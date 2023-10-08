‘Phúc đức tại mẫu’, phụ nữ càng tránh xa 2 việc này con cái càng có lộc, cuộc sống viên mãn

Phật dạy “phúc đức tại mẫu”, mẹ càng sống lương thiện, con cái càng an nhàn, làm việc gì cũng thành công vang dội, danh lợi không thiếu. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy tránh những điều này để không làm khổ con cái.

Đây là một trong những điều phụ nữ không nên làm để tích đức cho con cái sau này. Bởi tội đặt điều, vu khống nói xấu người khác rất nặng. Không chỉ bản thân bạn gánh nghiệp mà còn khiến cuộc sống của con cái sau này gặp khó khăn trăm bề.

Không nói xấu người khác

Ảnh minh họa: Internet

Ở đời có luật nhân quả. Khi nói xấu hay hãm hại ai đó, chắc chắn bạn sẽ nhận lại nghiệp báo. Vì vậy hãy ăn ngay nói thật, đừng chuyện không nói có, chuyện có nói không mà mang nghiệp suốt đời.

Trước khi nói hãy nghĩ đến hậu quả. Trước khi đặt điều nói xấu ai, hãy tự vấn bản thân đã là người hoàn hảo hay chưa. Nếu chưa thì đừng phán xét người khác. Cuộc đời này vốn không ai hoàn hảo, bạn cũng không tốt tuyệt đối. Vì vậy đừng lấy khuyết điểm của người khác ra công kích.

Sống ở đời nói ít, làm nhiều là tốt nhất. Chuyện của thiên hạ đừng xen vào mà hãy làm tốt chuyện của mình trước đã. Đừng mang khuyết điểm của người khác ra để hạ nhục. Hạ thấp danh dự của người khác không giúp bạn tốt hơn mà chỉ chứng minh rằng bạn là người hèn nhát.

Không sân si

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ đừng nên sân si, đố kỵ với người khác. Mang những sân hận, oán trách trong lòng khiến cuộc sống của bạn luôn nặng nề. Chưa kể bạn còn làm gương xấu cho con cái.

Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc và tích công đức cho con cháu là tránh xa những sân si, hiềm khích. Hãy buông bỏ những chuyện khiến mình buồn phiền. Không làm những chuyện hại mình, hại người. Như vậy bạn mới mong có được hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống của con cái sau này cũng không phải chịu nhiều khổ đau.

Không muốn cuộc sống đau khổ, phụ nữ khôn ngoan đừng THAM những thứ này Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan đừng quá tham lam, đôi khi bạn nên suy nghĩ đơn giản để cuộc sống hạnh phúc hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuc-uc-tai-mau-phu-nu-cang-tranh-xa-2-viec-nay-con-cai-cang-co-loc-cuoc-song-vien-man-622402.html