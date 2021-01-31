Chồng có 4 thói xấu này vợ hãy bỏ ngay đừng tiếc, dây dưa chỉ càng thiệt thòi cho con cái

Phụ nữ yêu 31/01/2021 05:57

Đây chính là những thói xấu của chồng mà dù có cho tiền phụ nữ cũng đừng dại bỏ, bởi càng cam chịu bạn càng khổ đau, con cái càng chịu nhiều thương tổn.

Phụ nữ có thể vì yêu mà chấp nhận mọi thói xấu của chồng, thế nhưng với những thói xấu này thì chị em chớ dại cho qua kẻo nửa đời còn lại ngập trong nước mắt, không có lấy một ngày yên ổn. 

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Nếu chồng chẳng bao giờ hỏi han vợ con hay tâm sự, sẻ chia thì chị em đừng cố cam chịu - Ảnh minh họa: Internet

1. Quá vô tâm

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong có được người chồng tâm lý, luôn dành sự quan tâm, thể hiện tình yêu thương với vợ con. Anh ấy có thể không giàu có, không đẹp trai bóng bẩy nhưng nhất định phải có trái tim ấm áp.

Vậy nên, nếu đàn ông vô tâm đến mức xem việc kiếm tiền mang về là trách nhiệm duy nhất, chẳng bao giờ hỏi han vợ con hay tâm sự, sẻ chia thì chị em đừng cố cam chịu. 

2. Đùn đẩy hết việc nhà, chăm con lên đầu vợ

Việc nhà là việc của cả hai vợ chồng chứ không của riêng đàn bà, con cái là con chung của cả hai vợ chồng chứ không chỉ là của vợ. Một người đàn ông thương vợ sẽ luôn hiểu rõ điều ấy, họ sẽ chẳng ngần ngại cùng làm việc nhà, tranh trông con để vợ có thời gian cho bản thân, để cô ấy được hạnh phúc khi không bỏ quên đời mình.

Ngược lại, đàn ông gia trưởng, độc đoán sẽ đùn đẩy mọi trách nhiệm lên đầu vợ. Từ việc nhà, chăm con đến những việc lớn nhỏ trong nhà đều mặc vợ tự cáng đáng mà chẳng hề xót xa cho người phụ nữ của mình. Mẫu đàn ông tệ bạc này đang phí hoài thanh xuân của bạn, đừng cho anh ta cơ hội phá hoại đời bạn thêm ngày nào nữa. 

3. Vũ phu

Phụ nữ có thể chấp nhận mọi thói xấu của chồng, thế nhưng vũ phu là thói xấu không bao giờ xứng đáng nhận được sự thứ tha. Bởi tạo hóa cho đàn ông cơ thể to lớn, sức khỏe cường tráng là để làm cây tùng cây bách để vợ con tựa nương chứ không phải là để dùng vũ lực trấn áp người phụ nữ chân yếu tay mềm.

Phụ nữ thông minh hãy nhớ, vũ phu là bản chất của đàn ông, dù có đánh chết cũng chẳng thể thay đổi. Nếu đã vung tay đánh bạn lần 1 anh ta chắc chắn sẽ chẳng ngần ngại dùng vũ lực lần 2. 

4. Ngoại tình lần thứ hai

Đàn ông ngoại tình có thể đưa ra hàng trăm lý do để bao biện cho mình. Họ có thể vin vào cớ “chỉ vui chơi qua đường”, “bị kẻ thứ ba dụ dỗ”, “ham muốn nhất thời”… Dù có gan ngoại tình những chẳng đàn ông nào dám thừa nhận họ thay lòng đổi dạ do bản thân đã không giữ trọn lòng chung thủy, cũng chẳng cúi đầu xin lỗi vợ.

Bị chồng cắm sừng lần một phụ nữ có thể thứ tha, thế nhưng nếu có lần thứ hai thì chị em đừng dại cho anh ta cơ hội tiếp tục chà đạp bạn. Phụ nữ càng không nên nghĩ rằng sẽ nhẫn nhịn vì con, bởi trẻ con có thừa sự nhạy cảm để nhận thấy mình đang lớn lên trong một gia đình chắp vá hạnh phúc.

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