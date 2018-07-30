Con gái hẹn hò bao lâu thì nên nhận lời yêu?

Thế nên, hẹn hò bao lâu thì nên nhận lời yêu thường khiến các nàng vô cùng đau đầu và cân nhắc. Một phần vì có thể nàng đã động lòng nhưng chưa thực sự tin tưởng đối phương, một phần vì nàng không biết nhận lời yêu như vậy có bị cho là quá vội vàng hay không.

Con gái thường không chỉ băn khoăn việc hẹn hò nếu nhận lời yêu quá sớm thì sẽ bị đối phương cho là “dễ dãi” mà còn lo lắng việc tình yêu đến nhanh thì có thể không bền vững.

Thực tế yêu nhanh không được tính bằng thời gian hẹn hò vì có những cặp đôi đã yêu nhau lâu rồi nhưng chưa tìm được tiếng nói chung nhưng có những đôi chỉ cần gặp nhau vài lần đã lập tức đồng cảm. Do vậy, khi trái tim bạn đã thực sự thấy sẵn sàng và cảm thấy chàng là người có thể đặt niềm tin được thì hãy nhận lời yêu nhé, bằng không, hãy dành cho mình một chút thời gian nữa để suy nghĩ.

Hẹn hò bao lâu thì tỏ tình là hợp lý?

Không có quy chuẩn cho việc hẹn hò bao lâu thì nên tỏ tình hay nhận lời yêu, bởi vì chỉ khi trái tim sẵn sàng, bạn mới biết được đây có phải thời điểm hợp lý hay không. Đừng quá vội nghĩ rằng nếu mình không nhận lời ngay, chàng sẽ yêu người khác. Bởi lẽ, nếu chàng là người như vậy, chắc chắn đó là người không xứng đáng với tình cảm của bạn.

Lắng nghe con tim để biết đâu là thời điểm thích hợp để tỏ tình

Phụ nữ cũng đừng quá đề cao tự trọng của bản thân mà thử thách chàng hết lần này đến lần khác với những đòi hỏi vô lý. Hãy nhớ rằng giai đoạn tỏ tình mới là khởi điểm cho một tình yêu, hai bạn còn cần thời gian để tìm hiểu nhau sau đó, do vậy hãy cứ thoải mái tận hưởng từng giai đoạn của tình yêu, đừng quá căng thẳng hay vội vã.

Khoảng vài lần hẹn hò đi chơi nếu hai bạn tìm thấy nhiều điểm chung và rất háo hức đến buổi hẹn tiếp theo, đó là dấu hiệu cho một mối quan hệ tốt có thể tiến triển. Đừng bỏ lỡ thời điểm tỏ tình nếu thực sự quan tâm đến đối phương nhé.

Cách con gái trả lời khi được tỏ tình khôn ngoan nhất

Con gái có thể nhận được lời tỏ tình bất ngờ khiến bạn không kịp chuẩn bị tâm lý trước. Khi bắt đầu một mối quan hệ, tốt nhất bạn hãy chuẩn bị sẵn cách trả lời tình huống được chàng tỏ tình hoặc bị chàng từ chối tình cảm. Đó là những giai đoạn mà bạn có thể đoán trước được khi bắt đầu hẹn hò.

Hãy chuẩn bị trước cho tình huống bạn được chàng tỏ tình

Nếu đã thực sự sẵn sàng, con gái cũng đừng vội vã nhận lời ngay khi được chàng tỏ tình. Hãy dành thêm thời gian suy nghĩ, có thể là vài ngày, hoặc có thể chỉ là vài giờ đồng hồ cũng được. Việc kéo dài thời gian suy nghĩ sau khi được tỏ tình giúp cả hai bạn cảm thấy hồi hộp hơn và nhân đôi niềm hạnh phúc đón nhận kết quả.

Hơn nữa, thời điểm bạn nhận được lời tỏ tình cũng là khi cả hai khá bối rối chưa làm chủ được lời nói cũng như cảm xúc của bản thân. Do đó, bạn chẳng cần phải vội vàng mà hãy bình tĩnh tìm thời điểm hợp lý khi thực sự đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Hẹn hò bao lâu thì cho bạn trai nắm tay và hôn?

Sau khi hẹn hò nhiều lần, sẽ có nhiều cặp đôi chẳng cần tỏ tình đã tiến đến bước nắm tay và hôn. Tuy nhiên, để chàng trân trọng bạn hơn, hãy đợi khi chàng chính thức tỏ tình rồi mới nên tiến tới việc nắm tay và hôn.

Nắm tay và ôm hôn đúng thời điểm giúp cả hai trân trọng và hạnh phúc trong tình yêu

Thời điểm thích hợp để chàng nắm tay có thể chỉ vài ngày sau khi bạn nhận lời tỏ tình. Nhưng hôn thì nên đợi khi bạn thấy chàng thực sự cố gắng chinh phục bạn trong mối quan hệ.

Tình yêu khi bắt đầu hãy chú ý nhiều hơn đến cảm xúc và dành thời gian kiên nhẫn tìm hiểu nhau thay vì nghĩ xem thời gian này làm điều này thì đã đúng chưa. Không có một quy chuẩn nào cho các giai đoạn của một mối quan hệ, chỉ bạn mới là người hiểu rõ nhất và biết đâu là thời điểm thích hợp.

Hãy lắng nghe trái tim mình và đừng vội vã khi yêu. Thà chúng ta yêu chậm lại một chút còn hơn bạn hấp tấp rồi nhận lại những đắng cay.