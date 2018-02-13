Cách tỏ tình ngày Valentine đảm bảo bạn gái sẽ tự “đổ” về phía bạn

Đừng nên hành động hay quyết định chuyện gì quá chóng vánh trước khi tìm hiểu rõ ràng về nàng. Cố gắng hiểu về sở thích của nàng để giúp bạn hiểu thêm nhiều điều và tìm được những điểm chung để dễ dàng giãi bày tình cảm.

Có rất nhiều cách tỏ tình nhưng làm sao để ngọt ngào, lãng mạn nhất mà lại không bị nàng phớt lờ vì “sến”? Hay làm sao để thật tự nhiên mà vẫn chân thành? Một số gợi ý sau sẽ giúp bạn có được màn tỏ tình làm rung động trái tim nàng:

Lúc đầu mọi chuyện sẽ khó khăn với bạn, nhưng chỉ cần bạn nghĩ rằng mình sẽ làm được, bạn sẽ thành công. Đừng sợ khi nói với nàng về cảm xúc của bạn hay cũng đừng lo lắng quá về mọi chuyện, hãy chân thành và tin tưởng bạn sẽ có được tình yêu của nàng.

Hãy tạo cho mình một cơ hội và can đảm thổ lộ lòng mình với nàng. Sẽ tốt hơn nhiều so với việc sau này bạn chỉ biết ngồi ngậm ngùi tiếc nuối vì không dám thực hiện. Và cũng đừng quá tin tưởng vào các tín hiệu từ nàng, bởi có thể đó chỉ là bạn đang ảo tưởng. Cách tốt nhất là trực tiếp nói ra tình cảm của mình. Chắc chắn nàng sẽ đánh giá cao sự can đảm của bạn.

Tỏ tình lãng mạn

Hãy tạo ấn tượng với nàng bằng một chiêu tỏ tình độc đáo, lãng mạn. Chắc chắn, nàng sẽ không thể quên và phớt lờ bạn đâu.

Ngày trước, những kiểu tỏ tình lãng mạn giữa chốn đông người với 999 đóa hồng thường chỉ xuất hiện trên các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Nhưng ngày nay, chuyện tỏ tình hoành tráng như trong các bộ phim không phải là hiếm có mà được các teen Việt rộ lên nhiều trong các năm gần đây.

Có bạn gái còn chia sẻ rằng: “Anh ấy và mình quen nhau một năm trước đó, dù thân thiết nhưng mình nghĩ anh ấy chỉ coi mình là bạn bè. Vào Valentine năm ngoái, anh ấy có rủ mình đi công viên vào buổi tối. Lúc đó mình vui vẻ nhận lời nhưng không nghĩ anh ấy sẽ tỏ tình với mình. Khi tới đó, anh dẫn mình đến một nơi. Thật bất ngờ, anh đã chuẩn bị 999 bông hồng và thắp nến hình trái tim, rồi sau đó đã tỏ tình với mình. Mình thực sự hạnh phúc và đồng ý nhận lời yêu anh ấy”.

Ngày lễ tình yêu. Nguồn: Internet.

Trước đó, có không ít những màn tỏ tình bằng flashmob đã thành công và thu hút được nhiều sự chú ý của giới trẻ. Màn biểu diễn vô cùng độc đáo và lãng mạn này tuy phải bỏ nhiều công sức và cần sự giúp đỡ của bạn bè thế nhưng nó sẽ mang lại tỉ lệ thành công rất lớn cho các chàng trai đấy. Và cũng đừng quên một món quà nhỏ có thể là hoa hồng hay sô cô la, sẽ giúp người ấy nhớ mãi ngày Valentine đặc biệt này.

Valentine là ngày để mọi người làm những điều ngọt ngào, hạnh phúc cho người mình yêu. Thế nên, dù bằng cách nào, thực hiện như nào… ai cũng hi vọng sẽ có một ngày đầy hạnh phúc với mình.