiện ra được, còn nhìn bên ngoài thì không thể đánh giá hết. Không khéo người chồng mà bạn đang chê mỗi ngày, lại là “soái ca” trong mắt mấy cô hàng xóm, đồng nghiệp đấy!

Không chỉ đàn ông mới “đứng núi này trông núi nọ”. Thực tế phụ nữ mới là người mắc “căn bệnh” này nặng hơn. Phụ nữ xem những điểm tốt của chồng mình là hiển nhiên phải có, nên chỉ chăm chăm soi mói vào những điểm chưa tốt của chồng. Chồng làm 9 chuyện hay thì chẳng mấy khi khen, xem đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm. Nhưng chỉ cần chồng làm 1 chuyện chưa tốt thì phụ nữ sẽ cằn nhằn mãi không dứt, xem đó là chuyện ghê gớm, quan trọng. Vì vậy mà chẳng mấy khi phụ nữ Việt Nam khen chồng.

2. Thích hy sinh quá đà và bắt người khác phải ca ngợi, mang ơn mình

Hy sinh là đức tính tốt của phụ nữ, nhưng hy sinh đúng cách mới thể hiện được sự tinh tế và tự chủ. Người biết hy sinh đúng cách sẽ cảm thấy thoải mái trước những gì mình cho đi, và người nhận cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.

Tuy nhiên, phụ nữ Việt Nam lại tự vẽ nên cho mình một kịch bản cuộc đời hết sức khốc liệt và khuôn khổ. Họ tự ép mình hy sinh quá đà, tự ép mình không được sống cho bản thân, rồi sau đó mong muốn được chồng con mang ơn, ca ngợi và tán thưởng. Nếu không như ý, họ lập tức đau khổ, buồn tủi. Trường hợp gặp phải anh chồng không khéo miệng, nói ngay: “Ai bắt em phải hy sinh rồi giờ than khổ?”, thì nguy cơ bùng phát mâu thuẫn càng khốc liệt hơn.

Phụ nữ thích hy sinh và muốn chồng phải biết ơn điều đó - Ảnh minh họa: Internet

Điều này giống như: Chồng con của bạn chỉ cần bạn cho 5 đồng mỗi ngày, nhưng bạn cứ hành hạ thân xác để cho họ những 15 đồng, sau đó bạn muốn họ biết ơn bạn, ca tụng đức hạnh bạn. Kì thật, chỉ cần 5 đồng là chồng con bạn đã vui vẻ rồi. Bạn có thể chừa 10 đồng còn lại cho chính mình. Tất cả đều vui vẻ, và chồng con bạn vẫn cám ơn bạn như thường.

3. Càm ràm quá nhiều, chỉ trích quá nhiều

Phụ nữ nói nhiều đã là điều kinh khủng. Nhưng càm ràm và chỉ trích thì vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, đó là thói quen của phụ nữ, cũng là thú vui của phụ nữ. Phụ nữ sẵn sàng tha thứ, bao dung và chấp nhận mọi cái xấu từ chồng, nhưng vẫn không ngừng càm ràm và chỉ trích. Điều này làm đàn ông hết sức bất mãn và cảm thấy vợ mình thật sự ích kỉ, nhỏ nhen.

Đàn ông chẳng thể chịu nổi nếu vợ cứ càm ràm suốt ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nói đúng lúc và ngừng đúng lúc sẽ khiến đàn ông nể sợ và quý trọng phụ nữ hơn. Thực ra, chính phụ nữ cũng chẳng chịu nổi khi ai đó càm ràm chỉ trích bên tai họ suốt ngày. Hãy ngừng lại ngay trước khi những người ở bên cạnh bạn bị phát điên!