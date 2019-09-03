Chỉ khi yêu thật lòng đàn ông mới quan tâm đến bạn như thế này!

Người đầu tiên bạn nghĩ đến sau khi đọc những dấu hiệu nhận biết đàn ông yêu thật lòng này chính là mảnh ghép hoàn hảo của đời bạn, đừng bỏ lỡ kẻo hối hận cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Đây là những hành động chứng minh đàn ông yêu thật lòng, chị em hãy tự kiểm chứng.

Đây được xem là hành động “đánh dấu chủ quyền”, cũng là cách ngầm xác định rằng tôi đã có người yêu, cô gái ấy chính là người mà tôi yêu thương nhất.

Các cô gái à, bạn đừng tin vào việc “bí mật hẹn hò”, cũng đừng tin vào câu nói “anh muốn chuyện tình yêu là chuyện riêng của hai đứa mình”. Bởi lẽ, khi yêu thật lòng, khi xem đối phương là tất cả những gì mình đang có thì người đàn ông chung thủy sẽ chẳng ngại ngần công khai người con gái mình yêu bằng cách dùng ảnh của bạn làm hình nền điện thoại.

2. Nhắc bạn đi ngủ sớm mỗi đêm

Vì lo cho sức khỏe của người con gái mình yêu, vì sợ bạn thức quá khuya sẽ mệt mỏi trong ngày hôm sau nên chàng chẳng bao giờ quên nhắc nhở bạn việc ngủ sớm.

Ngoài ra, những lời chúc ngủ ngon dịu dàng như “ngủ ngoan nhé, tình yêu của anh” cũng đã dư sức chứng minh tình cảm chàng dành cho bạn.

Đúng giờ đồng nghĩa với việc chàng trân trọng bạn, không muốn lãng phí từng giây phút được bên người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

3. Luôn đúng giờ

Khi yêu thật lòng, đàn ông có thể chấp nhận chờ đợi người mình yêu trang điểm cả nửa tiếng mà không hề cằn nhằn hay than vãn. Vậy nhưng, họ sẽ không bao giờ trễ hẹn, sẽ chẳng bắt người mình yêu phải chờ đợi dù chỉ một giây.

Việc làm này thể hiện rằng chàng trân trọng bạn, không muốn lãng phí từng giây phút được bên người mình yêu.

4. Ga lăng mọi lúc mọi nơi

Kéo ghế khi đi ăn, bóc vỏ tôm hay mở nắp chai nước chính là những cử chỉ tuy nhỏ nhặt nhưng lại thể hiện được rất nhiều điều. Đấy không chỉ là sự ga lăng bình thường, mà còn là sự quan tâm mà anh ấy dành cho bạn.

Nếu chàng nhớ cả món ăn bạn thích, thuộc lòng những thứ bạn chẳng thể ăn được thì đừng nghi ngờ gì nữa, trên đời này không ai yêu thương bạn bằng anh ấy đâu.

Dành cho bạn những nụ hôn chốn đông người chẳng hề khiến chàng ngần ngại hay e sợ - Ảnh minh họa: Internet

5. Không ngần ngại cõng bạn, ôm chặt lấy bạn, nắm lấy tay bạn khi đi trên đường

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm với người con gái họ yêu. Việc nắm tay, ôm lấy bạn hay dành cho bạn những nụ hôn chốn đông người chẳng hề khiến chàng ngần ngại hay e sợ.

Nếu gặp được người đàn ông có đủ 5 điều trên, bạn hãy trân trọng anh ấy thật nhiều. Bởi lẽ, nếu không phải là chàng thì sẽ chẳng ai yêu bạn nhiều được như thế.