Chỉ phụ nữ dại mới tiết kiệm những thứ này, phụ nữ khôn không ngần ngại chiều chuộng, yêu thương chính mình

Phụ nữ yêu 08/10/2023 07:17

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, vì vậy hãy tận hưởng khi còn có thể. Đặc biệt, phụ nữ đừng dại tiết kiệm, keo kiệt trong việc chi trả những thứ này cho bản thân mình.

Đôi giày xịn

Cuộc đời phụ nữ ít nhất phải có vài đôi giày đắt tiền một chút. Người ta thường nói đôi giày đẹp và chất lượng sẽ đưa bạn đến những nơi tốt hơn. Vì vậy đừng hà tiện mua những đôi rẻ tiền để rồi làm đau chân mình. Có thể ngày trẻ bạn chưa cảm nhận được nhưng khi về già sẽ mắc bệnh về xương khớp. Đó là tác hại của việc mang những đôi giày không chất lượng khiến chân phồng rộp, đau nhức.

Chỉ phụ nữ dại mới tiết kiệm những thứ này, phụ nữ khôn không ngần ngại chiều chuộng, yêu thương chính mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những bộ đồ lót đắt tiền

Phụ nữ dại xem nhẹ những bộ đồ lót. Họ nghĩ đó chỉ là thứ bên trong, không đáng quan tâm. Còn phụ nữ khôn luôn biết chăm sóc bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những chiếc áo ngực, quần lót kém chất lượng sẽ khiến bạn không cảm thấy thoải mái. Thậm chí còn gây kích ứng da, mắc những bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm.

Khám sức khỏe

Một trong những điều phụ nữ nên biết đó là sức khỏe vô cùng quan trọng. Vì vậy hãy chịu khó đi khám tổng quát ít nhất 6 tháng/lần để phòng tránh những căn bệnh nguy hiểm. Đừng tiếc những đồng tiền nhỏ mà sau này phải mất cả đống tiền lớn để chữa trị.

Mua bảo hiểm cho mình

Chỉ phụ nữ dại mới tiết kiệm những thứ này, phụ nữ khôn không ngần ngại chiều chuộng, yêu thương chính mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan luôn biết nhìn xa trông rộng. Mua bảo hiểm cho bản thân chưa bao giờ là việc làm sai. Có thể hiện tại bạn chưa cần đến nhưng sau này chắc chắn sẽ cần. Vì vậy đừng nghĩ việc mua bảo hiểm cho bản thân là lãng phí. Bởi cuộc sống vô thường, bạn đâu thể biết được cuộc sống ngày mai sẽ như thế nào.

Mua chiếc nệm cao cấp

Phụ nữ hãy chăm sóc bản thân trước khi nghĩ đến việc chăm lo cho người khác. Đừng tiếc tiền thử những món ngon, bổ dưỡng. Đừng tiết kiệm đến mức cây son, bộ quần áo đẹp cũng không dám mua. Đừng tiếc tiền để phải nằm ngủ trên chiếc nệm không thoải mái. Cuộc đời này ngắn ngủi như vậy, hà cớ gì phải để bản thân sống kham khổ.

Người ta thường nói rằng đời người có khoảng 21 năm dành cho học tập, 3 năm bôn ba kiếm việc làm, 6 năm xây dựng sự nghiệp. Sau đó bạn dùng khoảng thời gian còn lại để trả góp cho việc mua nhà, sắm xe và những chi phí linh tinh khác. Đến khi trả xong thì tuổi già đã ập đến. Thế nên hãy biết sống cho chính mình, đừng để đến khi nhắm mắt xuôi tay mới cảm thấy tiếc nuối.

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Phật dạy “phúc đức tại mẫu”, mẹ càng sống lương thiện, con cái càng an nhàn, làm việc gì cũng thành công vang dội, danh lợi không thiếu. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy tránh những điều này để không làm khổ con cái.

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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