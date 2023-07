Có những điều tuổi nào cũng phải biết: Phụ nữ có tiền thì yêu ai hay bỏ ai cũng dễ

Có tiền, đàn ông cần nhiều hơn một người phụ nữ. Phụ nữ có tiền chẳng cần thêm người đàn ông nào - Ảnh minh họa: Internet

5. Trẻ con xem đồ chơi là bạn bè. Người lớn lại coi bạn bè là đồ chơi.

6. Khi còn nhỏ sợ một mình trong tối, lớn lên rồi sợ một mình trong đám đông.

7. Đôi khi với đàn ông, lúc có tiền vợ cũng là thư ký riêng, khi có tiền rồi thư ký bỗng chốc cũng thành…vợ.

8. Thực tế cuộc sống này chính là người giàu sợ người khác biết họ có nhiều tiền, còn người nghèo lại sợ người khác biết họ chẳng có tiền.

9. Sự công bằng của cuộc sống này chính là dù người giàu hay nghèo thì mỗi ngày vẫn phải vật lộn để kiếm tiền.

10. Chúng ta không biết khi nào mình sẽ chết, nhưng rõ ràng chết là hết, không có vãn hồi. Vì thế, hãy sống thật tốt khi còn có thể.

11. Có người không tin vào tình yêu sét đánh, vừa gặp đã phải lòng. Vì họ không thể chỉ vừa nhìn qua đã biết đối phương có bao nhiêu tiền, có ngần nào ý chí và chân thành.

Phụ nữ có tiền thì yêu hay bỏ ai cũng dễ. Có tiền, yêu đương sẽ nhẹ nhàng hơn. Có tiền, bỏ ai cũng không đắn đo - Ảnh minh họa: Internet

12. Lời nói do bạn mà có, nhưng nói ra rồi bạn sẽ vì nó mà chịu trách nhiệm, chịu thị phi. Vì thế, hãy nghĩ ít nhất 3 lần trước khi nói. Lời nói là của bạn, nhưng bạn có thể bị liên lụy bởi nó.

13. Có một câu nói thế này: Chức cao không bằng lương cao, lương cao không bằng sống thọ, sống thọ không bằng vui vẻ.

14. Phụ nữ có tiền thì yêu hay bỏ ai cũng dễ. Có tiền, yêu đương sẽ nhẹ nhàng hơn. Có tiền, bỏ ai cũng không đắn đo.

15. Người tin tưởng bạn không cần bạn giải thích. Người đã muốn nghĩ xấu cho bạn thì giải thích cũng dư thừa.

16. Con người chính là làm được chút ít việc tốt bèn muốn trời đất ghi công, làm vài chuyện xấu lại không tin vào nhân quả.

17. Một người phụ nữ thông minh sẽ hiểu trên đời này có 2 lời nói không nên tin, là lời quảng cáo và lời hứa của đàn ông.

18. Phụ nữ thích đàn ông cho họ cảm giác an toàn yên ổn, đàn ông lại bị thu hút bởi phụ nữ nguy hiểm đầy sức khám phá.

19. Đời người chính là phải có tiếc nuối để học hỏi, để khắc cốt ghi tâm, để trưởng thành hoàn thiện.

Là phụ nữ thì đừng bao giờ ví mình là cơm mà so với phở. Hãy là sơn hào mỹ vị, đàn ông có điều kiện mới ăn được cả đời - Ảnh minh họa: Internet

20. Phụ nữ đừng than vãn giá cả thị trường leo thang, giá cả là do thị trường quyết định, bạn không mua được là do bạn kém cỏi.

21. Là phụ nữ thì đừng bao giờ ví mình là cơm mà so với phở. Hãy là sơn hào mỹ vị, đàn ông có điều kiện mới ăn được cả đời.

22. Người đàn bà khôn ngoan không bao giờ tự nhận mình thông minh. Thậm chí, họ cứ giả khờ giả ngốc, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi.

23. Tình bạn có thể vì nhiều lý do mà rạn nứt, nhưng lý do không thể chối cãi nhất chính là vay tiền.

24. Phụ nữ muốn sống hạnh phúc đừng nhìn vào người phụ nữ khác. Sự ghen tị sẽ khiến người ta thấy mình bất hạnh, trong khi nếu thay đổi cách nhìn chúng ta ai cũng có thể trở thành người hạnh phúc.