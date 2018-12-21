Người ta có thể ở lại bên nhau cũng bởi vì còn thiết tha, còn muốn cùng nhau vun đắp. Phụ nữ càng phải hiểu chỉ có tình yêu thì không đủ cho một cuộc hôn nhân trọn vẹn…

Điều ràng buộc được người với người không chỉ là một lời thề nhân danh tình yêu. Tình yêu dẫu từng mãnh liệt thế nào cũng có ngày yếu tàn trước thời gian và thực tế vợ chồng. Người ta có thể ở lại bên nhau cũng bởi vì còn thiết tha, còn muốn cùng nhau vun đắp. Phụ nữ càng phải hiểu chỉ có tình yêu thì không đủ cho một cuộc hôn nhân trọn vẹn… 1. Đàn ông và phụ nữ vốn có não bộ khác nhau. Cách chia sẻ và thấu hiểu của cả hai cũng không thể giống nhau. Đàn ông giao tiếp với vợ bằng hành động nhiều hơn lời nói. Như nếu anh ấy giúp vợ làm những việc nặng trong nhà, đó là cách anh ấy nói yêu vợ mỗi ngày. Phụ nữ lại muốn giao tiếp với chồng bằng lời nói. Như khi cô ấy buồn phiền, cô ấy cần một lời hỏi han ủi an từ chồng. Đàn ông làm thì phụ nữ nên thấy, phụ nữ muốn nghe thì đàn ông cũng nên nói. Sống với nhau đến đầu bạc răng long không nằm ở tình yêu bền bĩ hay lớn lao, mà là cố gắng và thấu hiểu đã đủ chưa.

Sống với nhau đến đầu bạc răng long không nằm ở tình yêu bền bĩ hay lớn lao, mà là cố gắng và thấu hiểu đã đủ chưa - Ảnh minh họa: Internet 2. Đàn ông thích lạ thích mới lạ, phụ nữ thèm quen thuộc. Đàn ông thích chinh phục, phụ nữ thích lãng mạn. Đàn ông gặp bao người mới mẻ cũng nên biết trở về cho vợ đủ cảm giác thân thuộc. Phụ nữ thích quen thuộc cũng hãy cho chồng đủ mới mẻ. Quen thuộc và mới mẻ đôi khi chỉ là vài điều bất ngờ biết đối phương sẽ vui, hay điều tinh tế biết bạn đời sẽ cảm động. Đây có thể là chiều chuộng, làm vừa lòng nhau, cũng có thể đơn giản là đáp ứng nhu cầu của cả hai. Đây có thể là chiều chuộng, làm vừa lòng nhau, cũng có thể đơn giản là đáp ứng nhu cầu của cả hai - Ảnh minh họa: Internet 3. Không phải người đàn ông nào cũng ngoại tình, và cũng không ít phụ nữ biết ngoại tình. Ngoại tình không hẳn là xuất phát từ bản chất, nó là hệ quả của cả một quá trình lơ là và xa cách trong hôn nhân. Đàn ông ngoại tình thì 70% là ở họ, nhưng vẫn có 30% từ vợ và gia đình. 70% này phụ nữ không thể quyết. Dù sao thì đã ngoại tình rồi thì đều là do người đàn ông muốn. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng muốn ngoại tình, họ chỉ ngoại tình khi có cơ hội và đủ điều kiện. Cơ hội và điều kiện này một phần nằm ở 30% từ vợ và gia đình kia.

4. Phụ nữ phải đáp ứng đủ 3 vai trò để gia đình có thể ổn yên sau nhiều năm chung sống. Đó là hãy là vợ, bạn và cả bồ của chồng. Hãy là một người đảm đang, một người bạn đồng hành đáng tin cậy và một cô bồ biết nụng nịu đòi hỏi như thuở ban đầu. Đàn ông sẽ không ngu dại rời đi nếu họ có một người vợ biết tinh tế hóa thân và giữ lửa như thế. Không phải người đàn ông nào cũng ngoại tình, và cũng không ít phụ nữ biết ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet 5. Ai cũng có thể khuyên phụ nữ hãy chịu đựng thêm để nhà cửa êm ấm. Nhưng chịu đựng hay tha thứ không bao giờ là cách giải quyết hiệu quả nhất trong hôn nhân. Phụ nữ trong hôn nhân chỉ có hai cách để chấm dứt khổ đau, chính là giải quyết mâu thuẩn, hoặc là rời đi. Sẽ không có sự cam chịu và khổ sở nào của phụ nữ có thể giúp gia đình ổn yên cả. Lòng đã bão tố rồi thì lấy gì bình yên để giông gió bên ngoài có thể ngừng nghỉ? Cái nắm tay khi về già luôn phải cần nhiều cố gắng và nỗ lực khi còn trẻ. Tình yêu của con người không thể đủ nhiều để vượt qua hết thăng trầm. Đã có tình yêu thì cần có cảm thông, hòa hợp, nhường nhịn và đổi thay vì nhau. Tình yêu cũng cần được giữ, cần được chăm chút để không vơi không cạn. Có như thế thì cái nắm tay lúc về già mới đầy ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

Vợ chồng phút chốc xem nhau như kẻ thù chỉ vì vô tình nói những câu này Giữa vợ chồng luôn có những ranh giới nhất định không thể chạm vào, dù chỉ là một lời nói. Vì rất có thể ngay vài giây sau đó, cả hai sẽ xem nhau như kẻ thù.

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