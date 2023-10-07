4 biểu hiện của đàn ông yêu vợ hơn cả bản thân, đọc đến đâu là chuẩn đến đó

Phụ nữ yêu 07/10/2023 00:51

Dưới đây là những biểu hiện của đàn ông yêu vợ đến phát nghiện, đọc đến đâu là chuẩn đến đó, phụ nữ nên biết để bảo vệ hạnh phúc của mình.

Lưu giữ hình của bạn trong ví

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ để hình của bạn trong ví. Họ không ngại để mọi người biết bạn là vợ của họ. Hoặc không bao giờ che giấu về mối quan hệ này. Họ luôn dành cho bạn sự tôn trọng, yêu thương từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy trân trọng người đàn ông cực phẩm này. Đừng đánh mất hạnh phúc của mình vì những điều nhỏ nhặt.

4 biểu hiện của đàn ông yêu vợ hơn cả bản thân, đọc đến đâu là chuẩn đến đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhắn tin, gọi điện thường xuyên khi không ở bên nhau

Nếu nhắn tin, gọi điện cho bạn thường xuyên, chắc chắn anh ấy đã nghiện bạn. Anh ấy luôn muốn biết bạn đang làm gì, ở đâu và có ăn uống đầy đủ hay không. Hành động này thể hiện được sự quan tâm chân thành nhất. Anh ấy không bao giờ để bạn phải chờ đợi những lời quan tâm hay yêu thương. Nếu lấy được người chồng cực phẩm này, bạn nên giữ thật chặt.

Sẵn sàng làm việc nhà vì bạn

Đàn ông sẵn sàng làm việc nhà cho vợ, chắc chắn đã yêu bạn đến phát nghiện. Họ sẽ luôn trân trọng, bảo vệ bạn. Đặc biệt họ không phân biệt chuyện nhà là của phụ nữ.

Họ sẽ làm mọi việc khi bạn nhờ vả, hoặc sẽ sẵn sàng vào bếp nấu cho bạn những món ăn ngon nhất. Với họ, cảm xúc, tâm trạng của bạn là thứ quan trọng nhất chứ không phải sĩ diện hão của bản thân.

4 biểu hiện của đàn ông yêu vợ hơn cả bản thân, đọc đến đâu là chuẩn đến đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quan tâm, hỏi han kể cả những điều nhỏ nhặt

Hãy yêu người quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của bạn. Hãy trân trọng người để ý từng cử chỉ, cảm xúc trên gương mặt bạn. Chuyện gì bạn không thích, họ sẽ không làm. Hoặc khi thấy bạn mệt mỏi, họ sẽ hỏi han, quan tâm từng chút một.

Kiểu đàn ông này sẽ cho bạn cuộc sống bình yên cả đời. Vì ngoài bạn, họ sẽ không để tâm đến bất cứ cô gái nào khác. Vì bạn, họ có thể bỏ qua hết mọi thứ để ở nhà.

Những người phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân thường có 3 đặc điểm chung này

Những người phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân thường có 3 đặc điểm chung này

Phụ nữ không nên quá coi trọng sự nghiệp mà bỏ bê gia đình nhưng cũng không thể vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 4 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 17 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận