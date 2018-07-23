Bí quyết tạo ấn tượng tốt với chàng trong lần hẹn hò đầu tiên

Đừng quá quan tâm đến việc mình nên làm gì trong buổi hẹn hò đầu tiên , mình nên nói gì để khiến chàng chú ý về bản thân hay mình phải tìm cách nào để có thể bắt chuyện được với chàng giúp cho buổi hẹn không rơi vào trạng thái im lặng. Con gái chỉ cần lắng nghe, việc chủ động hãy nhường lại cho chàng.

Lần đầu hẹn hò với chàng, bất kỳ cô gái nào cũng đều muốn mình phải xuất hiện thật lộng lẫy, xinh đẹp và khiến chàng mê mẩn nhớ thương. Để đạt được nghệ thuật đó, khi hẹn hò với chàng, bạn phải nắm vững trong tay những “bí kíp” sau đây:

Tuy nhiên, lắng nghe không có nghĩa là bạn cứ ngồi im từ đầu tới cuối buổi hẹn. Trong buổi hẹn hò đầu tiên của con gái, hãy dành nhiều thời gian để hỏi han về chàng và cuộc sống của chàng hơn là chỉ thao thao bất tuyệt kể về mình và những sở thích của riêng mình.

Đàn ông cũng như phụ nữ, có những sở thích cá nhân và quan điểm cá nhân mà ngay cả khi yêu rồi, người yêu của bạn cũng không thể nào có chung sở thích ấy được. Hãy tôn trọng quyền tự do của cá nhân và đừng nói quá nhiều về quan điểm hay việc mình thích gì, mình không thích gì trong lần đầu gặp mặt.

Đừng vội thể hiện bản thân

Thể hiện bản thân quá nhiều sẽ không còn làm cho chàng có hứng thú muốn tìm hiểu những điều bí ẩn trong con người bạn nữa. Đừng khiến bản thân trở thành kẻ ngốc nghếch và chẳng có gì thú vị. Hãy tiết lộ từng chút một và giữ lại những bí mật cho riêng mình, để dành cho những lần hẹn tiếp theo.

Trong buổi hẹn đầu tiên, hãy giữ cho mình sự bí ẩn, cuốn hút

Trong lần đầu hẹn hò với chàng, bạn cũng đừng vội thể hiện cá tính hay sự tự nhiên thái quá. Một cô gái e ấp trong lần gặp mặt đầu tiên là một hình ảnh vô cùng xinh đẹp khiến chàng dù biết bạn đang không tự nhiên nhưng vẫn sẽ cảm thấy được tôn trọng.

Giao tiếp nhiều hơn bằng ánh mắt

Khi chàng nói, đừng nhìn đi chỗ khác hoặc chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Hãy giao tiếp nhiều hơn bằng ánh mắt với chàng, thể hiện những cảm xúc như sự cảm thông, vui mừng hay ngạc nhiên qua ánh mắt. Đó là cách tốt nhất đưa những tình cảm chân thành của bạn đến trái tim của chàng.

Giao tiếp bằng ánh mắt là hành động tinh tế chạm đến trái tim đối phương

Ngoài ra, giao tiếp bằng ánh mắt cũng giúp bạn nhận biết được chàng trai này đang nói những điều chân thực hay đang “ba hoa” để thể hiện với bạn. Nếu chàng nhìn lại bạn bằng ánh mắt dịu dàng, đó rất có thể là những lời tâm sự chân thành. Còn nếu chàng cứ mãi lảng tránh, bạn cũng có thể dựa vào đó để đánh giá liệu chàng có thực sự hợp với mình hay không.

Tự tin và dịu dàng

Trong buổi hẹn hò đầu tiên của bạn, đừng quá căng thẳng vì đó cũng là lần hẹn đầu tiên của chàng với bạn mà. Hãy thoải mái hơn một chút, chủ động kể một vài câu chuyện thân mật để chàng cũng bình tĩnh và tự tin hơn.

Dịu dàng là chìa khóa làm tan chảy trái tim mọi người đàn ông

Dịu dàng là yếu tố cần thiết đối với bất cứ cô gái nào, đặc biệt là trong lần đầu hẹn hò, hãy thể hiện sự nữ tính của bạn. Có thể thường ngày bạn không được dịu dàng và nữ tính đến vậy, tuy nhiên hãy cố gắng thể hiện nét cuốn hút của mình qua phong cách ăn mặc hay trang điểm. Điều này sẽ khiến chàng bị thu hút mà bỏ qua những thiếu sót khác chưa thực sự hoàn hảo của bạn.

Chạm vào chàng một cách tự nhiên

Một lần chạm có thể sẽ khiến chàng không thể quên được bạn sau buổi hẹn hò đầu tiên. Vô tình chạm vào tay chàng đủ để chàng cảm nhận được làn da tay mềm mại của bạn là một cách vừa phải và vừa đủ cho lần đầu gặp gỡ.

Đừng vội vàng trong lần hẹn đầu tiên, hãy để mọi thứ tự nhiên và giữ khoảng cách để chàng chủ động nhớ nhung bạn trong những lần gặp tiếp theo. Một cô gái thông minh sẽ tự tạo cho mình một sức hút để đối phương hào hứng và muốn tìm hiểu mình nhiều hơn nữa, dành cho mình nhiều thời gian hơn. Đừng quá lo lắng, trang điểm nhẹ nhàng, xịt một chút nước hoa nữ tính và tự tin gặp gỡ chàng trong buổi hẹn đầu tiên, bạn nhất định sẽ tạo được ấn tượng.