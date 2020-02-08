Cái dại của người thứ ba chính là biến mình thành sự lựa chọn của đàn ông

Đàn ông có thể bỏ vợ để đến với người thứ ba. Nhưng rồi cô nhân tình có cảm thấy yên ổn, an toàn khi biết người đàn ông có máu trăng hoa? Và cao sang gì khi biến mình thành sự lựa chọn của một gã đàn ông tham lam?

Nhiều người thứ ba, ăn nằm với chồng người khác nhưng lại rất huênh hoang và tự mãn. Thâm tâm lúc nào cũng cho rằng mình được người đàn ông đó yêu thương và bản thân chiếm vị trí số 1 trong cuộc đời anh ta. Và trước sau gì, người đàn ông đó cũng chọn mình mà bỏ vợ. Thế nhưng, là đàn bà có cái dại nào lớn hơn việc biến mình thành sự lựa chọn của đàn ông? Làm kẻ thứ ba, đàn bà tự rẻ rúng chính mình. Nhiều người thứ ba rất huênh hoang và tự mãn - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình bởi thèm của lạ. Vợ ở nhà dẫu có đẹp, có được những người đàn ông ngoài kia trầm trồ thì với họ cũng là bông hoa đã cũ. Nhân tình hấp dẫn họ bằng ngoại hình đẹp, bằng nụ cười lúng liếng hay trần trụi hơn là cảm giác giường chiếu mới mẻ. Nhưng đàn ông cả thèm thì chóng chán như món ăn dẫu ngon đến mấy cũng chẳng thể ăn mãi, đàn ông chán chê rồi quay về với vợ. Còn nhân tình rốt cuộc cũng chỉ là cái bóng bên cạnh cuộc hôn nhân của người khác.

Có người đàn ông trở về nhưng cũng có một vài người chọn cách ruồng rẫy luôn vợ con để sống chung với nhân tình. Người thứ ba bây giờ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vô cùng hả hê vì người đàn ông rốt cuộc đã chọn mình. Trong cuộc chiến với người vợ, họ là người chiến thắng. Nhưng người thứ ba nên nhớ rằng, cho dù đàn ông có quay về hay chọn ở lại thì người thứ ba cũng chỉ là nạn nhân của mình gã đàn ông tham lam, hèn mạt. Và có cao sang gì khi biến mình thành sự lựa chọn của đàn ông? Đàn ông ngoại tình thì không bao giờ tử tế - Ảnh minh họa: Internet Không có đàn ông tử tế nào lại chọn con đường ngoại tình. Không có một người đàn ông nào đáng mặt nam nhi khi đang còn vợ, còn con ở nhà lại lén lút làm điều dơ bẩn. Có thể anh ta có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, có thể anh ta không yêu vợ nhưng đàn ông tử tế sẽ chọn phương án ly hôn trước khi ăn nằm với người đàn bà khác.

Người thứ ba nên nhớ, đàn ông ngoại tình một lần thì rất dễ có lần hai. Chính anh ta đã phản bội vợ để lén lút với người khác thì đâu chắc gì anh ta sẽ không lặp lại điều đó. Anh ta có thể bỏ vợ cưới nhân tình. Nhưng rồi cô nhân tình có cảm thấy yên ổn, an toàn khi biết người đàn ông có máu trăng hoa? Cao sang gì khi trở thành lựa chọn của đàn ông? - Ảnh minh họa: Internet Người vợ khổ ải vì đã chọn nhầm chồng. Kẻ thứ ba ngu dại vì đã để mình trở thành sự lựa chọn của đàn ông. Người thứ ba không hề chiến thắng, không hề có được thứ tình yêu đích thực như mình vọng tưởng. Rốt cuộc thì bản thân họ cũng trở thành nơi mua vui cho một gã đàn ông tham lam, thèm của lạ. Chính họ đã bán rẻ danh dự, nhân cách của một người phụ nữ.

Tâm sự đàn bà chán chồng: Sự vô tâm đã giết chết hạnh phúc gia đình Tôi trở thành người đàn bà chán chồng mặc kệ anh ta muốn sống ra sao thì ra. Để vợ khóc là đàn ông tồi, để vợ con thiếu thốn là đàn ông kém cỏi. Đau lòng thay, tôi có một người chồng vừa tồi vừa kém cỏi.

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