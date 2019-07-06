Chỉ cần hiểu được điều này ở đàn ông, phụ nữ sẽ có được hạnh phúc

Phụ nữ đừng bao giờ cho rằng chỉ cần mình hiền lành, tử tế, xinh đẹp, hay ở bên đàn ông lâu dài thì anh ta sẽ một lòng nhớ đến bạn. Vì đàn ông chỉ nhớ đến bạn khi bạn đủ quan trọng với anh ta và khi anh ta đủ thật lòng với bạn. Nếu đến lúc bạn không còn quan trọng, anh ta đã thôi thật lòng thì những điều kia cũng trở thành vô nghĩa. Khi người đàn ông yêu, phụ nữ nên hiểu như thế để bớt khổ tâm.

Khi người đàn ông yêu, trái tim của anh ta rất rõ ràng. Nhớ hay quên, còn yêu hay hết thương cũng theo đó mà rạch ròi. Bạn chắc chắn đều có thể thấy, chỉ là bạn có chịu chấp nhận hay không. Khi đàn ông nhớ bạn, anh ta sẽ có hàng vạn cách để thể hiện cho bạn thấy. Anh ta có thể ở rất xa bạn nhưng vẫn khiến bạn thấy thật gần, thật khó quên. Anh ta có thể không ở bên bạn, nhưng vẫn không để bạn thấy cô đơn. Anh ta có thể gặp nhiều người nhưng vẫn để bạn thấy bạn là duy nhất không ai thay thế được. Anh ta có thể quên rất nhiều điều, nhưng luôn nhắc bạn rằng anh ta vẫn nhớ đến bạn đầu tiên và thường trực. Một người đàn ông còn nhớ tới bạn, thì bạn không bao giờ thấy đơn độc, không khi nào thấy khổ tâm.

Khi người đàn ông yêu, trái tim của anh ta rất rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet Nhưng khi đàn ông đã quên bạn rồi thì thứ bạn nhận được nhiều nhất chính là sự im lặng. Đã quên nên không còn muốn gần. Đã quên nên không còn muốn nhắc. Và đã quên nên chỉ còn có thể im lặng. Những gì bạn từng được nhận, giờ chỉ còn lại sự im lìm và biến mất. Đàn ông một khi thay đổi, điều bạn dễ dàng nhận thấy nhất chính là sự im lặng của anh ta. Khi người đàn ông yêu bạn, thứ gì ở bạn anh ta cũng thấy thật đáng yêu. Bạn có thể nói nhiều, làm sai, thậm chí là khó có thể sửa, anh ta vẫn có thể chấp nhận. Tình yêu của đàn ông một khi còn luôn đầy bao dung, nuông chiều, thậm chí là dung túng cho bạn.

Nhưng khi đàn ông hết yêu rồi thì bạn có làm gì cũng thật phiền phức trong mắt anh ta. Bạn nói gì cũng khó nghe, bạn làm sai lại càng chướng mắt. Tình yêu của đàn ông đã cạn thì chỉ có vô tình, phũ phàng, thậm chí là tàn nhẫn. Khi người đàn ông yêu bạn, điều gì ở bạn anh ta cũng thấy thật đáng yêu - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nếu nhớ bạn, thì bạn có chối từ bao lần anh ta cũng không quên. Bạn có bỏ đi đâu, anh ta cũng có thể tìm thấy bạn. Nhưng đàn ông đã quên thì dù tên bạn có được nhắc bao lần, họ cũng không thể nhớ. Bạn có rời đi, thì anh ta một cái liếc mắt cũng không. Với đàn ông, chỉ có yêu hay không yêu, nhớ rồi hay đã quên, còn tình hay cạn tình. Bởi thế, phụ nữ đừng bao giờ cho rằng chỉ cần mình hiền lành, tử tế, xinh đẹp, hay ở bên đàn ông lâu dài thì anh ta sẽ một lòng nhớ đến bạn. Vì đàn ông chỉ nhớ đến bạn khi bạn đủ quan trọng với anh ta, khi anh đủ thật lòng với bạn. Nếu đến lúc bạn không còn quan trọng, anh ta đã thôi thật lòng thì những điều kia cũng trở thành vô nghĩa. Nếu đến lúc bạn không còn quan trọng, anh ta đã thôi thật lòng thì những điều kia cũng trở thành vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet Ở đời, không có đàn ông vô tâm, chỉ có người phụ nữ không còn quan trọng để đàn ông phải để tâm. Không có đàn ông vô tình, chỉ có người phụ nữ mà đàn ông đã không còn tình. Phụ nữ đừng cố chấp với đoạn tình cảm đàn ông từng trao đi. Bởi chính họ vào một lúc nào đó cũng chẳng còn nhớ tới.

5 điều chỉ người đàn ông yêu chân thành mới có thể giữ được cho bạn Đàn ông có thể giữ được 5 điều này cho bạn thì nhất định đừng bao giờ buông tay anh ấy nhé. Vì tìm được một người yêu bạn chân thành như thế thật không dễ!

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