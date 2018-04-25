Đã là phụ nữ thì nhất định phải có trong tay 5 thứ xa xỉ này!

Thứ xa xỉ ở đời, với mỗi người là những thứ khác nhau. Có thể là rất nhiều tiền với người không có nổi một xu trong người. Có thể là vài giờ phút khỏe mạnh với người bệnh tật cận kề cái chết.

Phụ nữ khi mới trưởng thành thường nghĩ son phấn là những thứ xa xỉ, vì càng mắc tiền càng khiến phụ nữ xinh đẹp rực rỡ. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, phụ nữ sẽ nhận ra sự tươi trẻ mới chính là thứ xa xỉ. Phụ nữ có thể có nhiều tiền để mua son phấn, mỹ phẩm, bao thứ làm đẹp , nhưng chưa chắc mua được sự tươi trẻ trong ánh mắt, nụ cười và cả tâm hồn, suy nghĩ. Sự tươi trẻ vốn chỉ toát ra từ hạnh phúc, sự lạc quan và tích cực của phụ nữ. Đáng tiếc là, không phải ai cũng dễ dàng tìm cho mình những điều tốt đẹp đó và càng khó khăn để giữ được sự trẻ trung qua tháng năm.

Và với phụ nữ , càng trưởng thành càng phải hiểu có những điều được gọi là xa xỉ vốn dĩ không thể mua được bằng tiền, nhưng vẫn rực rỡ và vô cùng đáng giá…

Đến một độ tuổi nhất định, phụ nữ sẽ nhận ra sự tươi trẻ mới chính là thứ xa xỉ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên hiểu, phụ nữ đẹp nhất chính là khi có thể hạnh phúc nhất có thể. Và phụ nữ tươi trẻ nhất, chính là biết hài lòng với những gì mình có, tự tìm được bình yên cho chính mình.

Sự dẻo dai khỏe khoắn

Không ít phụ nữ quan trọng vóc dáng như chính sinh mệnh của họ. Họ có thể nhịn ăn, uống những thứ thuốc không tốt, thậm chí là đày đọa cơ thể để giảm cân, để sở hữu một thân hình đáng mơ ước. Nhưng khi tuổi trẻ qua đi, bạn mới thật sự nhận ra vóc dáng chả là gì nếu bạn không có một sức khỏe dẻo dai. Khi cơ thể bắt đầu kêu gào, bạn mỏi mệt và kiệt cùng sức khỏe, vóc dáng vốn không thể khiến bạn tốt hơn được. Huống hồ, bạn cũng chỉ có một sinh mệnh duy nhất, bạn không tự giữ gìn thì còn ai giúp được bạn?

Hãy nhớ, sức khỏe luôn là thứ xa xỉ nếu bạn không biết bảo vệ chính mình. Phụ nữ đẹp, cũng đâu phải phụ nữ nóng bỏng nuột nà nhất. Phụ nữ khỏe mạnh, tự khắc sẽ xinh đẹp và thu hút.

Phụ nữ khỏe mạnh, tự khắc sẽ xinh đẹp và thu hút - Ảnh minh họa: Internet

Nụ cười lạc quan

Đừng biến nụ cười trở thành thứ xa xỉ bạn không thể có. Nụ cười do chính bạn, phải cười thật xinh đẹp, thật thoải mái và sảng khoái. Đừng cười cam chịu, đừng cười bất lực, cũng đừng cười gượng gạo. Phụ nữ đẹp nhất khi cười, phụ nữ cũng cần một nụ cười đúng nghĩa để tự an ủi và động viên chính mình. Và dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cũng đừng quên giữ nụ cười của chính mình, tự làm mình vui để tiếp tục cố gắng.

Hy vọng mãnh liệt

Niềm tin và hy vọng luôn là những thứ vì mình mà có nhưng lại vì người khác mà đổ vỡ. Dù vậy, để sống hạnh phúc hơn, đừng tự dập tắt hy vọng của chính mình. Bạn có thể đã trải qua những điều không vui, những mất mát không đáng có thì cũng đừng bắt mình thôi hy vọng về những điều tốt đẹp. Điều gì trên đời này cũng đều có giá, cũng như một hạnh phúc cuối cùng bạn phải trả giá bằng mất mát đã qua. Vì vậy, đừng bỏ cuộc, hạnh phúc không bao giờ chối từ người biết mưu cầu.

Đừng bỏ cuộc, hạnh phúc không bao giờ chối từ người biết mưu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Lương thiện nhưng đầy khôn ngoan

Phụ nữ nên học cách trở nên lương thiện nhưng đầy khôn ngoan. Bạn tốt với mọi người nhưng cũng đừng để ai đối xử tệ với mình. Bạn không tổn thương ai, cũng đừng để ai thương tổn bạn. Phụ nữ sống, có đủ lương thiện và khôn ngoan thì mới trở nên giá trị và sống ý nghĩa hơn.