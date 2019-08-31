4 chiêu trò ái ân quyến rũ đàn ông của bồ nhí, vợ không dám thử nên mới mất chồng

Vậy nên, để giữ chồng, để anh ấy say mê mình cả đời chị em hãy thuộc lòng bí quyết quyến rũ đàn ông dưới đây.

Đàn ông ngoại tình không chỉ vì vợ chồng hục hặc, vì vợ không tâm lý, vì hôn nhân nhàm chán. Nguyên nhân thực sự khiến đàn ông ngoại tình là bởi họ thèm khát sự mới mẻ trong chuyện gối chăn. Chính vì vợ quá thụ động, chiều chồng cho có lệ và không hề cuồng nhiệt nên chồng mới "tìm của lạ".

Chẳng cần kỳ công lên kế hoạch đi chơi xa, bạn chỉ cần sắm ngay cho mình một bộ đồ lót thật gợi cảm. Đêm ấy, thay vì chờ chồng chủ động thì bạn hãy bước ra từ phòng tắm với bộ đồ lót mong manh, khêu gợi hết mức. Dám chắc, anh ấy sẽ vồ lấy bạn như hổ đói vồ mồi, sẽ quấn lấy bạn như đêm tân hôn.

Nếu là phụ nữ khôn ngoan, muốn quyến rũ chồng thì việc đầu tiên bạn cần làm là vứt ngay những bộ đồ lót giường cũ rích vào sọt rác.

Rồi bạn sẽ thấy, đồ lót chính là vũ khí lợi hại khiến phụ nữ quyến rũ chẳng cần dụng công đàn ông cũng sẽ “phát điên” lên vì bạn.

Những dòng tin nhắn nóng bỏng là chất xúc tác khiến đàn ông ngóng trông giây phút được dấn thân vào cuộc yêu điên dại - Ảnh minh họa: Internet

2. Nhắn tin gợi cảm

Đây chính là một trong những chiêu trò ái ân mà kẻ thứ ba nào cũng dùng để rù quến đàn ông. Họ liên tục gửi đến điện thoại đối phương những dòng chữ nóng bỏng, là chất xúc tác khiến đàn ông ngóng trông giây phút được dấn thân vào cuộc yêu điên dại.

Những tin nhắn đầy cảm xúc như “em đói quá, chỉ cần ăn anh sẽ no ngay”, “cưng ơi, em muốn anh”, “em muốn anh hư như đêm trước”… sẽ khiến chàng háo hức được lên giường với bạn ngay.

Đến khi lên giường, cô ấy biến hóa khôn lường, khiến cuộc vui chưa bao giờ chán - Ảnh minh họa: Internet

3. Không ngại thử những thứ mới mẻ

Bồ nhí rất chiều chuộng nhân tình, kể cả khi đứng lẫn khi nằm. Ngày thường ngọt ngào âu yếm, nói lời đường mật khiến đàn ông say mê vì thấy rằng mình được trân trọng, yêu thương.

Đến khi lên giường, cô ấy biến hóa khôn lường, khiến cuộc vui chưa bao giờ chán. Họ làm mới việc ái ân bằng cách hóa thân vào những nhân vật khác nhau, vai diễn khác nhau để cả hai được thăng hoa mãnh liệt.

Việc ái ân trước gương, ngắm chính mình trong gương, dõi theo từng chuyển động của cơ thể chính là cách giúp cuộc yêu thêm cuồng nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

4. Ái ân trước gương

Nếu vợ thường chỉ gần gũi chồng trên chiếc giường ngủ thân thuộc thì bồ nhí luôn có chiêu trò bằng cách tận dụng sự mới mẻ trong địa điểm để khiến đàn ông bị cuốn theo. Lúc ở sopha, khi ở bàn ăn, lúc lại ở trên đàn piano là cách để cuộc yêu luôn thú vị, bất ngờ.

Đặc biệt, việc ái ân trước gương, ngắm chính mình trong gương, dõi theo từng chuyển động của cơ thể chính là cách giúp cuộc yêu thêm cuồng nhiệt, đặc biệt.

Chỉ cần thuộc lòng 4 chiêu trò trên, học cách hư khi lên giường thì phụ nữ không cần ra sức giữ thì chồng cũng mê mệt vợ cả đời, nửa bước không rời.