Chỉ có đàn bà dại mới tin 3 câu nói này của chồng!

Phụ nữ yêu 26/04/2018 05:30

Đàn bà muốn hạnh phúc, tuyệt đối đừng tin 3 câu nói này từ chồng.

“Em có xấu xí anh cũng không ngoại tình”

Đàn bà dại chính là tin dù bụng mình có đầy vết rạn, thân hình ngày một xồ xề, hay đầu tóc rối bù, quần áo bê bối thì chồng vẫn yêu mình như thuở ban đầu. Bạn đừng quên,  đàn ông ngàn đời yêu bằng mắt, không sai đâu. Huống hồ, nếu bạn không tự yêu mình được thì còn có ai yêu bạn được đây?

Đừng tin lời đàn ông nói dù bạn có trở nên xấu xí thì anh ta vẫn yêu bạn hết lòng. Vì nếu bạn tin và vẫn bỏ bê chính mình thì đến một ngày sẽ có người phụ nữ xinh đẹp khác xuất hiện để bạn nhận ra, chồng bạn cũng như bao người đàn ông khác, cũng cưỡng lại không nổi trước cái đẹp. Lúc đó, có quá muộn rồi không?

Đã là phụ nữ thì nhan sắc chính là thứ vũ khí không bao giờ được buông bỏ. Bạn có thể vì vài lần sinh nở mà vơi dần son trẻ nhưng đừng vì vậy mà quên đi việc chăm sóc và yêu thương chính mình. Phụ nữ luôn có thể xinh đẹp, nếu bạn muốn, nếu bạn chịu tìm hiểu và biết cách làm mới chính mình. Cũng đừng quên, phụ nữ đẹp nhất từ chính sự mặn mà đằm thắm khi làm vợ làm mẹ.

Chỉ có đàn bà dại mới tin 3 câu nói này của chồng! - Ảnh 1
Đã là phụ nữ thì nhan sắc chính là thứ vũ khí không bao giờ được buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Phải nhớ, phụ nữ lấy chồng rồi, làm đẹp không chỉ là để mình tự tin hơn khi đứng cạnh chồng, mà còn là cách để giữ chồng.

“Cứ ở nhà, anh nuôi”

Đàn bà dại chính là tin một câu chồng nói: “Cứ ở nhà, anh nuôi”. Vậy là từ bỏ công việc bản thân có thể tự kiếm tiền, gắn liền đời mình với bếp núc và con cái. Thật ra, đàn ông có thể nuôi gia đình thật đó nhưng nếu bạn không biết kiếm tiền thì dần dà mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn sẽ có thể là gánh nặng của chồng, có thể là người phụ nữ không hiểu biết trong mắt chồng, thậm chí sẽ phải nhận hai chữ “vô dụng” từ chính chồng. Vì khi bạn không thể làm ra tiền, bạn vốn không có tiếng nói trong gia đình, bạn cũng không đỡ đần cùng chồng khi khó khăn. Không có tiền của chính mình, bạn hoàn toàn bị động khi làm vợ, làm người phụ nữ trong gia đình.

Chỉ có đàn bà dại mới tin 3 câu nói này của chồng! - Ảnh 2
Không có tiền của chính mình, bạn hoàn toàn bị động khi làm vợ, làm người phụ nữ trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, dù chồng có thương bạn thật nhiều, cũng đừng nghĩ cứ việc ở nhà để anh ta nuôi. Phụ nữ không có tiền của mình thì chính là phụ nữ bất an nhất. Phụ nữ không ra ngoài xã hội, sẽ không tự trưởng thành và hiểu biết cùng chồng. Bạn có thể kiếm ít tiền, nhưng chỉ cần là công việc bạn tự hào, cũng đủ khiến chồng nể trọng bạn hơn, cũng có thể cho mình một đường lui an toàn khi có ngày chồng không còn bên cạnh.

“Anh không có thời gian!”

Đa số những người phụ nữ lấy phải chồng vô tâm đều không nhận ra câu nói “Anh không có thời gian” của chồng chỉ là lời ngụy biện đầy trốn tránh trách nhiệm. Có chăng anh ta có thể không có thời gian dành cho bạn, nhưng sẽ có thời gian cho những mối quan hệ khác. Đàn ông bận rộn thật, đàn ông có nhiều mối quan hệ thật nhưng đàn ông luôn có cách dành thời gian cho vợ con nếu anh ấy muốn. Chính là nếu muốn, anh ta sẽ có cách, và nếu không muốn anh ta chỉ có lý do. Tình yêu và trách nhiệm của đàn ông sẽ thể hiện rõ ở cách họ dành thời gian cho điều họ quan tâm. Đừng tin lời anh ấy nói bận rộn mà nhún nhường chịu đựng, bạn sẽ chỉ tạo cơ hội để chồng thương tổn mình nhiều hơn.

Chỉ có đàn bà dại mới tin 3 câu nói này của chồng! - Ảnh 3
Đừng tin lời anh ấy nói bận rộn mà nhún nhường chịu đựng, bạn sẽ chỉ tạo cơ hội để chồng thương tổn mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   phụ nữ dại phụ nữ hạnh phúc

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