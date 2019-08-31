Phụ nữ khờ dại nghĩ rằng chỉ cần cố tô vẽ bản thân, nói về những điều tốt đẹp nơi mình với đối phương sẽ khiến anh ấy ấn tượng và yêu mến mình. Đáng buồn thay, thực tế lại chứng minh điều ngược lại.

Đây chính là những kiểu phụ nữ quyến rũ nhất đời, đàn ông dù độc thân hay đã có gia đình chỉ cần gặp một lần đã phải “điên lên” vì họ…

Đây chính là chiêu “khích tướng” để khơi dậy sự háo thắng, lòng tham của đàn ông. Đứng trước người phụ nữ hấp dẫn như thế, những ông chồng sẽ chẳng màng đến vợ con, gia đình mà tự biến mình thành gã đàn ông ngoại tình .

Đàn ông cực thích những cô gái kiệm lời, kín đáo và bí ẩn. Càng không biết gì vè đối phương, càng xa cách và bị phớt lờ đàn ông càng khát khao chinh phục.

Sự đồng cảm sẽ khiến hai con người xích lại gần nhau, bất luận người đàn ông kia đã có vợ, cô gái vẫn còn son - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn khéo

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Đứng trước người vợ cau có, hay cằn nhằn, ca thán và một cô gái ngọt ngào, tinh tế trong từng lời ăn tiếng nói tất nhiên đàn ông sẽ nghiêng hẳn về người phụ nữ khôn khéo.

Đàn ông dù sắt đá đến mấy cũng liêu xiêu trước người phụ nữ khiến mình vui vẻ, yêu đời với những câu khen ngợi, hỏi han và chia sẻ chân thành về những mỏi mệt trong cuộc sống. Sự đồng cảm sẽ khiến hai con người xích lại gần nhau, bất luận người đàn ông kia đã có vợ, cô gái vẫn còn son.

Nữ đồng nghiệp tài năng

Môi trường công sở giúp đàn ông được tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ khác ngoài vợ mình. Thế nên, những ông chồng sẽ bị thu hút bởi nữ đồng nghiệp hiểu chuyện, thông minh trong xử lý công việc.

Ngoài ra, sự đồng hành trong sự nghiệp với 8 tiếng bên nhau mỗi ngày vô tình khiến họ trở nên thân thiết lúc nào không hay. Nhìn thấy nhau, cùng làm việc, cùng trải qua những khó khăn, áp lực là điều chỉ nữ đồng nghiệp làm được, vợ thì không.

Tình cũ

Người xưa có câu “tình trong một khắc, nghĩa dài trăm năm”, dẫu chỉ đi qua đời nhau trong một khoảng thời gian nhất định nhưng cả đời đàn ông cũng không bao giờ quên người phụ nữ mình đã từng yêu. Bởi lẽ, ở người cũ không chỉ có kỷ niệm, mà còn là cả một bầu trời thương nhớ, những khắc khoải vấn vương.

Thế nên, tình cũ không rủ cũng tới, đứng trước người cũ còn thương đàn ông sẽ khó lòng kiểm soát chính mình. Đàn ông sẽ muốn nối lại tình xưa, sẽ phấn khích, ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Ngoại tình với người yêu cũ là điều rất nhiều đàn ông có gia đình đã vướng vào, nhưng họ lại không hề hối hận vì điều ấy. Một người vợ khôn ngoan cần kín đáo kiểm soát, chớ dại để chồng liên hệ với người yêu cũ kẻo có ngày bị “cắm sừng”.