Chẳng phải do ngoại tình, đây mới là lý do khiến đàn ông ly hôn

Phụ nữ yêu 15/02/2018 14:44

Thường thì đàn ông trước khi muốn ly hôn sẽ suy xét thấu đáo nhiều khía cạnh. Không phải bỗng dưng một ngày đẹp trời họ tuyên bố rời xa vợ mình mà không có lý do. Dưới đây là những lý do phổ biến nhất khi đàn ông muốn ly hôn:

Đánh mất niềm tin

Yếu tố quyết định hạnh phúc của một cuộc hôn nhân là niềm tin. Một khi niềm tin đã mất đi thì sẽ không còn gì để níu kéo nữa vì thế đừng bao giờ lừa dối anh ấy, cũng đừng quá nghi ngờ lòng trung thực của chồng mình một cách mù quáng. Vì thế, các chị em à, niềm tin là yếu tố cốt lõi để gắn kết hai người với nhau và một khi niềm tin đã mất đi thì coi như mất đi tất cả rồi.

Bị coi thường năng lực

Trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống, đàn ông luôn có sự lựa chọn riêng biệt cho mình và mong muốn người phụ nữ của mình có thể thấu hiểu, là hậu phương vững chắc giúp họ phấn đấu vươn lên. Sẽ chẳng người đàn ông nào có thể vui vẻ nổi khi người vợ của mình luôn ca thán và coi thường năng lực của chồng.

Nếu tình trạng đó kéo dài, lâu dần sự tôn trọng mất đi, không còn tiếng nói chung sẽ dẫn đến tình trạng chán nản. Tình yêu cũng dần nguội lạnh và khả năng tan vỡ là rất cao.

Bất đồng quan điểm

Có khi, sự khác biệt về sở thích như vợ thích xem phim tình cảm lãng mạn còn chồng lại thích bóng đã cũng đã khiến xảy ra xích mích rồi. Sự bất đồng quan điểm cộng với không chịu nhường nhịn thì hôn nhân rất khó hòa hợp. Do đó, ai cũng có sở thích và niềm đam mê riêng cho nên hãy tôn trọng quan điểm của nhau.

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Bất đồng quan điểm sẽ dẫn đến mâu thuẫn và tan vỡ là điều có thể xảy ra - Ảnh: Internet

Bất đồng trong phương pháp dạy dỗ con cái

Trong gia đình, phụ nữ là người chăm sóc con cái nhiều nhất nhưng nhiều khi sự bất đồng trong phương pháp dạy con cũng là lý do khiến nhiều gia đình bị sứt mẻ. Chỉ vì những điều như các mẹ không muốn cho con đi tiêm chủng còn các ông bố lại cảm thấy không yên tâm chút nào về điều này. Rồi trong chuyện học hành, khi chị em lại chiều con quá mức cũng có thể khiến các bố khó chịu.

Tình cảm phai nhạt

Đã khá lâu hai bạn không còn dành nhiều thời gian riêng tư ở bên nhau và quan tâm nhau nữa. Giờ giấc của hai bạn đang bị chênh lệch và điều đó đôi khi lại làm đối phương cảm thấy không vui vẻ và thoải mái nữa. Đó tưởng chừng như là điều không đáng quan tâm mấy nhưng đã có rất nhiều trường hợp tan vỡ cũng chỉ vì vậy.

Quá mệt mỏi

Trong cuộc sống không thể tránh khỏi những khó khăn và đôi khi do sức ép công việc, khiến nhiều ông chồng cảm thấy quá mệt mỏi. Tích tụ lâu dần, khi sức ép quá lớn trong một khoảng thời gian dài sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm. Chính vì thế mà bạn nên tìm cách chia sẻ, giúp anh ấy cân bằng lại cuộc sống cũng như công việc của mình, từ đó mới tránh được điều mà không ai mong muốn xảy ra đó là “đổ vỡ”.

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